Obispo Burns y superintendente Lambert emiten comunicado a la comunidad sobre el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis

El obispo Edward J. Burns y Jeannette Lambert, superintendente de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas, emitieron un comunicado conjunto el 27 de agosto en respuesta al trágico tiroteo en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis. El tiroteo, ocurrido esa misma mañana, cobró la vida de al menos dos niños, hirió a otras 17 personas, incluyendo 14 niños, y dejó a la comunidad católica de luto.

En su mensaje, el obispo Burns y Lambert hicieron un llamado a la oración y reafirmaron su compromiso con la seguridad estudiantil.

“Nos sentimos afligidos al acompañar el dolor de las familias, el personal y la comunidad afectados por este acto de violencia sin sentido”, decía el comunicado. “Por favor, únanse a nosotros en oración, pidiendo a nuestro Señor que reciba en su abrazo amoroso a los niños que perdieron la vida, sane a los heridos y consuelo a todos los que lloran”.

En el comunicado, el obispo y la superintendente reconocieron la ansiedad que estos sucesos causan en las familias de Dallas y enfatizaron que “la seguridad y el bienestar de sus hijos es nuestra máxima prioridad”.

El comunicado también destacó las medidas de seguridad proactivas de la diócesis, señalando que el equipo de seguridad diocesano continúa trabajando en estrecha colaboración con las parroquias y escuelas para fortalecer los protocolos de seguridad.

“Estamos profundamente comprometidos con mantener entornos seguros donde nuestros niños puedan aprender, orar y crecer en la fe sin temor”, decía el comunicado.

El comunicado concluyó con un llamado a permanecer vigilantes y fieles: “En estos tiempos difíciles, estamos llamados a ser personas de oración y testigos del amor de Cristo”.

Para leer el comunicado completo, visite dallascatholic.org

Pie de foto: Los equipos de emergencias bloquean la escena del crimen tras un tiroteo masivo en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis el 27 de agosto de 2025. Un tirador abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia escolar e hirió a niños que celebraban misa durante la primera semana de clases, matando a dos personas e hiriendo a 17 en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de “absolutamente incomprensible”. (Foto de OSV News/Dave Hrbacek, The Catholic Spirit)