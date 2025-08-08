Los primeros 100 días del Papa León XIV

Por Cindy Wooden

Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Las historias sobre “los primeros 100 días” son habituales al comienzo del mandato de cuatro años de un presidente estadounidense; los artículos suelen centrarse en cuánto logró el nuevo presidente y con qué rapidez.

Pero un papa es elegido vitalicio y sin haber prometido nada a los votantes ni presentado una plataforma.

El Papa León XIV fue elegido el 8 de mayo, lo que convierte al 16 de agosto en el centésimo día desde que salió al balcón de la Basílica de San Pedro como nuevo papa. Celebrará su 70.º cumpleaños el 14 de septiembre.

Si bien los primeros 100 días de un pontificado pueden ser un anticipo de lo que está por venir, el período inicial del ministerio del Papa León XIV como sucesor de Pedro y obispo de Roma pareció centrarse principalmente en su adaptación al rol, las multitudes y el protocolo.

Según el derecho canónico, el Papa “posee el poder ordinario supremo, pleno, inmediato y universal en la Iglesia, que siempre puede ejercer libremente”.

En otras palabras, podría haber emitido una serie de órdenes ejecutivas equivalentes a las del canon en sus primeros días en el cargo. En cambio, hizo honor a su reputación de persona que escucha antes de decidir, celebrando reuniones con el Colegio Cardenalicio y reuniones individuales con los jefes de las oficinas del Vaticano.

Al igual que sus predecesores, el Papa León confirmó temporalmente a los jefes de las oficinas de la Curia pocos días después de su elección. Se esperan algunos nombramientos importantes en septiembre o principios de octubre, empezando por su propio reemplazo como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Su elección de los miembros de su equipo, y si decide contar con un Consejo Cardenalicio Internacional que lo asesore, enviará señales no solo sobre lo que quiere hacer, sino también sobre cómo lo quiere hacer. (El Papa Francisco creó el Consejo de Cardenales al principio de su pontificado para que le ayudara con la reforma de la Curia Romana y le asesorara en otros asuntos, pero no lo convirtió en un órgano formal).

Septiembre también debería traer un anuncio sobre dónde vivirá el papa León. Varios cardenales han declarado que, en los días previos al cónclave, animaron al futuro papa —quienquiera que fuese— a mudarse de nuevo al apartamento papal en el Palacio Apostólico. Esta mudanza facilitaría la seguridad, ahorraría dinero al Vaticano y permitiría que la Domus Sanctae Marthae, donde el papa Francisco eligió vivir, volviera a funcionar plenamente como casa de huéspedes.

En su primer discurso público, momentos después de su elección, el nuevo papa dijo: «Queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que avanza, una iglesia que siempre busca la paz, que siempre busca la caridad, que siempre busca estar cerca, sobre todo, de los que sufren».

El Papa León profundizó al hablar sobre los objetivos clave de su ministerio —en un pontificado que fácilmente podría durar 20 años— durante una reunión con el Colegio Cardenalicio dos días después de su elección.

Pidió a los cardenales que se unieran a él para renovar un “compromiso total con el camino que la Iglesia universal ha seguido durante décadas tras el Concilio Vaticano II”.

Este camino tenía seis puntos fundamentales que, según el Papa León, “el Papa Francisco expuso magistral y concretamente” en su primera exhortación, “La alegría del Evangelio”.

Los seis puntos destacados por el Papa León fueron: “el retorno a la primacía de Cristo en el anuncio; la conversión misionera de toda la comunidad cristiana; el crecimiento de la colegialidad y la sinodalidad; la atención al ‘sensus fidei’ (el sentido de la fe del pueblo de Dios), especialmente en sus formas más auténticas e inclusivas, como la piedad popular; el cuidado amoroso de los últimos y los rechazados; y un diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diversos componentes y realidades”.

Estas realidades incluyen la amplia atención mediática centrada en la elección del primer papa nacido en Estados Unidos, así como el hecho de que personas de todo tipo se sienten libres de usar las redes sociales para proclamar lo que el Papa León “debería” hacer, “debe” o “no debe” hacer.

Según una encuesta de Gallup realizada en Estados Unidos del 7 al 21 de julio y publicada el 5 de agosto, el Papa León era el más favorable entre 14 líderes mundiales y figuras importantes de la prensa; el 57 % de los estadounidenses afirmó tener una “opinión favorable” de él y el 11 % dijo tener una “opinión desfavorable”.

“Estas cifras coinciden estrechamente con las valoraciones del Papa Francisco cuando asumió el cargo en 2013, entonces visto favorablemente por un 58 % y desfavorablemente por un 10 %, así como con las del Papa Benedicto XVI en 2005: 55 % favorable, 12 % desfavorable”, afirmó Gallup.

Entre los encuestados, quienes se identifican como católicos dieron a los tres papas una calificación aún más alta al comienzo de sus pontificados, según el grupo encuestador, “con un 76% de aprobación para León, un 80% para Francisco y un 67% para Benedicto XVI”.

Con el paso de las semanas tras su elección, el papa León pareció sentirse más cómodo entre la multitud, dedicando más tiempo a bendecir bebés y disfrutando de la interacción con las miles de personas que acudían a la Plaza de San Pedro para sus audiencias generales semanales.

Pie de foto: El Papa León XIV saluda a la gente mientras viaja en el papamóvil antes de celebrar la misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 1 de junio de 2025, en el marco del Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Ancianos. (Foto CNS/Lola Gomez)