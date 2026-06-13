Santísimo Sacramento: más de un siglo como pilar de fe y comunidad

Un despliegue de unión y fraternidad enmarcó el aniversario 125 de esta parroquia que sirve desde 1901 a los católicos en Oak Cliff.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

El día en que la Iglesia conmemoró la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el domingo 7 de junio, decenas de feligreses llegaron con alegría a la Iglesia del Santísimo Sacramento para participar en la conmemoración de los 125 años de historia de esa parroquia del suroeste de Dallas.

“Esta celebración es principalmente en gratitud por la extraordinaria fidelidad de Dios hacia nosotros como familia”, dijo el padre Jimwell Goyo, actual párroco de la iglesia.

“A través de los años reconocemos a los pioneros y fundadores que llegaron antes de nosotros”, agregó.

La parroquia fue fundada el 25 de marzo de 1901 por el obispo Edward J. Dunne, quien designó como párroco al reverendo J. L. M. Campbell.

Originalmente llamada ‘Cuerpo de Cristo’ y subsecuentemente bautizada Santísimo Sacramento, la parroquia ha servido durante más de un siglo al vecindario de Oak Cliff como un pilar perdurable de fe, educación y comunidad.

EL ÁRBOL DE LA GENEROSIDAD

Un hito de este envergadura reunió a la comunidad en diversas celebraciones litúrgicas a partir del 21 de mayo pasado y concluyó con dos misas campales celebradas el domingo 7 de junio.

José Monero oriundo de San Luis Potosi, México y miembro de la parroquia desde hace 15 años, fue uno de los voluntarios que trabajó para armar dos carpas que alojaron a más de 2,000 feligreses en las misas celebradas el 7 de junio.

Al término, la comunidad compartió música en vivo y disfrutó de presentaciones artísticas.

“Aquí fue donde Dios me rescató”, comentó con gratitud Monero. “Aquí también es donde Jesús nos enseña a servir”, agregó.

La iglesia del Santísimo Sacramento tiene actualmente 1,750 familias registradas dijo Mara Linan, actual contadora de la parroquia.

Cada domingo celebra seis misas en español y una en inglés.

En la misa de vigilia del sábado 6 de junio, el padre Goyo pidió a la comunidad “continuar creciendo en la fe y sirviendo los unos a los otros con verdadero amor”.

El sacerdote de origen filipino que alcanza una década de servicio en la parroquia, también alabó el aporte de la comunidad hispana que constituye más del 80% de la feligresía. “Ellos siempre responden con gran generosidad y humildad”, agregó.

El ejemplo de esa generosidad quedó plasmado en el “árbol de los donantes”, un mural pintado al interior de la iglesia en el que cada donación de $125 está representada en una hoja.

Más de 300 donantes aportaron al mural y con los fondos recolectados, la parroquia solventó los gastos de esta celebración histórica.

“El mural será un recordatorio de la contribución que hicieron para la celebración de este aniversario”, dijo la artista Elsa de la Garza, feligresa de la Iglesia de San Patricio en Dallas y quien inició en agosto de 2025 la pintura del mural.

La obra fue bendecida por el padre Goyo el sábado 6 de junio.

“Gracias por los dones que han compartido con tanta generosidad ayudando a sostener nuestro espacio más sagrado, y haciendo que nuestra parroquia continue siendo un faro de esperanza y fe”, dijo.

A la alegría por los 125 años de la parroquia, se sumó la emotiva renovación de votos que hicieron ese día, más de 150 servidores de la parroquia entre ministros extraordinarios de eucaristía, ministros de hospitalidad e integrantes del ministerio de música.

“Dentro y fuera de la comunidad parroquial debe brillar la luz de Cristo”, dijo Alex Martínez, quien hizo parte de más de 30 Ministros de Eucaristía que renovaron sus votos.

“Somos una gran familia que he visto crecer y florecer”, dijo Martina Durán que sirve como coordinadora del Ministerio de Liturgia y Ambiente Seguro.

Durán recordó momentos especiales de la historia parroquial como la renovación del altar hace cinco años y la construcción en 2019 del Centro Pastoral Salón Belén donde hoy se imparten clases de educación religiosa.

Más de un siglo después, la parroquia del Santísimo Sacramento continúa cultivando sueños para servir mejor a su comunidad, aseguró Linan.

Dentro de los proyectos futuros, mencionó la demolición del antiguo edificio de la rectoría para dar paso a la extensión del techo y de esta manera amparar de la lluvia y el sol a los feligreses que participan de la misa afuera del templo.

“Quisiera ver que los grupos continúen unidos y que como parroquianos sigamos creciendo para que nuestra fe siga divulgándose a más corazones más, dijo Mónica Cordero, catequista, ministra de eucaristía y miembro del ministerio de la Divina Misericordia.

Pie de foto: El padre Agustín Fuertes, antiguo párroco de la Iglesia del Santísimo Sacramento en Dallas, celebró una misa en español el domingo 7 de junio, como invitado especial a la celebración de los 125 años de esa parroquia del suroeste de Dallas. Foto: Especial para RC/Ben Torres