Tres escuelas, una meta común: brillar en el nuevo año escolar

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS– El regreso a clases que inició esta semana en las escuelas católicas de la Diócesis de Dallas, contó para los estudiantes de tres escuelas del oeste, con la preparación espiritual y académica de sus maestros, directores y personal administrativo.

El pasado 3 de agosto directores y maestros de las escuelas católicas de Santa Cecilia, Santa María del Carmelo (SMC) y la Academia Católica Santa Clara de Asís, participaron en un retiro de preparación para el nuevo año escolar bajo el lema “tres escuelas, una misión, unidos en la fe”.

Cerca de 70 integrantes de los planteles comenzaron la mañana con una misa en la parroquia de Santa Cecilia y luego se desplazaron al Centro de Retiros San Rafael, ubicado al sur de Dallas.

El director de SMC, Victor Argueta dijo que el grupo compartió reflexiones acerca del amor de Dios.

El padre Cesar García, vicario de la parroquia de San Pio X en Dallas, así como como el diácono Andrés Barraza que sirve en la escuela de Santa Cecilia, estuvieron a cargo de las reflexiones, además de que los propios directores de música de cada escuela formaron el coro para entregar cantos en vivo.

“Fue muy bonito estar juntos durante el primer día de regreso a la escuela (para los maestros)”, dijo Estela Valdez, directora de Santa Cecilia y quien propuso la iniciativa de hacer este retiro por primera vez.

“Los maestros pudieron darse cuenta que no están en una isla y pudieron hacer conexiones, llegar a nuevas ideas y ver todo desde de una nueva perspectiva,”, agregó.

La directora dijo que el retiro permitió a los participantes llenarse de confianza de cara al inicio del ciclo 2026-2027.

“Se sintió la esperanza de que todos vamos a tener un buen año escolar”, comentó.

COLEGAS Y HERMANOS

El tema que la oficina de escuelas católicas de la Diócesis de Dallas está promoviendo este año se resume en la frase “Para Dios Todo es Posible”. La directora Valdez dijo que enfocándose en ese mensaje, el retiro reafirmó para los participantes la importancia de vivir la fe a través de la enseñanza y la colaboración.

“Cada escuela tiene sus dones, ventajas, cosas que cada uno hace bien ¿y por qué no compartirlo con los demás?”, dijo Valdez. “La mejor manera que podemos mejorar y crecer es ayudarnos con ideas y con recursos”, agregó.

Una distancia de 3 a 5 millas separa a estos tres planteles diocesanos que educan a un 90% de estudiantes venidos de hogares con origen hispano.

“Este retiro buscó reforzar la fe para nuestros maestros y todo el personal, así como unirnos en la fe sabiendo que no estamos aislados”, comentó Argueta.

“Somos escuelas muy similares, escuelas pequeñas, donde los fondos no son los mejores para ninguna de los tres, entonces unirnos para luchar por lo mismo —que es llevar la fe a los niños,— y que este mensaje de amor a Dios llegue por medio de los maestros que vivieron este retiro, es maravilloso”, dijo el director Argueta.

Luego de la formación espiritual, el personal de las tres escuelas se reunió nuevamente el viernes 7 de agosto en la escuela de Santa Cecilia para recibir una preparación académica impartida por la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas. Esta preparación usualmente se lleva a cabo individualmente en cada plantel.

El director Argueta destacó que la colaboración permite a sus maestros compartir con sus iguales de otras escuelas y ayudarse mutuamente para sacar adelante su labor en beneficio de los estudiantes.

La directora Valdez dijo que el mensaje de esta iniciativa vivida por primera vez entre estos tres planteles, busca reafirmar el mensaje de unión y de trabajo colaborativo entre los planteles y reforzar en las familias ese espíritu de fraternidad que los une con un objetivo en común: educar con compromiso y fe a las nuevas generaciones.

“En nuestras escuelas católicas nos importa el crecimiento espiritual y académico de los estudiantes y no estamos compitiendo unas con otras”, concluyó Valdez.

Pie de Foto: Estela Valdez (de pie, derecha) directora de la escuela de Santa Cecilia en Dallas y Víctor Argueta (de pie, derecha) director de la escuela de Santa María del Carmelo en Dallas, comparten con maestros de esos dos planteles y de la Academia Católica de Santa Clara de Asís, el 3 de agosto de 2026, en el Centro de Retiros San Rafael donde por primera vez los planteles se reunieron en un retiro de preparación para el inicio del ciclo escolar. Foto: Especial para RC/María Olivas)