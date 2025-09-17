Chiclayo espera que su ‘obispo Roberto’ siga siendo un “creador de equipos” como papa León XIV

Por Manuel Rueda

Global Sisters Report

Carteles del papa León XIV se alinean en las calles principales de la ciudad peruana de Chiclayo, donde una silueta a tamaño real del pontífice se encuentra en el balcón del ayuntamiento saludando a los peatones que pasan por la plaza principal de la ciudad.

El papa estadounidense, que como obispo Robert Prevost sirvió a la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, se ha convertido en una figura célebre en esta ciudad de medio millón de habitantes, donde se le trata como si hubiera nacido allí.

Hoy, los lugareños que conocieron al actual pontífice esperan que el ‘obispo Roberto’, famoso por recorrer la diócesis en una camioneta destartalada, mantenga su liderazgo pragmático y carismático como sucesor del papa Francisco en el obispado de Roma. León fue elegido para dirigir la Iglesia católica mundial el 8 de mayo.

La imagen que se desprende de la estancia de Prevost en Chiclayo es la de un pastor sociable que no temía arremangarse e involucrarse en los problemas de la comunidad, como el apoyo a los inmigrantes recién llegados y a los ministerios contra el tráfico de personas. Se le recuerda como un líder que reunió a personas religiosas y laicas para abordar diversos problemas y difundir lo que la hermana María Ramos describió como el “amor de Dios”.

Los chiclayanos atesoran sus fotos con Prevost y comparten con alegría sus anécdotas sobre su estancia en esta agitada ciudad de la árida costa norte de Perú, una región donde el 20 % de la población vive en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ramos recordó cómo el obispo visitaba un hogar para ancianos dirigido por su congregación, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, para charlar con los residentes y desempeñar el papel de ‘juez’ en un concurso de belleza simulado que incluía espectáculos de baile y canto.

Betania Rodríguez, una profesora de Venezuela, habló de cómo el papa animó a los migrantes de su país a crear una asociación que ahora ayuda a los recién llegados a obtener los documentos de residencia.

Silvia Vásquez, superviviente de la trata de personas, dijo que Prevost visitaba una casa dirigida por las Hermanas del Santísimo Sacramento para ofrecer misa a las trabajadoras sexuales que estaban aprendiendo nuevos oficios e invitarlas a retiros espirituales.

Janinna Sesa, ingeniera y exdirectora de una Cáritas local, dijo que Prevost convenció a las empresas locales para que donaran decenas de miles de dólares durante la pandemia para construir dos plantas de oxígeno en barrios empobrecidos, donde los pacientes de coronavirus no podían permitirse comprar cilindros de oxígeno.

Ahora que ‘Roberto’ es León, muchos chiclayanos están ansiosos por ver cómo mantiene en Roma el mismo espíritu que mostró durante su estancia en la ciudad peruana.

“Es alguien que se centrará en construir comunidades” en torno a diferentes temas “y en delegar responsabilidades”, afirmó César Piscoya, teólogo peruano que trabajó estrechamente con Prevost durante su estancia en Chiclayo.

Cuando el actual papa era obispo de Chiclayo, Piscoya era el secretario ejecutivo del vicariato social, donde asumió un papel que antes estaba reservado a los sacerdotes.

Piscoya dijo que, al igual que Francisco, León se preocupa por construir una Iglesia que atienda a los marginados de la sociedad. Pero espera que su viejo amigo sea más un “constructor de equipos”.

“Para él, como agustino, las comunidades son los pilares del trabajo pastoral”, dijo Piscoya y agregó: “Él cree en el concepto de corresponsabilidad, de clérigos y laicos trabajando juntos hacia los mismos objetivos”.

En 2015, Prevost se hizo cargo de una diócesis que había sido dirigida durante seis décadas por obispos del Opus Dei.

Piscoya dijo que, como obispo, Prevost comenzó a involucrar más a la diócesis en cuestiones sociales que habían sido ignoradas por las administraciones anteriores, creando un ministerio para los jóvenes y también un ministerio para los presos.

En 2017, cuando los migrantes de Venezuela comenzaron a llegar a Perú en grandes cantidades, Prevost pidió a las parroquias y congregaciones de la diócesis que colaboraran para proporcionar ayuda de emergencia a los recién llegados bajo un grupo paraguas conocido como Comisión para la Movilidad Humana y la Trata de Personas.

“Nuestros parques se estaban convirtiendo en campamentos donde los migrantes dormían en tiendas de campaña con sus hijos”, dijo Sesa, entonces director local de Cáritas. “El obispo Prevost nos pidió que trabajáramos juntos para poder aprovechar al máximo nuestros recursos y no enviar ayuda dos veces a los mismos lugares”, añadió.

A medida que miles de migrantes con poco dinero y sin documentos de residencia pasaban por Chiclayo, algunas iglesias se convirtieron en refugios temporales. La comisión también estableció despensas de alimentos y comenzó a ayudar a los migrantes que se quedaban en la ciudad a solicitar permisos de trabajo y residencia en Perú.

