Con rostro renovado, Santa Clara celebra en grande a su santa patrona

Misas, peregrinaciones e indulgencias, enmarcaron una celebración de tres días en la que la comunidad también celebró el despegue de proyectos de renovación por los que habían esperado tres décadas.

Por Ilzydora Hernandez

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS – La renovación de la Iglesia Católica de Santa Clara de Asís ha estado presente en la mente de esa comunidad desde hace tiempo, especialmente en la del padre Ignacio Olvera, que sirve como párroco de esa comunidad en Cockrell Hill, desde hace dos años.

Este verano y después de una espera que se extendió por casi tres décadas, la parroquia adelantó varios proyectos de remodelación y embellecimiento, los cuales estuvieron listos justo a tiempo para celebrar un Triduo en honor a Santa Clara de Asís, celebrado entre el 7 y el 9 de agosto pasados.

La celebración de tres días congregó a la comunidad en una vigilia y reconciliación el viernes 7 de agosto, una peregrinación franciscana el sábado 8 de agosto y una misa de clausura y procesión por las calles de Cockrell Hill el domingo 9 de agosto.

El sábado 8 de agosto, los peregrinos pudieron recibir la indulgencia plenaria al participar en el Jubileo Franciscano pues Santa Clara fue elegida como lugar de peregrinaje.

‘RECONSTRUYE MI IGLESIA’

Esta fase del proyecto de renovación se concentró en el interior de la Iglesia. El padre Olvera dijo que con el paso del tiempo, el piso comenzó a agrietarse y surgió la necesidad de renovar el templo.

Inspirado en la frase de San Francisco de Asís que dice “reconstruye mi Iglesia”, el sacerdote de origen mexicano dijo que encontró la motivación para sacar adelante las obras este verano. Para el padre Olvera el propósito va más allá de la renovación material.

“Que sea este el lugar donde puedan tener ese contacto con Dios, y que sea un nuevo ánimo”, expresó.

Uno de los cambios principales fue el altar, que fue extendido y cuyo piso de porcelana tiene un acabado pulido, a diferencia del acabado mate del resto del templo. La mesa del altar y el ambón también fueron renovados.

El pasillo central está delineado por una franja roja de mármol que simboliza la sangre de Cristo.

El cambio en el piso dentro de esta franja representa la peregrinación de los fieles hacia el altar para celebrar el banquete de la misa.

“El arte, la belleza, nos hace palpar la presencia de Dios”, dijo el padre Olvera, quien procuró que la restauración tuviera un sentido teológico.

Adicionalmente el área del coro fue ampliada, los baños remodelados y la parroquia espera recibir bancas que reemplazarán las sillas.

Rocio Pérez Hernández, feligresa desde 2008, comentó el impacto de las renovaciones. “Esto no solamente trae la renovación material sino también renovación espiritual; esto une a los feligreses”.

El proyecto costó aproximadamente $380,000. Para financiar las obras, la comunidad organizó dos festivales al año, ventas de comida y donaciones. También recibió una subvención de $100,000 de The Catholic Foundation.

“Esperamos que esto atraiga a más personas y resalte una belleza que siempre estuvo destinada a estar aquí”, dijo por su parte Ranferi Hernandez, feligrés desde 2008 y administrador parroquial.

“Al ver el cambio te cambia de manera espiritual, la fe se amplía y la perspectiva cambia”, agregó Sonia DeLeon, feligresa desde hace más de dos décadas.

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Pie de foto imagen principal: Matachines participan en la celebración de la Iglesia de Santa Clara de Asís, el domingo 9 de agosto, cuando la feligresía concluyó el tercer día del Triduo en honor a su santa patrona, con una misa, peregrinación por las calles de Cockrell Hill y un convivio familiar. Foto: Especial para RC/Ben Torres