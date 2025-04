Dónde ver en directo la Misa funeral del Papa Francisco

By OSV News

(OSV News) — La Solemne Misa Exequial del Papa Francisco será transmitida en directo por múltiples medios de comunicación el 26 de abril, proporcionando varias maneras para que la gente pueda ver y participar en el funeral desde todo el mundo.

La Misa comienza a las 10 a.m. hora local en Roma, o a las 4 a.m. EDT (3 a.m. CDT, 2 a.m. MDT y 1 a.m. PDT) en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Presidirá la Misa el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Obispos, cardenales y sacerdotes de todo el mundo concelebrarán esta Misa solemne.

Vatican News retransmitirá en directo la Misa en sus canales de YouTube en varios idiomas, y OSV News ofrecerá esa cobertura (en inglés) en OSVNews.com. El canal de YouTube de Vatican News en español es https://www.youtube.com/@VaticanNewsES y ha estado transmitiendo gran parte de los ritos.

La Misa también será retransmitida en directo (en inglés) por The New York Times y otros medios de comunicación, así como por muchas cadenas de televisión estadounidenses, como ABC, CBS, CNN y NBC. Las afiliadas locales de estos medios tambie´n transmitira´n la cobertura de los servicios funerarios. La BBC, una cadena del Reino Unidos también ofrecerá una cobertura en directo. Univision y Telemundo brindaran segmentos especiales y transmisiones adaptadas al público. EWTN también transmitirá la Misa funeral en directo, con cobertura a partir de las 3 a.m. EDT.

EWTN Español, transmitirá la Misa Funeral Solemne del Papa Francisco en vivo por cable y en sus plataformas digitales. Su cobertura comenzará a las 3 a.m. EDT. Para mayor información sobre la cobertura relacionada al Santo Padre, y las retransmisiones de la Misa exequial, vaya a https://www.ewtn.com/es/tv/especiales/interregnum. Además de la Misa funeral, EWTN Español transmitirá el novenario de Misas por el Santo Padre. Para saber más sobre los horarios de EWTN en otros países, vaya a https://www.ewtn.com/es/tv/horario.

Radio María cubrirá las exequias del Santo Padre. Para mayor información sobre cómo seguir la transmisión en EE.UU., vaya a https://www.radiomariasp.org/. Emisoras de Radio María en varios países de Latinoamérica también han anunciado que transmitirán el funeral en la madrugada del sábado. Radio María España también retransmitirá la Misa en vivo. Según Radio María Spanish, Radio María en EE.UU. también transmitirá las Eucaristías por el Eterno descanso del Papa Francisco y organizará una vigilia de oración en su honor.

Otros medios en inglés: El Canal Católico (Canal 129) de la radio SiriusXM también retransmitirá la Misa, a partir de las 4 a.m. EDT, con el padre Dave Dwyer y Lino Rulli estarán a cargo de la cobertura en vivo. Relevant Radio también comenzará la cobertura en directo de la Misa a la misma hora. Ambas emisoras retransmitirán la Misa a lo largo del día. También se espera que otras emisoras de radio católicas retransmitan la Misa en directo.

El Papa Francisco falleció el lunes de Pascua, 21 de abril, a los 88 años. Se espera que su funeral sea asistido por líderes mundiales y dignatarios, incluido el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, católica. Tras el funeral, el Papa Francisco será enterrado en una tumba sencilla en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, según sus deseos.

Los rituales finales de la Misa funeral marcan el inicio de los “Novendiales”, nueve días de luto y que incluyen Misas por el descanso del alma del Papa Francisco.

Pie de foto imagen principal: Una religiosa reza cerca de la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma el 25 de abril de 2025, donde el Papa será enterrado el 26 de abril. Vatican News retransmitirá en directo la Misa en sus canales de YouTube en varios idiomas. Univision y Telemundo brindaran segmentos especiales y transmisiones adaptadas al público. EWTN también transmitirá la Misa funeral en directo, con cobertura a partir de las 3 a.m. EDT.

(Foto OSV News/Kai Pfaffenbach, Reuters)