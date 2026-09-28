Descubriendo lazos que acercan y honran la herencia

En la Academia SPSA, estudiantes y maestros reconocieron en sus raíces puntos de encuentro que fomentan la unidad.

Por Constanza Morales

Revista Católica Dallas

Cuando la maestra Ana Dávila escuchó a sus alumnos identificar el país de origen de algunos de los maestros y empleados de la Academia Católica San Felipe y San Agustín (SPSA, en inglés), tuvo una idea que los ayudaría a conectar mejor con el propósito de la lección.

“Si logramos ver las celebraciones de la Herencia Hispana como algo más que una simple fiesta, podremos empezar a reconocer y valorar la verdadera historia, la rica cultura y las importantes contribuciones de muchos hispanoamericanos”, explicó Dávila, quien durante una década ha dictado español en SPSA.

Con esa idea en mente, propuso a sus alumnos entrevistar a maestros y empleados de SPSA para conocer más de su origen y tener una idea más sólida de la diversidad cultural en el plantel.

“Un gran porcentaje de los alumnos de SPSA es de origen hispano, por lo que es importante que no solo aprendan el idioma español, sino que también valoren y aprecien la procedencia de su herencia familiar. Estoy convencida de que, si uno se enamora de la cultura, terminará amando el idioma”, comentó Dávila.

EL IDIOMA NOS UNE

Una evidente curiosidad por anécdotas especiales y tradiciones familiares, hicieron parte de las preguntas que los estudiantes expresaron interés en hacerle a sus maestros.

Axl Mateo de 13 años, dijo que le gustaría saber cómo era la vida en el país de origen de sus maestros hispanoamericanos. “Porque sé que en todos los países de habla hispana hay valores culturales y tradiciones diferentes así como similares, que crean una forma de vida”, dijo el chico que cursa octavo grado.

Para su compañero Roberto Pulido, el interés estuvo en aclarar con sus maestros, algunas diferencias lingüísticas que hacen que el español varíe entre países. “¿Por qué algunas palabras se escriben igual pero no significan lo mismo?”, preguntó.

“Tener maestros de diferentes países hispanos no sólo da la bienvenida a muchos estudiantes, sino que también hace que muchos de los chicos se sientan cómodos al relacionarse con los maestros”, dijo Altair Magona de 13 años.

La actividad conectó generaciones unidas por el español y por raíces culturales que han trascendido el tiempo.

Ginna Curts, nacida en Panamá y quien sirve como asistente administrativa en SPSA, dijo que celebrar la Herencia Hispana es reconocer las contribuciones de los suyos. “Es recordar la herencia de mi familia, de fe, trabajo duro y resiliencia, así como el impacto positivo que mi etnia ha tenido en mi vida”, dijo.

Para el maestro Ángel Batanero oriundo de España, ser entrevistado por sus alumnos le permitió inspirarlos a aprender del pasado. “Me hace verdaderamente feliz compartir mi conocimiento de la cultura hispana e inspirar a futuras generaciones a mantener esa cultura viva”, dijo Batanero que dicta educación física en SPSA. “Espero motivarlos a aprender del pasado y a caminar unidos como hermanos”, agregó.

El maestro puertorriqueño Federico ‘Freddie’ Díaz, se sintió entusiasmado al saber que sus alumnos querían saber de los maestros más allá del aula. “Me siento emocionado y honrado porque es la primera vez que un grupo de alumnos me entrevista”, dijo Díaz que dicta matemáticas a los alumnos de escuela intermedia. “Me siento orgulloso de ser puertorriqueño y creo en que sin importar a dónde nos lleve la vida, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, concluyó.

Pie de foto: El maestro Ángel Batanero, oriundo de España, responde preguntas de Axl Mateo, como parte de un proyecto del Mes de la Herencia Hispana, el 10 de septiembre de 2026, en la Academia SPSA. (Foto: Especial para RC/María Olivas)