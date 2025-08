Obispo Burns en Roma: “seguir el llamado de Dios es emprender una aventura espiritual”.

Por Carol Glatz / Catholic News Service

ROMA — Dios y no la Inteligencia Artificial (IA) responde las preguntas que realmente importan en la vida, y Dios tiene una idea del santo que todos estamos destinados a ser, dijeron dos obispos estadounidenses hablando en una reunión nacional en Roma.

Más de 4,000 peregrinos de los Estados Unidos acudieron a la Basílica de San Pablo Extramuros para el Encuentro Nacional de Peregrinos del Jubileo de los Estados Unidos el 30 de julio, como parte del Jubileo de la Juventud que inició el 28 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto.

El evento vespertino, patrocinado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos con el apoyo de los Caballeros de Colón, contó con oración, música, momentos de testimonio, adoración eucarística y una solemne procesión de las reliquias de una docena de santos y beatos, incluidos los beatos Stanley Rother, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, y los santos Pablo, Kateri Tekakwitha y Elizabeth Ann Seton.

Después de que el cardenal estadounidense James Harvey, arcipreste de la basílica, dio la bienvenida a los peregrinos, el obispo Robert E. Barron de Winona-Rochester, Minnesota, dio el discurso principal, destacando las historias de varias figuras bíblicas y cómo “la Biblia cuenta la historia de una gran aventura”, la de ser llamado por Dios “a una vida superior” .

“Y esa es la aventura de la vida espiritual, amigos. Nunca dejen que les digan que las personas religiosas son un poco aburridas y que se quedan en casa” , dijo el obispo, quien también preside el comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB y dirige el Ministerio Católico Word on Fire.

“Por el contrario, me parece que la religión en su mejor expresión es siempre una llamada a la aventura” , dijo.

La fe es cultivar una “ actitud de confianza respecto al poder de convocatoria de Dios “, dijo y agregó que “ser una persona de fe es aceptar ese llamado y colocar la propia voluntad dentro de la voluntad superior de Dios” .

Cada misión es única para cada individuo, dijo, “ pero será algo así como un camino hacia una mayor entrega de sí mismo, un mayor dejarse ir ”, muy parecido a Jesús crucificado, que entregó su vida por amor.

Durante la hora de adoración eucarística, el obispo Edward J. Burns de Dallas, Texas, dio una homilía en presencia del Santísimo Sacramento, colocado en el altar sobre la tumba de San Pablo.

La esperanza “está viva dentro de nosotros gracias al Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos equipa, no con inteligencia artificial, sino con inteligencia divina” , dijo el obispo que es presidente electo del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB.

Los motores de búsqueda y los modelos de IA pueden ayudar a las personas con casi todo y responder a muchísimas preguntas, afirmó. “Pero recordemos que las respuestas que realmente importan no provienen de códigos ni algoritmos” .

Al orar al Señor y ante el Santísimo Sacramento, hagan esas preguntas esenciales, dijo, para que “Se les den las respuestas que realmente importan” que defienden la dignidad de cada vida humana y de cada persona humana y “que nos llevan a la misericordia y a la compasión” .

“Las respuestas que necesitamos las susurra el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros” , dijo el obispo Burns.

“El Espíritu de Dios no solo nos informa. El Espíritu de Dios nos transforma” , dijo. “Con la tecnología, podemos ver las tendencias en nuestro mundo. Pero con el amor de Dios , podemos ver lo que es atemporal” .

Ante el Santísimo Sacramento, los fieles no piden “ respuestas rápidas, sino corazones renovados ” , afirmó.

“Al final, no son los datos los que cambiarán el mundo, sino los discípulos , discípulos cuyas vidas proclaman que Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá nuevamente ”, dijo el obispo Burns.

Pie de foto: El obispo Edward J. Burns de Dallas eleva la custodia que contiene el Santísimo Sacramento durante la Hora Santa en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma el 30 de julio de 2025, como parte de la Reunión Nacional de Peregrinos del Jubileo de EU, para el Jubileo de la Juventud. (Foto CNS/Lola Gomez)