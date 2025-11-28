Skip to main content Scroll Top

El Papa León XIV bendijo ladrillo de Iglesia de San Agustín en Dallas

November 28, 2025

Por: Isabella H. de Carvalho –  Istanbul

VATICAN NEWS

En la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el Papa León XIV saluda a la comunidad católica y bendice la primera piedra de una parroquia católica en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas, traída por el párroco en una peregrinación a Turquía.

“Papa León”, “¡Viva el Papa!”. La pequeña multitud reunida en el patio de la Catedral del Espíritu Santo de Estambul aplaudió mientras esperaba la llegada del Papa León XIV la mañana del viernes.

El encuentro de oración con obispos, diáconos, personas consagradas y el resto de la comunidad católica turca fue su primera cita en el segundo día de su visita apostólica a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

Bajo el mosaico del Papa Juan XXIII —quien fue delegado apostólico en Turquía de 1934 a 1945— en la fachada de la iglesia, personas de todas las nacionalidades y edades se acercaron a la entrada para ver al Papa León.

Aunque los católicos en Turquía son una pequeña minoría, representando menos del 0,05% de la población, muchos de ellos extranjeros, los presentes en la Catedral de Estambul dieron al Papa su más cálida bienvenida.

Entre ellos se encontraban Marie-François y su hija Claire, de Camerún. Marie-François visitaba a su hija, residente en Estambul, y ambos estaban muy contentos de estar presentes en el evento, recordando que, cuando papas anteriores habían visitado su país, nunca habían tenido la oportunidad de verlos.

De igual manera, Mateusz Zajdecki, un estudiante de 21 años de Szczecin, Polonia, que estudia en Estambul, se mostró feliz de ser el acompañante del Papa en su segundo día de viaje. “Quiero tomar una foto para enseñársela a mis hijos dentro de 10 años y decirles: ‘Miren, su papá vio al Papa'”, dijo sonriendo.

Luego, con un tono serio, reflexionó sobre lo que significó para su vida la visita del Papa a Turquía con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

Quiero aprovechar su visita para preguntarme sobre mi fe, las mismas preguntas que se hicieron los obispos hace 1700 años: ¿en qué crees?

El Papa bendice un ladrillo para una nueva iglesia en Dallas

Entre la multitud, un grupo de sacerdotes cerca de las puertas de la iglesia era el más entusiasta, ya que uno de ellos, en la primera fila, sostenía un ladrillo en la mano para que el Papa lo bendijera.

El Padre Paolo Capra, párroco de la Iglesia Católica de San Agustín en Dallas, Texas, peregrinó a Estambul con un grupo de fieles para celebrar el 20.º aniversario de la fundación del Seminario Redemptoris Mater de su diócesis (un seminario diocesano dirigido por el Camino Neocatecumenal).

“Cuando decidimos las fechas de este viaje, no teníamos ni idea de que coincidiría con la primera Visita Apostólica del Papa”, dijo el Padre Luca Simbula, rector del seminario.

El Padre Capra explicó que el ladrillo fue la primera piedra de la nueva parroquia que quieren construir. Su iglesia actual, ubicada en un barrio pobre con una gran comunidad inmigrante, tiene capacidad para 500 personas, pero muchas más asisten a los servicios y a menudo tienen que seguirlos desde afuera. El proyecto, explicó, consiste en construir una iglesia con capacidad para 900 fieles.

Al entrar en la iglesia, el Papa se detuvo a saludar a los sacerdotes, bendijo la piedra y firmó una camiseta. Después, todo el grupo estalló en vítores, abrazándose y regocijándose.

“Para nosotros es una gran bendición estar aquí”, dijo el Padre Luca. “Es un gran regalo que venga precisamente en este momento y a esta tierra, que es realmente Tierra Santa. Hay tantas raíces en nuestra fe cristiana”.

El Padre Luca también compartió que sentía la cercanía del Papa León XIV, ya que, al ser estadounidense, conoce la realidad de nuestras Iglesias. Además, señaló que es misionero, lo cual forma parte del carisma de los sacerdotes del Camino Neocatecumenal.

Pie de foto: El grupo de sacerdotes del Seminario Redemptoris Mater en la Diócesis de Dallas, esta en peregrinación a Estambul, esperan la llegada del Papa León XIV el 28 de noviembre, cuando se detuvo a saludar y bendijo un ladrillo de la futura parroquia de San Agustín en la Diócesis de Dallas. Foto: Vatican News.

Pie de foto imagen principal : El padre Paolo Capra (Izq), pastor de la iglesia de San Agustín en Dallas, sostiene un ladrillo de la estructura de la nueva iglesia, mientras espera saludar al Papa León XIV, en su visita a Estambul, en el segundo día de su viaje apostólico a Turquía y Líbano. Lo acompaña el padre Luca Simbula (centro), director del seminario Redemptoris Mater en Dallas. Foto Vatican News