Pero Prevost también se esforzó por garantizar que los migrantes se involucraran en sus parroquias locales, dijo Rodríguez, quien ahora es voluntaria en varios proyectos de la Iglesia que atienden a sus compatriotas migrantes venezolanos.

“Durante los sermones nos hacía subir al altar y nos presentaba a la comunidad. … Celebraba el Día Internacional del Migrante y recordaba a los lugareños en sus sermones que Jesús también fue un migrante”, apuntó.

Rodríguez y otros migrantes venezolanos en Chiclayo han creado una asociación llamada Asovenchi, que ayuda a los migrantes a solicitar la residencia y lleva a cabo proyectos para escolares. Su grupo sigue colaborando estrechamente con la diócesis y las parroquias locales.

“El obispo nos animó a registrar nuestra asociación, y nos enseñó que la dignidad humana no tiene fronteras”, dijo Rodríguez.

Como obispo, Prevost también respaldó los esfuerzos para combatir la trata de personas.

La hermana Dora Fonseca, de las Siervas del Santísimo Sacramento, dijo que Prevost solicitaba reuniones periódicas con su congregación —que se dedica a ayudar a las víctimas de la prostitución— para conocer la situación de las mujeres vulnerables en la diócesis.

Prevost atendió entonces a las mujeres que participaban en talleres financiados por la congregación, en los que se enseñaba a las trabajadoras sexuales y a las antiguas víctimas de la trata de personas a adquirir nuevas habilidades, como la costura o la cosmetología.

“Era un obispo consciente de la realidad que viven las mujeres y dispuesto a acompañarnos”, dijo Fonseca.

En 2019, la congregación tuvo que cerrar su casa en Chiclayo, después de que Fonseca y algunas de sus otras líderes fueran trasladadas a Lima.

Pero Prevost animó a los laicos que se quedaron en Chiclayo a continuar con la labor de las hermanas. Pidió a los miembros de la congregación que proporcionaran a los voluntarios cursos en línea sobre cómo acercarse a las trabajadoras sexuales y a las víctimas de la trata, y él mismo también realizó la formación en línea. “Estaba muy comprometido con nuestra causa”, dijo Fonseca.

Para Fonseca, uno de los mayores talentos de Prevost era su capacidad para escuchar a los diferentes grupos de la diócesis antes de tomar medidas.

Es una cualidad que podría ser útil ahora al papa a la hora de abordar cuestiones globales como la guerra en Ucrania, el papel de la inteligencia artificial o las políticas de inmigración, dijo Piscoya.

Piscoya añadió que el Papa siempre ha sido respetuoso con las “instituciones” y es probable que trabaje a través de canales diplomáticos, como las conferencias episcopales o las embajadas del Vaticano, a la hora de debatir temas controvertidos con los Gobiernos del mundo.

“No es alguien que busque la confrontación porque sabe que eso no fomenta la unidad”, dijo Piscoya. “Antes de tomar una decisión, le gusta discutir el tema con varias partes”, precisó.

Rodríguez dijo que Prevost preguntaba constantemente a los migrantes cómo se les trataba en Perú, y los animaba a formar grupos dentro de sus parroquias que realizaran encuestas sobre sus necesidades y elaboraran proyectos que pudieran proponer a Cáritas o a la comisión de la diócesis.

El proceso condujo a la creación de un refugio para estancias de corta duración, así como a proyectos financiados por donantes internacionales y ejecutados por Cáritas que ayudaron a los migrantes a crear sus propios negocios.

Juanita Zunini, propietaria de un restaurante en la ciudad de Lambayeque (dentro de la diócesis), dijo que a Prevost le gustaba sentarse con las personas mayores y escuchar sus historias después de ofrecer la misa en el asilo de ancianas Hogar San José, la residencia dirigida por las hermanas en Chiclayo, que visitaba durante festividades especiales como el Día de la Madre y el aniversario de la congregación.

Zunini, voluntaria en la residencia de ancianas, dijo que estaba en el centro entregando comida para la celebración del Día de la Madre el día en que Prevost se convirtió en León XIV.

Cuando se anunció la noticia en televisión, la gente rompió a llorar, se abrazó y tocó las campanas de la capilla de la residencia, recordó Zunini.

“Ha dejado un gran legado de paz, amistad y amor” en Chiclayo, dijo la propietaria del restaurante. “Y el hecho de que surgiera de un lugar pobre como Chiclayo es algo alucinante”, añadió.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 15 de julio de 2025.

Pie de foto: El gobierno municipal de Chiclayo, Perú, ha colocado carteles del papa León XIV en varios rincones de la ciudad: “Bienvenidos a Chiclayo, la ciudad del papa León XIV”. (Foto: GSR/Manuel Rueda)