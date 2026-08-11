El Papa León XIV ora por las víctimas del terremoto en Colombia

By Junno Arocho Esteves

OSV News

(OSV News) — El Papa León XIV expresó su profunda tristeza por las muertes y la destrucción provocadas por el fuerte terremoto que sacudió Colombia y dejó más de 100 muertos y decenas de edificios derrumbados.

El Papa ofreció sus oraciones “por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al Señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”, según un telegrama dirigido al arzobispo Francisco Javier Múnera Correa de Cartagena, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, firmado por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano.

El terremoto sacudió el país la mañana del 10 de agosto; se publicaron cientos de videos en línea en los que se veía a personas huyendo al aire libre mientras el suelo bajo sus pies temblaba violentamente.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales informó que el número de muertos ascendió a 132, con más de 570 heridos. La asociación, que es una red de las principales ciudades de Colombia, señaló que se espera que la cifra cambie a medida que continúen las evaluaciones de daños en las zonas afectadas.

En su mensaje, publicado por el Vaticano el 11 de agosto, el cardenal Parolin transmitió las condolencias del Papa “a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos”.

“De igual modo, asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados”, dijo el telegrama.

El Papa pidió también, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, que el Señor “derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana”, concluyó el mensaje.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del sismo se ubicó en el departamento noroccidental de Chocó, y fue “el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia“.

El Servicio Geológico también informó que, hasta la tarde del 10 de agosto, se habían registrado en el país 18 réplicas con magnitudes entre 1,4 y 4,8 desde el sismo inicial.

En un mensaje publicado el 10 de agosto, la Conferencia Episcopal de Colombia expresó su cercanía con las víctimas del mortal sismo de magnitud 7,4.

“Oramos por quienes han perdido la vida para que Dios les conceda el descanso eterno; por las personas que aún se encuentran desaparecidas; por los heridos y las familias damnificadas”, dijeron los obispos.

Los obispos también oraron por los organismos de socorro y personal médico, así como por las autoridades militares y gubernamentales, y “todas las personas que, con generosidad y valentía, trabajan en las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados”.

“Este momento doloroso nos recuerda que nadie puede afrontar solo una emergencia de esta magnitud”, se lee en el comunicado. “Colombia está llamada, una vez más, a reconocerse como una sola familia y a responder al sufrimiento de sus hermanos con generosidad, responsabilidad y solidaridad”.

Entre los videos que mostraban la destrucción causada por el sismo había uno de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales, así como imágenes de varias iglesias que sufrieron graves daños

La Arquidiócesis de Manizales también compartió un video de 10 segundos que muestra una Misa que se estaba celebrando cuando ocurrió el sismo por la mañana.

En un mensaje de video dirigido a los fieles de la ciudad, el arzobispo José Miguel Gómez de Manizales expresó que, si bien la arquidiócesis continúa evaluando los daños a las iglesias, “ahora lo más importante son ustedes: los fieles, los sacerdotes y todos los vecinos que también padecieron lo mismo”.

“Dios, nuestro Señor, nunca nos abandona y en estos momentos es cuando, elevando la mirada hacia Él, tenemos todos que, con humildad y con sencillez, pedirle a Él las gracias que nos hacen falta para vivir estas dificultades”, dijo el arzobispo Gómez.

El arzobispo también invocó la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, pidiéndole que consuele y reconforte a los afectados por el desastre natural. Asimismo, instó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades.

“Y, siguiendo esas instrucciones, busquen siempre estar atentos a los que más sufren, para que ninguna persona se quede sin atención en estos momentos de dificultad”, concluyó antes de impartir su bendición.

La Conferencia Episcopal de Colombia informó que las diócesis de todo el país están estableciendo puntos de acopio para garantizar la distribución de alimentos a albergues, hospitales y comunidades en las zonas afectadas.

Los obispos también dijeron que Cáritas Colombia ha activado su Servicio Nacional de Emergencias para recaudar fondos y brindar asistencia directa “a las jurisdicciones y comunidades que resultaron mayormente afectadas por esta tragedia”.

Pie de foto: Una mujer reza en el interior de una iglesia católica dañada por un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. El Papa ofreció sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos y pidió al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia que ha cobrado la vida de más de 130 personas hasta el momento. (Foto de OSV News/Marco Trujillo, Reuters)