Obispo Burns sobre el Papa Francisco: “El mundo perdió a un poderoso testigo del amor de Cristo”.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—A las doce del día del 21 de abril, cuando pasaban más de diez horas del fallecimiento en Roma del Papa Francisco, las campanas de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, sonaron como preludio de la liturgia especial con que la Diócesis de Dallas honró la vida, el legado y el liderazgo pastoral del santo padre.

“Con gran pesar, comparto la noticia del fallecimiento de nuestro amado padre, el Papa Francisco”, dijo el obispo Edward J. Burns en su homilía de la misa ofrecida por el eterno descanso del Papa Francisco. “Toda la Diócesis de Dallas se une a la Iglesia universal en el duelo por la pérdida de un pastor que nos guió con humildad, compasión y una fe inquebrantable”, agregó.

Francisco, el primer Papa latinoamericano, murió a los 88 años a causa de un fallo cardiocirculatorio irreversible que sufrió en la mañana del lunes de pascua, un día después de entregar la bendición ‘Urbi et Orbi’ en la Plaza de San Pedro, por la resurrección de Cristo.

“El Papa Francisco fue un verdadero pastor. Un pastor universal. Vivió su ministerio con humildad y un cuidado inagotable por cada alma”, dijo el obispo Burns en un mensaje leído durante la rueda de prensa que ofreció posterior a la misa.

“Su amor trascendió fronteras, culturas y diferencias, siempre guiándonos hacia la misericordia, la esperanza y la alegría del Evangelio, especialmente para los pobres, los miembros de la comunidad inmigrante y los marginados. La Iglesia ha perdido a un líder extraordinario y el mundo a un poderoso testigo del amor de Cristo”.En la misa conmemorativa, el obispo Burns recordó la constante invitación del Papa Francisco a los sacerdotes y obispos para que ministren con olor a oveja. El obispo alabó el carisma del Papa que aún en su enfermedad, sintió el deseo de estar con la gente y entregar su última bendición el domingo de Pascua.

“Después de Semana Santa y en un alegre Domingo de Pascua, me conmovió profundamente ver a nuestro santo padre, el Papa Francisco, por última vez en la Plaza de San Pedro. Fue conmovedor, pero no sorprendente, que incluso en sus últimos días eligiera estar entre el pueblo de Dios. Eso era muy propio de él”, dijo el obispo en una rueda de prensa.

Pie de foto: Fieles participan de la misa ofrecida por el eterno descanso del Papa Francisco, el 21 de abril en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas. RC/Michael Gresham

PASTOR DE TODOS

Los esposos Juan Pablo y Yesenia López, feligreses de la Iglesia de San Agustín en el sureste de Dallas, asistieron a la misa porque quisieron honrar “la cercanía con los pobres, la humildad, el amor y la misericordia que el Papa Francisco tenía con todos”.

Originaria de Durango, México, Yesenia López resaltó la protección del Papa Francisco hacia todos los migrantes y dijo que será recordado “como un padre que protege a sus hijos”. El matrimonio estuvo acompañado por sus pequeños de 6 y 13 años.

Andrea Meléndez, pertenece al grupo Renovación Juvenil Catedral y acudió a la misa en memoria del Papa Francisco, acompañada por sus padres oriundos de San Luis Potosí, México.

“El Papa Francisco ha sido un símbolo para la Iglesia católica. Él es el buen pastor”, comentó. “Francisco nos enseñó cómo podemos regalar momentos de alegría a los demás”, agregó.

Para Rosa Haros, feligresa de la Catedral, la fortaleza que el Papa Francisco enfrentó en su enfermedad, fue un ejemplo de cómo podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios.

Pie de foto: Feligreses participan de la misa en honor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. El obispo Edward J. Burns celebró la misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas. Foto RC/Michael Gresham

“Eso nos ayuda a pensar en que no estamos solos”, comentó.“Por nuestra fe sabemos que el Papa está con Dios y damos gracias a Él por enviarnos un guía que vio por nuestras necesidades como hispanos, pero que supo ser pastor para todos nosotros”.

Al finalizar la rueda de prensa en el Centro Pastoral, el obispo Burns pidió oraciones por su predecesor, el cardenal Kevin J. Farrell, séptimo obispo de Dallas y camarlengo de la Iglesia Católica desde el 14 de febrero de 2019.

El cardenal Farrell debe asumir la administración temporal de la Iglesia durante el período de sede vacante, hasta que se celebre el cónclave para elegir a un nuevo pontífice.

“Quienes conocemos al cardenal Farrell aquí en Dallas lo acompañamos con nuestro apoyo y oraciones mientras lleva a cabo esta ardua tarea”, dijo el obispo Burns.

Pie de foto imagen principal: El obispo Edward J. Burns ofreció una rueda de prensa el lunes 21 de abril en la que recordó al Papa Francisco como un pastor humilde que guió a la Iglesia universal con un amor que no conoció fronteras. Foto RC/Michael Gresham