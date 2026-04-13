El Papa León condena el horror y la inhumanidad de los que se jactan de la guerra

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Advirtiendo contra un “delirio de omnipotencia” cada vez más impredecible y agresiva que amenaza al mundo, el Papa León XIV hizo un llamado a los líderes mundiales y a cada persona para que vacíen sus corazones y mentes del odio y la violencia, y comiencen a servir a la vida.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, afirmó durante una vigilia especial de oración vespertina por la paz celebrada en la Basílica de San Pedro el 11 de abril.

“El que reza es consciente de sus propios límites, no mata ni amenaza con la muerte”, dijo. “En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo, al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él”.

“Escuchemos la voz de los niños”, que le escriben constantemente, relatando “todo el horror y la inhumanidad de acciones de las que algunos adultos se jactan con orgullo”, dijo.

La vigilia, que reunió a miles de personas dentro y fuera de la basílica, contó con el rezo de los misterios gloriosos del rosario. Antes de recitar cada misterio, fieles vestidos con trajes tradicionales de países que representaban los diferentes continentes del mundo encendieron pequeñas lámparas con una llama de la Lámpara de la Paz de Asís, situada bajo una estatua de Nuestra Señora Reina de la Paz.

La oración mueve montañas, afirmó el Papa en su discurso en italiano. “La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina”.

Solo hace falta un poco de fe “para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”, afirmó.

Para un pueblo que cree en el Señor resucitado, que venció a la muerte con amor, dijo, “nada puede encerrarnos en un destino ya escrito, ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad”.

Aunque el Papa no mencionó ningún conflicto actual en sus comentarios, sí recordó los fervientes esfuerzos y llamamientos a la paz de San Juan Pablo II durante la invasión de Irak de 2003 llevada a cabo por Estados Unidos con la ayuda de una coalición multinacional.

“Esta tarde hago mío su llamamiento, tan actual”, dijo el Papa León, refiriéndose a los llamamientos de su predecesor a que “no haya más guerra”.

“La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y la paz”, afirmó. “Avanza sin vacilar, aun cuando el rechazo de la lógica bélica puede costarle incomprensión y desprecio”.

La Iglesia “anuncia el Evangelio de la paz y educa a obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos, puesta en peligro por las continuas violaciones del derecho internacional”, dijo el Papa León.

Con la ayuda de la oración y de Dios, las personas pueden contribuir a “la cadena demoníaca del mal” y ponerse al servicio del Reino de Dios, donde “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”, afirmó el Papa León.

“Tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor”, añadió.

Criticó el uso del nombre de Dios para justificar la violencia, diciendo que “incluso el Santo Nombre de Dios –el Dios de la vida– es arrastrado en discursos de muerte”.

Quienes invocan el nombre de Dios de esta manera borran un mundo compuesto por hermanos y hermanas con un solo Padre celestial y, en su lugar, crean una “pesadilla” en la que el mundo está formado por enemigos y amenazas, en lugar de llamamientos a escuchar y a unirse.

Dirigiéndose a los líderes mundiales, el Papa dijo: “¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”.

Sin embargo, todos los pueblos del mundo tienen también el deber de rechazar la violencia en sus propios corazones y mentes, y ayudar a construir un reino de paz cada día en el propio hogar, la escuela y la comunidad, afirmó.

“Volvamos a creer en el amor, en la moderación, en la buena política”, dijo, instando a las personas a informarse más y a comprometerse “en primera persona” para formar parte del “mosaico de la paz”.

“Queridos hermanos y hermanas, regresemos a casa con este compromiso de orar siempre, sin cansarnos, y con una profunda conversión del corazón”, afirmó el Papa.

Antes de entrar en la basílica, el Papa León saludó a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, agradeciéndoles su presencia. Explicó el motivo de su convocatoria a esta vigilia de oración, a la cual se sumaban también innumerables personas de todo el mundo, ya fuera a través de internet o desde sus propias parroquias.

Antes de rezar el rosario juntos, dijo, “queremos decirle al mundo entero que es posible construir la paz, una nueva paz que se puede experimentar junto con todos los pueblos, de todas las religiones y de todas las razas”, añadiendo, “deseamos ser discípulos de Jesucristo, unidos como hermanos y hermanas, todos unidos en un mundo de paz”.

Pie de foto: El Papa León XIV observa mientras los fieles –vestidos con atuendos que representan a las naciones del continente americano– encienden una lámpara bajo una estatua de Nuestra Señora Reina de la Paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de abril de 2026, durante una vigilia de oración y el rezo del rosario por la paz. (Foto CNS/Vatican Media)