Los pobres de Roma se despiden del Papa que los levantó de la miseria

Por Paulina Guzik

OSV News

ROMA (OSV News) — Fue una mañana ajetreada el 25 de abril en la Elemosineria Apostolica, o Limosnería Apostólica, detrás de las murallas del Vaticano.

Mientras el cardenal Konrad Krajewski se apresuraba a tomar su café de la mañana antes de entrar en la congregación general de cardenales a las 9 a.m., dio instrucciones a Rudolf, una vez un hombre sin hogar y durante años la “mano derecha” del cardenal: “Toma los rosarios del almacén en la planta baja y distribúyelos en el Palazzo Migliori”, un palacio convertido en refugio para las personas sin hogar justo al lado de la columnata de Bernini.

El regalo de los rosarios del Papa Francisco a los pobres ocurrió no solo en Palazzo Migliori, sino también en toda Roma el 25 de abril, dijo el cardenal Krajewski a OSV News. Los rosarios pronto serán un artefacto histórico y recuerdos del pontificado de 12 años de Francisco. El próximo Papa repartirá el suyo, con su escudo de armas, a los fieles.

Con la muerte de un pontífice, la mayoría de los funcionarios del Vaticano de alto nivel, incluidos los prefectos de los dicasterios, pierden sus trabajos, pero el cardenal Krajewski, que desde 2022 ha sido prefecto de la Dicastería para el Servicio de la Caridad, sigue siendo el Limosnero Papal, un trabajo por el cual Francisco lo eligió en agosto de 2013.

La constitución apostólica de San Juan Pablo II de 1996, “Universi Dominici Gregis”, que fue revisada por el Papa Benedicto XVI en 2007 y de nuevo justo antes de que renunciara en 2013, especificaba que “el Limosnero de Su Santidad continuará en el ejercicio de las obras de caridad, con los mismos criterios usados cuando vivía el Pontífice”.

Los pobres, confirmó el cardenal Krajewski, también estarán presentes en los pasos de la Basílica de Santa Maria la Mayor, donde el Papa Francisco será enterrado el 26 de abril después de la Misa fúnebre en la Basílica de San Pedro.

“La representación de las personas sin hogar será frente a la basílica, en el último momento antes de que el Papa sea puesto a descansar. Estarán allí con flores”, dijo el cardenal Krajewski a OSV News.

El día antes del funeral del Papa, el cardenal Krajewski y el equipo de la Comunidad de Sant’Egidio, un aliado en los esfuerzos de caridad del Papa Francisco a lo largo de su pontificado, estaban tratando de distribuir tantos rosarios papales como fuera posible a las personas sin hogar y necesitados de Roma. El cardenal le dijo a OSV News que serían “miles” de rosarios.

Con ese gesto, el cardenal Krajewski está rindiendo su último homenaje al Papa Francisco.

“Lo extraordinario del Papa Francisco era que podías decirle cualquier cosa”, dijo el cardenal Krajewski.

“Quería que dijéramos la verdad, incluso si era doloroso. Porque la verdad siempre nos hará libres. Luego llevó esta verdad con él y discernió, pero quería saber”, dijo el cardenal Krajewski a OSV News el 25 de abril, cuando se le preguntó sobre una característica de Francisco que más recordará. También dijo que el Papa Fracisco simplemente quería seguir el mensaje del Evangelio.

“Como en el Evangelio de hoy, Jesús invitó a sus discípulos a la mesa, Francisco invitó a todos a la mesa, este era su Vaticano”, agregó mientras se apresuraba, junto con el cardenal polaco Grzegorz Rys, a unirse a la congregación general de cardenales.

Cuando el cardenal salió por la puerta, Daniele y Giovanni llenaron la cocina de su apartamento con bolsas de pan.

“Sabemos, viendo lo que está sucediendo aquí a diario, que el Santo Padre ha dedicado mucho esfuerzo a dar la bienvenida, a llegar a las personas más desafortunadas, las personas sin hogar. Solo nos beneficiamos de sus lecciones para el mundo”, dijo Daniele, que solo dio su primer nombre, a OSV News.

Tanto Daniele como Giovanni son beneficiarios del centro de acogida diurna y nocturna Palazzo Migliori del Papa Francisco.

Para Giovanni, quien estaba haciendo una ensalada de atún gigante por la mañana para poner en rebanadas de pan que Daniele estaba preparando, una pregunta sobre el Papa Francisco le hizo llorar.

Giovanni es una persona indigente proveniente de Rumania y ayuda al cardenal Krajewski en sus esfuerzos por alimentar a otras personas necesitadas.

“Mi mejor recuerdo del Papa fue en la cena, cuando comimos juntos en la mesa durante la Jornada de los Pobres, y me preguntó algunas cosas sobre mi familia, cómo llegué aquí, y le conté sobre mis problemas, porque tenía un trabajo por el que no me pagaban. Y luego aterricé en la calle”, dijo a OSV News, limpiándose los ojos.

“Pero ahora me quedo en el centro de acogida del Papa en Palazzo Migliori y también soy voluntario aquí, así que estoy muy feliz”, dijo.

En otros lugares “nos envían con consejos: ‘Bueno, tienes que buscar un trabajo’, y aquí solo tengo cosas que hacer”.

Recordando su reunión personal con el Papa Francisco, dijo: “El Santo Padre me dijo: ‘Rezo por ti, por tu familia’. ¡Ese fue el mejor recuerdo, porque cuántas veces en la vida sucede que te paras frente a un Papa!”

“Estábamos en la plaza el domingo de Pascua para verlo. Y luego escuchamos que murió, no podíamos creerlo. Él era como un miembro de la familia para nosotros. ¡Estábamos tan apegados a él!” Giovanni dijo.

Rudolf, de Eslovaquia, que tiene un trabajo estable y se mantiene por su cuenta gracias a la ayuda que recibió del Papa Francisco y su limosna, dijo a OSV News: “Murió de manera apacible, no sufrió más. Dijo su último adiós como quería, así es como lo recordaremos”.

Paulina Guzik es editora internacional de OSV News. Síguela en X @Guzik_Paulina. CNS Rome contribuyó a este informe.

Pie de foto imagen principal: La gente se reúne para rezar el rosario por el eterno descanso del alma del papa Francisco el 24 de abril de 2025 en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde será enterrado el papa el 26 de abril. (Foto CNS/Pablo Esparza)