Skip to main content Scroll Top

El Papa León XIV ora por las víctimas del terremoto en Colombia

August 11, 2026

By Junno Arocho Esteves

OSV News

(OSV News) — El Papa León XIV expresó su profunda tristeza por las muertes y la destrucción provocadas por el fuerte terremoto que sacudió Colombia y dejó más de 100 muertos y decenas de edificios derrumbados.

El Papa ofreció sus oraciones “por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al Señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”, según un telegrama dirigido al arzobispo Francisco Javier Múnera Correa de Cartagena, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, firmado por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano.

El terremoto sacudió el país la mañana del 10 de agosto; se publicaron cientos de videos en línea en los que se veía a personas huyendo al aire libre mientras el suelo bajo sus pies temblaba violentamente.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales informó que el número de muertos ascendió a 132, con más de 570 heridos. La asociación, que es una red de las principales ciudades de Colombia, señaló que se espera que la cifra cambie a medida que continúen las evaluaciones de daños en las zonas afectadas.

En su mensaje, publicado por el Vaticano el 11 de agosto, el cardenal Parolin transmitió las condolencias del Papa “a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos”.

“De igual modo, asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados”, dijo el telegrama.

El Papa pidió también, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, que el Señor “derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana”, concluyó el mensaje.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del sismo se ubicó en el departamento noroccidental de Chocó, y fue “el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia“.

El Servicio Geológico también informó que, hasta la tarde del 10 de agosto, se habían registrado en el país 18 réplicas con magnitudes entre 1,4 y 4,8 desde el sismo inicial.

En un mensaje publicado el 10 de agosto, la Conferencia Episcopal de Colombia expresó su cercanía con las víctimas del mortal sismo de magnitud 7,4.

“Oramos por quienes han perdido la vida para que Dios les conceda el descanso eterno; por las personas que aún se encuentran desaparecidas; por los heridos y las familias damnificadas”, dijeron los obispos.

Los obispos también oraron por los organismos de socorro y personal médico, así como por las autoridades militares y gubernamentales, y “todas las personas que, con generosidad y valentía, trabajan en las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados”.

“Este momento doloroso nos recuerda que nadie puede afrontar solo una emergencia de esta magnitud”, se lee en el comunicado. “Colombia está llamada, una vez más, a reconocerse como una sola familia y a responder al sufrimiento de sus hermanos con generosidad, responsabilidad y solidaridad”.

Entre los videos que mostraban la destrucción causada por el sismo había uno de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales, así como imágenes de varias iglesias que sufrieron graves daños

La Arquidiócesis de Manizales también compartió un video de 10 segundos que muestra una Misa que se estaba celebrando cuando ocurrió el sismo por la mañana.
En un mensaje de video dirigido a los fieles de la ciudad, el arzobispo José Miguel Gómez de Manizales expresó que, si bien la arquidiócesis continúa evaluando los daños a las iglesias, “ahora lo más importante son ustedes: los fieles, los sacerdotes y todos los vecinos que también padecieron lo mismo”.

“Dios, nuestro Señor, nunca nos abandona y en estos momentos es cuando, elevando la mirada hacia Él, tenemos todos que, con humildad y con sencillez, pedirle a Él las gracias que nos hacen falta para vivir estas dificultades”, dijo el arzobispo Gómez.

El arzobispo también invocó la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, pidiéndole que consuele y reconforte a los afectados por el desastre natural. Asimismo, instó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades.

“Y, siguiendo esas instrucciones, busquen siempre estar atentos a los que más sufren, para que ninguna persona se quede sin atención en estos momentos de dificultad”, concluyó antes de impartir su bendición.

La Conferencia Episcopal de Colombia informó que las diócesis de todo el país están estableciendo puntos de acopio para garantizar la distribución de alimentos a albergues, hospitales y comunidades en las zonas afectadas.

Los obispos también dijeron que Cáritas Colombia ha activado su Servicio Nacional de Emergencias para recaudar fondos y brindar asistencia directa “a las jurisdicciones y comunidades que resultaron mayormente afectadas por esta tragedia”.

