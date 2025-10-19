El Papa pregunta: Cuando hay gritos de ayuda, ¿responden los cristianos con amor?

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Al canonizar a siete nuevos santos en el Domingo Mundial de las Misiones, el Papa León XIV afirmó que Dios está presente dondequiera que los inocentes sufren, y que su justicia es el perdón.

“Dios concede justicia a todos, dando su vida por todos”, dijo en su homilía durante la Misa de canonización en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre, el penúltimo domingo de octubre, cuando la Iglesia reza por los misioneros y sus esfuerzos en la evangelización, la educación, la salud y otros ministerios.

“De hecho, es esta fe la que sustenta nuestro compromiso con la justicia, precisamente porque creemos que Dios salva al mundo por amor, liberándonos del fatalismo”, dijo. “Cuando escuchamos el clamor de quienes atraviesan dificultades, preguntémonos: ¿somos testigos del amor del Padre, como Cristo lo fue para todos?”

Jesús “es el humilde que llama a los arrogantes a la conversión, el justo que nos hace justos”, dijo.

Durante la segunda ceremonia de canonización de su pontificado, el Papa León declaró la santidad de siete hombres y mujeres de los siglos XIX al XXI, incluyendo a los primeros santos de Venezuela: Santa María Rendiles Martínez y San José Gregorio Hernández Cisneros.

San Rendiles fue el fundador venezolano de la Congregación de los Siervos de Jesús, quien nació en Caracas en 1903 y falleció en 1977. San Hernández nació en 1864 y se convirtió en un franciscano de la Tercera Orden. Médico venezolano, se le conoció como “el médico de los pobres”, y murió en un accidente en 1919 cuando se dirigía a ayudar a un paciente.

El Papa también canonizó a:

— San Ignacio Maloyan, arzobispo católico armenio mártir de Mardin, en la actual Turquía; Nacido en 1869, fue arrestado, torturado y ejecutado en Turquía en 1915.

— San Pedro To Rot, catequista laico mártir, esposo y padre de Papúa Nueva Guinea. Nacido en 1912, fue arrestado en 1945 durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y asesinado por inyección letal en prisión.

— Santa Vincenza Maria Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona, Italia; vivió entre 1802 y 1855.

— Santa María Troncatti, hermana salesiana nacida en Italia en 1883, se convirtió en misionera en Ecuador en 1922. Falleció en un accidente aéreo en 1969.

San Bartolo Longo, abogado italiano nacido en 1841. Fue un opositor militante de la Iglesia y practicante del ocultismo, pero se convirtió, dedicándose a la caridad y a la construcción del Santuario Pontificio de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya. Falleció en 1926.

El Papa llamó a los nuevos santos “fieles amigos de Cristo” que “no son héroes ni defensores de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos”, mártires de su fe, evangelizadores, misioneros, fundadores carismáticos y “benefactores de la humanidad”.

Tener fe en la tierra es lo que “sostiene la esperanza en el cielo”, dijo el Papa en su homilía.

De hecho, Cristo les dice a sus discípulos que “oren siempre” sin desfallecer, afirmó. Así como la respiración sustenta la vida del cuerpo, la oración sustenta la vida del alma: la fe, de hecho, se expresa en la oración, y la oración auténtica vive de la fe.

En la parábola de la viuda persistente, en el Evangelio de hoy (Lc. 18,1-8), Jesús pregunta a sus discípulos si creen que Dios es un juez justo para todos y si creemos que el Padre siempre quiere nuestro bien y la salvación de cada persona.

Es importante preguntar porque dos tentaciones ponen a prueba esta creencia, dijo el papa. La primera tentación se fortalece en el escándalo del mal, llevándonos a pensar que Dios no escucha el clamor de los oprimidos ni se apiada de los inocentes que sufren.

La segunda tentación es la afirmación de que Dios debe actuar como queremos que lo haga: la oración da paso entonces a un mandato a Dios para que le enseñe a ser justo y eficaz.

Pero Jesús nos libera de ambas tentaciones, especialmente con sus palabras durante su pasión: «Padre, hágase tu voluntad», dijo el papa León.

“La cruz de Cristo revela la justicia de Dios, y la justicia de Dios es perdón. Él ve el mal y lo redime cargándolo sobre sí”, dijo. “Cuando somos ‘crucificados’ por el dolor y la violencia, por el odio y la guerra, Cristo ya está ahí, en la cruz por nosotros y con nosotros”.

“No hay grito que Dios no consuele; no hay lágrima que esté lejos de su corazón”, dijo. “El Señor nos escucha, nos abraza tal como somos y nos transforma tal como es”.

“Quienes rechazan la misericordia de Dios, sin embargo, siguen siendo incapaces de tener misericordia con el prójimo. Quienes no acogen la paz como un don no sabrán dar la paz”, dijo.

Jesús invita a los fieles a “esperar y actuar”, y pregunta: “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la providencia de Dios?”, preguntó el Papa.

Después de la misa y antes del rezo del Ángelus, el Papa León XIII agradeció a los líderes y dignatarios de diferentes países que asistieron a la misa de canonización, entre ellos el presidente italiano Sergio Mattarella y el presidente libanés Joseph Khalil Aoun.

Pie de foto: El Papa León XIV durante la homilía en la misa de canonización de siete nuevos santos en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 19 de octubre de 2025. (Foto CNS/Lola Gómez)