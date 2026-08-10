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Andrew Alonzo: preparado para liderar, guiado por la fe

August 10, 2026

Estudiante de Bishop Dunne fortalece su liderazgo en el programa General Tommy Franks Four-Star Leadership.

Por Ilzydora Hernández
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS — Representar a la preparatoria católica Bishop Dunne en el programa General Tommy Franks Four-Star Leadership, fue una experiencia que marcó la vida de Andrew Alonzo, estudiante de último año.

Durante una semana entre el 19 de julio y el 24 de julio pasados, el joven participó en actividades y conferencias enfocadas en el liderazgo, la ética y el trabajo en equipo en la Universidad Central de Oklahoma (UCO, en inglés), en Edmond, Oklahoma.
Esta experiencia de verano permite a los estudiantes de preparatoria aprender de líderes inspiradores. El programa lleva el nombre de Tommy Franks, un general retirado de cuatro estrellas del Ejército de Estados Unidos que sirvió como comandante en jefe del Comando Central.

Para Alonzo hacer parte del programa fue una experiencia y una oportunidad para reafirmar lo que su fe ha cultivado por años en él y es su profunda admiración por Jesucristo como el único y verdadero líder que inspira a transformar vidas.

“Si Cristo pudo con su cruz, yo también puedo hacer cosas asombrosas. No importaba por lo que Jesús estaba pasando; si tenía miedo o enfrentaba cosas difíciles él todavía fue obediente. Él es el mayor líder cuando se trata de hacer las cosas y él me inspira a mí también a ser un gran líder”, declaró el joven.
Dentro de las actividades que Alonzo experimentó estuvo por ejemplo una competencia de discursos persuasivos y escritura, así como colaborar en una competencia de debate sobre ética.

UNA VISIÓN COMPARTIDA
Durante el programa los participantes trabajaron en equipos para debatir temas éticos y escuchar conferencias impartidas por líderes militares, empresarios y servidores públicos.

Alonzo siempre llevó consigo el soporte de su fe. “Un verdadero líder nunca olvida de dónde viene ni a quién representa”, comentó.

Uno de los proyectos en los que participó consistió en preparar un discurso persuasivo sobre un tema de actualidad.

El joven eligió reflexionar sobre el uso ético de la inteligencia artificial, destacando la importancia de utilizar la tecnología como una herramienta de apoyo para aprender y no como un sustituto del trabajo personal.
El programa se desarrolló en torno a cuatro pilares: carácter, visión común, comunicación y cuidado de los demás. De todos ellos, Alonzo señaló que el concepto de visión común fue el que más transformó su manera de entender el liderazgo.
“Aunque todos veníamos de diferentes lugares y con distintas experiencias, compartíamos el mismo propósito: convertirnos en mejores líderes”, explicó Alonzo.
El programa recibe más de 500 solicitudes y alrededor de 80 estudiantes que cursan 11 y 12 grados son seleccionados. La preparatoria católica Bishop Dunne tiene un lugar reservado para este programa.

Pie de foto: Andrew Alonzo (centro), estudiante de grado 12 en la preparatoria católica Bishop Dunne de Dallas, posa junto a un grupo de jóvenes con los que participó en el programa General Tommy Franks Four-Star Leadership, del 19 al 24 de julio de 2026 en la Universidad Central de Oklahoma (UCO, en inglés). Foto: Cortesía

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