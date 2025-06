Mitzy Serrano: “Sí se puede soñar en grande”

Por Constanza Morales / Revista Católica Dallas

Cuando pensaba que el sueño de asistir a una universidad prestigiosa en los Estados Unidos le iba a ser esquivo, Mitzy Serrano recibió una noticia que le cambió la vida.

A partir del otoño, la jovencita de 18 años, nacida en Dallas y graduada el pasado 31 de mayo de la preparatoria Cristo Rey, iniciará estudios de Ingeniería Biomolecular en agosto en la Universidad de John Hopkins (JHU, por sus siglas en inglés), localizada en Baltimore, Maryland, gracias a una beca completa que recibió por sus méritos académicos.

Hija de padres nacidos en San Luis Potosí y Durango, México, Serrano creció inspirada en el sacrificio y coraje de sus padres que pese a no haber llegado nunca a la universidad, le inculcaron desde niña, la sed de éxito y desarrollo profesional.

Serrano, que durante sus años en Cristo Rey acumuló experiencia laboral al participar en el programa de estudio y trabajo, describió el proceso de aplicación universitaria como “riguroso y lleno de altibajos”.

Dijo que optó por buscar admisión a través de QuestBridge (QB), una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional, que ayuda a estudiantes sobresalientes pero provenientes de hogares con bajos ingresos, a soñar en grande y darse cuenta de que es posible ingresar a una universidad de primer nivel.

“Quería ir a la universidad y ser la primera en mi familia en graduarme. Sin embargo, el costo era una preocupación para nosotros. No quería añadir un gasto más a mi familia. Me parecía injusto que también pagaran mi matrícula universitaria”, contó la jovencita que pertenece a la Iglesia de San Agustín en Dallas.

Abrirse camino para llegar a John Hopkins no fue tarea sencilla, sin embargo, Serrano hizo lo que sus padres le enseñaron desde niña, cuando tropezó en el camino: perseverar, tener fe y seguir adelante.

Revista Católica conversó con Serrano sobre esos pilares que tanto sus padres, como su educación católica y su experiencia en la escuela Cristo Rey, la ayudaron a escalar hacia el éxito.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo y la influencia de tu familia para alcanzar este sueño?

El apoyo de mi familia fue importante para mí durante mi vida escolar porque tuve que aprender rápidamente a ser independiente. Después de la primaria, mis padres no podían ayudarme mucho con mis tareas escolares debido a la barrera del idioma. Esto era común entre las familias inmigrantes y me molestaba que otros niños tuvieran padres que sí podían ayudarlos. Entonces comencé a comprender las diferentes maneras en que ellos me podían apoyar. A través de los valores que me inculcaron y su esfuerzo, me guiaron por el camino del éxito. Me enseñaron cómo, con la mentalidad y el enfoque adecuados, podía lograr grandes cosas. Sus experiencias de vida y su apoyo también me demostraron lo importante que era recibir una educación.

¿Cuál es la lección más valiosa que obtuviste al ser educada en Cristo Rey Dallas?

Que debo aprovechar las oportunidades para proteger mi sueño. El programa de estudio y trabajo corporativo permite a los estudiantes trabajar en una empresa profesional un día a la semana y aprender a establecer contactos.Poder interactuar con adultos y aprender a desenvolverme en el mundo real fuera de la escuela, me permitió madurar y comprender el verdadero objetivo de mis esfuerzos. Aprendí que las oportunidades están en todas partes y que si te permites abrirte a la vida, puedes alcanzar tus sueños.

Pie de foto: Gracias a sus méritos académicos, Mitzy Serrano, graduada de Cristo Rey Dallas, obtuvo una beca completa para cursar estudios profesionales en John Hopkins University.

¿Cómo llegó la oportunidad que terminó con otorgarte la beca para ir a la Universidad John Hopkins?Mi camino hacia la admisión en la Universidad Johns Hopkins tuvo altibajos.Solicité plaza en muchas universidades prestigiosas a través del programa QuestBridge y desafortunadamente no fui apareada con una de las universidades que había puesto en mi lista. Sin embargo, seguí adelante y solicité plaza en más universidades. Lo más sorprendente fue que clasifiqué a Johns Hopkins como la número uno y descubrí que me habían aceptado allí por decisión regular. Eso me cambió la vida. Otras universidades a las que apliqué no me daban mucha ayuda financiera. Afortunadamente, por la gracia de Dios, Johns Hopkins me ofreció una beca completa e incluso recibí un reembolso porque mi beca cubre más que el costo de mi asistencia.

¿Cómo te sostiene la fe en estos momentos de transición que estás viviendo?

Rezo a diario. Me gusta tener un momento privado para hablar con Dios sin nadie más a mi alrededor. A veces rezo un Padrenuestro o simplemente converso con Dios. También me gusta ofrecer intenciones y rezar por mi familia. No tengo una devoción especial, pero en mi familia rezamos mucho y pedimos siempre la intercesión de la Virgen María.

¿Qué mensaje da a otros jóvenes hispanos que sueñan con llegar a la universidad, tu experiencia?

Me encanta animar e inspirar a otros estudiantes hispanos para que se sientan motivados a cursar estudios superiores. Desconozco las estadísticas exactas, pero sé que un alto porcentaje de jóvenes hispanos cuyos padres son inmigrantes no terminan la escuela secundaria. Me gusta ser embajadora de mi escuela e informar a las familias y estudiantes sobre las oportunidades que ofrece Cristo Rey. Creo que estudiantes como yo pueden alcanzar el éxito y si tengo que esforzarme para que vean que es posible, lo haré.

Pie de foto: Mitzy Serrano posa con sus padres, Laura Martínez y Sergio Serrrano, junto a su hermano Mateo, de 10 años, el 31 de mayo, luego de su graduación de la preparatoria Cristo Rey Dallas.