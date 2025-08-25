Peregrinos de Dallas cosecharon frutos abundantes en el Jubileo de los Jóvenes 

Por Amy White

ROMA — El Jubileo de los Jóvenes que se celebró en Roma hace poco más de un mes brindó experiencias transformadoras a decenas de peregrinos que viajaron desde la Diócesis de Dallas.

Las hermanas Maritza, Daisy y Azeneth Ramos dijeron que valió la pena pasar incomodidades durmiendo a campo abierto con miles de jóvenes del mundo y aguantar la lluvia que cayó, para participar en la vigilia del 2 de agosto con el Papa León XIV en los campos de Tor Vergata.

“Dado que este Jubileo sólo ocurre cada 25 años, me siento muy privilegiada de haber tenido esta oportunidad”, dijo Maritza, quien junto con sus hermanas es feligresa de la Iglesia de San William en Greenville.

“Estar aquí con gente de todo el mundo es muy hermoso” , dijo Azeneth. “La Iglesia está unida”, agregó.

DÍAS MEMORABLES

Del 29 al 31 de julio los peregrinos tuvieron disponible el evento municipal Diálogo con la Ciudad, que incluyó alrededor de 70 opciones entre ellas experiencias culturales y exposiciones como una sobre la Santa Madre Teresa de Calcuta.

Los peregrinos que viajaban con la Diócesis de Dallas veneraron las reliquias de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, próximos a ser canonizados.

El obispo Edward J. Burns presidió el 30 de julio una Hora Santa Eucarística para los peregrinos del Jubileo Americano de la Juventud en la Reunión Nacional de Peregrinos de los Estados Unidos.

El evento fue organizado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en la Basílica de San Pablo Extramuros y contó con una asistencia de 4,000 peregrinos.

“La tecnología es una herramienta extraordinaria … pero recordemos que las respuestas que realmente importan no provienen de códigos ni algoritmos ” , dijo el obispo en su homilía.“Las respuestas que necesitamos las susurra el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu que revela qué es verdad y por qué importa, el Espíritu que nos da sabiduría. El Espíritu de Dios no solo nos informa, el Espíritu de Dios nos transforma”, agregó.

Mitchell Schuck, de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, dijo que la presencia del obispo fue “profunda y un privilegio”.

Dos días después, el 1 de agosto, se realizó la jornada penitencial en la que más de un millón de sacerdotes estuvieron presentes para administrar el sacramento de la confesión.

Christopher Gasper, de la Iglesia de Príncipe de la Paz en Plano declaró que “fue una experiencia realmente maravillosa” confesarse junto a miles de personas.

El Jubileo de la Juventud concluyó en Tor Vergata con una misa de clausura el 3 de agosto presidida por el Papa León XIV.

Numerosos grupos de peregrinos del norte de Texas hicieron presencia.

Alrededor de 27 peregrinos de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe viajaron con su director espiritual, el padre William Mobley.

“Definitivamente ha sido una experiencia muy grande y una enorme bendición para todos y cada uno de nosotros en todos los sentidos”, dijo Chase Ramsey, peregrino de la Catedral.

Liderados por el diácono Michael Friske, otro grupo de 15 peregrinos de la Iglesia de Santa Ana en Kaufman también asistió. El grupo visitó lugares sagrados tanto en Roma como en Asís y cruzó las puertas santas de las basílicas papales.

Otros 17 peregrinos de la Universidad de Dallas, viajaron junto al diácono Ryan Sales y el padre Kevin Wilwert.

“Para mí, fue muy importante participar en este Año Jubilar” , dijo Jacob Harbour, ex alumno de UD. “El tema de peregrinos de esperanza y el de la esperanza que no defrauda de Romanos 5, me conmovió profundamente”, comentó.

Un grupo de cerca de 50 feligreses de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, también estuvo presente.

“Encuentro esta experiencia realmente hermosa”, dijo Leslie Judith Martínez. “Siempre que estoy en casa o en la escuela, veo que soy la única que está en el Camino Neocatecumenal, la única católica. Venir me hizo ver que hay personas en todo el mundo que están compartiendo la misma experiencia”.

Pie de Foto: Un grupo de jóvenes de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, posa en el campo de Tor Vergata donde se clausuró el Jubileo de los Jóvenes el 3 de agosto. Foto: Santos Martinez