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Llamados a servir: Conferencia diocesana explorará el discipulado misionero

September 28, 2026

Por Michael Gresham
THE TEXAS CATHOLIC 
DALLAS—¿Cómo están llamados los católicos a recibir el Evangelio, vivirlo y llevarlo al mundo? La pregunta será el eje central de la Conferencia de Liderazgo Parroquial 2026 (PLC, por sus siglas en inglés), que se celebrará el 3 de octubre en la escuela Bishop Lynch.
Bajo el lema “Discipulado misionero: Llamados y enviados”, es una iniciativa conjunta de las oficinas de ministerios diocesanos que incluirá misa, ponencias magistrales, sesiones paralelas, oración y oportunidades para conectar con colegas y expositores.
Está dirigida a quienes sirven en diversos ministerios parroquiales, como catequesis, liturgia, ministerios sociales, pastoral juvenil y de jóvenes adultos, comunicación, matrimonio y vida familiar, así como al personal parroquial y escolar, voluntarios y clérigos.
DISCIPULOS RENOVADOS
Joshua Salinas, director de la oficina de Ministerios para Jóvenes, Adultos Jóvenes y Campus, y miembro del equipo de planificación de la conferencia, dijo que el encuentro está diseñado para reunir a los líderes parroquiales en un día de formación, oración y conexión.
“Queremos capacitar a los líderes con habilidades y para que creen momentos significativos de encuentro con Jesucristo para quienes sirven en sus parroquias” , dijo Salinas.
Peter J. Ductrám, director senior de ministerios y miembro del equipo directivo de la conferencia, dijo que el evento de este año toma su tema de la carta pastoral post sinodal del obispo Edward J. Burns, “La Esperanza del Evangelio”.
En ella, el obispo subraya que la evangelización es una labor compartida entre el clero, instituciones diocesanas y los bautizados. Según explicó Ductrám el tema central de la conferencia constará de dos partes.
“El primer movimiento ‘Llamados’, expresa el llamado universal a la santidad, a la conversión continua y el discipulado según la vocación y el estado de vida de cada persona”, explicó.
“El segundo movimiento, ‘Enviados’, refleja el carácter externo y evangélico del llamado bautismal”, agregó.
Ambas frases reflejan la visión más amplia de la carta, dijo Ductrám. “Los discípulos renovados se forman en comunidad, en los sacramentos, profundizando en la fe y discerniendo su vocación para el servicio gozoso de la misión de Dios”.

ENFOQUE EUCARÍSTICO 

La conferencia comenzará con una misa a las 9 a. m., oficiada por el padre Arthur Unachukwu, vicario general de la diócesis. “En cierto modo, el tema de la conferencia expresa una realidad eucarística”, explicó Ductrám. “Estamos llamados a la comunión con Cristo, formados por su amor sacrificial y enviados a llevar la Buena Nueva a nuestras familias, parroquias y al mundo entero”.
Al término de la conferencia, se espera que los participantes regresen a sus parroquias con ideas concretas para la transformación pastoral.
El objetivo, agregó Ductrám, “es ayudar a los líderes parroquiales a construir comunidades donde las personas puedan encontrar un verdadero sentido de pertenencia y donde los líderes puedan compartir buenas prácticas, compromisos y mentoría.
La conferencia contará con dos oradores principales.
El padre Rafael Capó, vicepresidente de misión y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás en Miami, brindará el discurso principal en español. Capó ha servido como Misionero de la Misericordia apostólico y Predicador Eucarístico Nacional.
Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional, dará el discurso de apertura en inglés. Shanks fue presidente del Instituto OSV para la Innovación Católica, donde ayudó a impulsar iniciativas destinadas a fomentar la creatividad y nuevos esfuerzos apostólicos dentro de la Iglesia.
Los oradores adicionales incluyen a la hermana Verónica Amata Donatello, Adrián Herrera, Paul Kolker, Rita Martínez, Tim O’Malley, Sara Beth Meyer, Roland Millare, Juan Rendón, Scott Sollom, Luis Soto, Mathew Warner y José Manuel de Urquidi.
Para más información visite conference.dallascatholic.org

Pie de foto: La Conferencia de Liderazgo Pastoral está dirigida a quienes sirven en diversos ministerios parroquiales, así como al personal escolar, voluntarios y clérigos. En la foto, participantes del evento, el 11 de octubre de 2025,. Este 3 de octubre de 2026, la Diócesis de Dallas ofrecerá la Conferencia de Liderazgo Pastoral en la escuela Bishop Lynch, con un llamado al discipulado misionero. (Foto: Archivo RC)

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