Pie de foto: Una mujer reza en el interior de una iglesia católica dañada por un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. El Papa ofreció sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos y pidió al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia que ha cobrado la vida de más de 130 personas hasta el momento. (Foto de OSV News/Marco Trujillo, Reuters)

Related Posts

Líderes mundiales acogen calurosamente al Papa León XIV como mensajero de la paz

By David Agren, OSV News (OSV News) — Los líderes mundiales felicitaron calurosamente al Papa León XIV por su elección y…

09 May 2025
León XIV llama al testimonio cristiano en un mundo donde la fe se considera ‘absurda’ 

Por Justin McLellan, Catholic News Service CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Allí donde los cristianos son ridiculizados y al que cree en el…

10 May 2025
Miles de fieles en Chiclayo celebran la elección de su obispo como Papa

By OSV News CHICLAYO, Perú (OSV News) — Miles de católicos abarrotaron la plaza frente a la Catedral de Santa…

13 May 2025
El Papa da la bienvenida a los jóvenes en Roma para su jubileo

Por Carol Glatz/Catholic News Service CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Al saludar a las decenas de miles de visitantes que…

28 Jul 2025
Papa León XIV: El mundo escuchará la alegría de los jóvenes, que claman por la paz en la tierra

Por Carol Glatz, Catholic News Service CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La alegría entusiasta de los jóvenes, que aman a Jesús y…

31 Jul 2025
Los primeros 100 días del Papa León XIV

Por Cindy Wooden Catholic News Service CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Las historias sobre “los primeros 100 días” son habituales…

08 Aug 2025
El obispo Seitz comparte las historias de los migrantes con el Papa León

Muchos inmigrantes en los Estados Unidos viven hoy con el mismo temor que experimentaba la gente bajo los “tiránicos” gobiernos comunistas de antes, afirmó el obispo Mark J. Seitz, de El Paso, Texas.

“Hemos hecho que las personas que han huido para salvar sus vidas vivan ahora con un miedo aún mayor” que el que enfrentaban en sus países de origen, dijo el obispo el día antes de reunirse con el Papa León XIV y compartir con él cartas de inmigrantes de todo Estados Unidos.

09 Oct 2025
El Papa pregunta: Cuando hay gritos de ayuda, ¿responden los cristianos con amor?

Al canonizar a siete nuevos santos en el Domingo Mundial de las Misiones, el Papa León XIV afirmó que Dios está presente dondequiera que los inocentes sufren, y que su justicia es el perdón.

“Dios concede justicia a todos, dando su vida por todos”, dijo en su homilía durante la Misa de canonización en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre, el penúltimo domingo de octubre, cuando la Iglesia reza por los misioneros y sus esfuerzos en la evangelización, la educación, la salud y otros ministerios.

19 Oct 2025
El Papa León XIV bendijo ladrillo de Iglesia de San Agustín en Dallas

Por: Isabella H. de Carvalho –  Istanbul VATICAN NEWS En la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el Papa León…

28 Nov 2025
En su primer Domingo de Ramos, el Papa León dice que Jesús clama desde la cruz contra la guerra

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — En su primera homilía del Domingo de Ramos, el Papa León XIII proclamó que Jesús, el Rey de la Paz, abraza todo el sufrimiento de la historia humana y clama desde la cruz contra la guerra.

“Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento”, dijo el Papa en la Plaza de San Pedro el 29 de marzo.

Él “no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechaza diciendo: ‘Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho: ¡las manos de ustedes están llenas de sangre!’ (Is 1,15)”.

29 Mar 2026
‘Mi alma glorifica al Señor’: El Papa León celebra el aniversario de su elección en el santuario mariano de Pompeya

POMPEYA, Italia (OSV News) — El Papa León XIV celebró el aniversario de su elección este 8 de mayo realizando una peregrinación para oficiar Misa en el Santuario de Nuestra Señora del Santo Rosario de Pompeya, uno de los santuarios marianos más queridos de Italia, y poniendo su pontificado bajo la protección de la Virgen María.

“Exactamente hace un año, cuando me fue confiado el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Súplica a la Virgen, esta hermosa fiesta de la Súplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya”, dijo el Papa en su homilía ante unas 20.000 personas reunidas en la plaza frente a la basílica.

09 May 2026