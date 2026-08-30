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Cuando llama el corazón, la vocación encuentra su camino

August 30, 2026

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

GARLAND— Desde que era una niña en su natal Corpus Cristi, en la costa sur de Texas, Nieves Castillo-Frazier descubrió su llamado dejándose guiar por el corazón. 

“Desde niños siempre tenemos una vocación en el corazón. Hay algo a lo que Dios nos guía y yo siempre he tenido corazón de maestra”, declaró quien fue nombrada el pasado 1 de julio como la nueva directora de la escuela católica de El Buen Pastor en Garland. 

El plantel educa alrededor de 180 alumnos desde pre kínder hasta el octavo grado y entre ellos la herencia hispana es predominante y el arraigo de la fe se manifiesta en la estrecha vinculación con la parroquia hermana, donde el pasado 12 de julio, la comunidad dio la bienvenida a su nueva directora con una misa celebrada por el párroco, el sacerdote mexicano de la orden de Fuego Nuevo, Israel González. 

Nacida y criada en Corpus Christi, Texas, donde asistió a la parroquia de la Sagrada Familia, Castillo-Frazier creció en un hogar cimentado en la fe y orgulloso de su herencia. 

“Desde pequeña celebré siempre en grande ser católica con mi familia”, comentó la nueva directora. “Mi fe es parte de mí”, agregó. 

Junto a la fe, su vocación educativa ha definido buena parte de la formación y trayectoria profesional. 

En la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi, Castillo-Frazier obtuvo dos licenciaturas: una en inglés y otra en ciencias políticas y posteriormente desarrolló una maestría en Ciencias de la Educación.

Su sed por el conocimiento no se detiene. La nueva directora cursa actualmente un doctorado en liderazgo estratégico en la modalidad hibrida que ofrece la Universidad de San Tomas en Houston. 

TRES PRIORIDADES

Para la nueva directora su misión primordial al frente de El Buen Pastor es fortalecer los lazos entre la comunidad hispana y el plantel escolar. Para el ciclo 2026-2027 se ha fijado tres metas principales.

De acuerdo con Castillo-Frazier una de sus metas es impulsar el programa de Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA), una iniciativa estatal que otorga vouchers para ayudar a familias elegibles a educar a sus hijos en planteles privados, entre ellos los católicos. 

“Queremos que tengan la oportunidad de educarse en una escuela católica alineada con nuestra fe”, comentó la directora.

Su segundo objetivo es acompañar de cerca el crecimiento profesional de sus maestros, brindando apoyo constante dentro de los salones. 

“Mi trabajo como directora es también ayudar a que los maestros crezcan profesionalmente”, afirmó.

Como tercera prioridad, busca que los estudiantes aprendan en un entorno seguro y feliz. “Ellos son la razón por la que estamos aquí”, expresó.
Cuando se le pregunta sobre los desafíos que la escuela podría enfrentar, señala que la prioridad es aumentar la matrícula en una comunidad predominantemente hispana, logrando que las familias que acuden a misa integren también a sus hijos a la escuela. 

“Nuestra parroquia está llena de feligreses que aman la fe. Queremos que esas mismas familias lleguen a las aulas; todavía caben más estudiantes”, destacó. 

Guiada por su fe, Castillo-Frazier inicia esta nueva etapa entregada por completo al servicio de la comunidad de El Buen Pastor. 

“Mi motivación es ayudar a la gente, educar a los niños y estar en un lugar donde yo finalmente pueda servir como directora para ayudar a las familias cuyos hijos tengan la oportunidad de estudiar en una escuela católica, algo que yo no tuve”, declaró. 

Pie de foto: Nieves Castillo-Frazier nació en un hogar católico en Corpus Cristi. Su llegada a la dirección de la escuela de El Buen Pastor, es para ella una misión que desde niña anhelaba su corazón. Foto: Especial para RC/María Olivas

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