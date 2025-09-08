Nuevos santos animan a los fieles a vivir la vida plenamente, dice el Papa

Por Carol Glatz

Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla al no buscar seguir el plan de Dios, dijo el Papa León XIV al proclamar a dos nuevos santos: dos jóvenes laicos de los siglos XX y XXI.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”, dijo el Papa el 7 de septiembre

“Esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad”, dijo, es accesible a todos en cualquier momento. “Nos animan con sus palabras: ‘No yo, sino Dios’, decía Carlo. Y Pier Giorgio: ‘Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final'”.

Antes de canonizar a los primeros santos de su pontificado, el Papa León saludó a los más de 80.000 fieles que se habían reunido temprano en la plaza de San Pedro porque quería compartir su alegría con ellos antes del inicio de la solemne ceremonia.

“Antes de comenzar la solemne celebración de la Canonización, quería saludarlos y decirles unas palabras a todos ustedes, porque, si bien la celebración es muy solemne, también es un día de gran alegría. Quería saludar especialmente a tantos jóvenes, chicos y chicas, que han venido a esta Santa Misa”, dijo, saludando también a las familias de los futuros santos y a las asociaciones y comunidades a las que habían pertenecido los jóvenes.

El Papa León pidió a todos que sintamos “en el corazón lo mismo que vivieron Pier Giorgio y Carlo: este amor por Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, pero también en los pobres, en los hermanos y hermanas”.

“También ustedes, todos nosotros, estamos llamados a ser santos”, dijo, antes de retirarse para prepararse para la Misa y rendir homenaje a una estatua de María con el niño Jesús y los relicarios que contienen las reliquias de los dos jóvenes.

En su homilía, el Papa subrayó la llamada de Jesús en la lectura del Evangelio del día “a lanzarnos sin vacilar a la aventura que Él nos propone, con la inteligencia y la fuerza que vienen de su Espíritu y que podemos acoger en la medida en que nos despojamos de nosotros mismos, de las cosas y de las ideas a las que estamos apegados, para ponernos a la escucha de su palabra”.

Eso es lo que hicieron los dos nuevos santos y lo que todo discípulo de Cristo está llamado a hacer, dijo.

Muchas personas, especialmente cuando son jóvenes, dijo, se enfrentan a una especie de encrucijada en la vida cuando reflexionan sobre qué hacer con ella.

Los santos de la Iglesia suelen ser retratados como “grandes personajes, olvidando que para ellos todo comenzó cuando, aún jóvenes, respondieron ‘sí’ a Dios y se entregaron a Él plenamente, sin guardar nada para sí”, dijo el Papa.

“Contemplamos hoy a san Pier Giorgio Frassati y a san Carlo Acutis: un joven de principios del siglo XX y un adolescente de nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a dar todo por Él”, dijo.

El Papa León dedicó gran parte de su homilía a compartir citas de ambos y detalles de sus vidas, algo de lo que el Papa Francisco se había alejado, prefiriendo centrarse más en las lecturas del día.

“La vida de Pier Giorgio representa una luz para la espiritualidad laical”, dijo el Papa León.

“Para él la fe no fue una devoción privada; impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres”, dijo.

“Carlo, por su parte, encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres, Andrés y Antonia –presentes hoy aquí con sus dos hermanos, Francesca y Michele”, dijo, mientras la multitud aplaudía y Antonia sonreía tímidamente a la cámara.

San Acutis también encontró a Jesús en la escuela jesuita a la que asistía y “sobre todo en los sacramentos, celebrados en la comunidad parroquial”, dijo. “Creció integrando naturalmente en sus jornadas de niño y de adolescente la oración, el deporte, el estudio y la caridad”.

El Papa dijo que los nuevos santos “cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración, y especialmente la adoración eucarística”.

San Frassati nació el 6 de abril de 1901 en Turín y murió allí el 4 de julio de 1925, a los 24 años, a causa de la poliomielitis. San Acutis nació de padres italianos el 3 de mayo de 1991 en Londres y murió en Monza, Italia, el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, a causa de la leucemia.

El Papa dijo que “incluso cuando los aquejó la enfermedad y esta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos”.

Varios familiares y personas cercanas a los nuevos santos asistieron a la Misa, junto con dignatarios, como el presidente italiano Sergio Mattarella.

Los padres de San Carlo Acutis, Andrea y Antonia, y sus hermanos gemelos, Michele y Francesca, que nacieron cuatro años después de la muerte de su hermano, estuvieron presentes y juntos llevaron al Papa las ofrendas. Michele también hizo la primera lectura de la Misa en inglés.

Valeria Valverde, quien leyó la primera oración de los fieles, es una joven costarricense que sufrió una grave lesión en la cabeza mientras vivía en Italia. Fue su inexplicable curación la que proporcionó el segundo milagro necesario para la canonización de San Acutis.

San Frassati participó activamente en la Acción Católica, la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Federación Italiana de Universidades Católicas y la Tercera Orden Dominicana. Lorenzo Zardi, vicepresidente del grupo juvenil de la Acción Católica Italiana, leyó la segunda lectura de la Misa y Michele Tridente, secretario general del movimiento laico, también presentó al Papa los dones del ofertorio.

Antes de rezar el Ángelus, el Papa volvió a dar las gracias a todos por haber acudido a celebrar a los dos nuevos santos de la Iglesia.

Sin embargo, también pidió a los fieles una “incesante oración por la paz, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania, y en todos los demás territorios ensangrentados por la guerra”.

“A los gobernantes les repito: ¡escuchen la voz de la conciencia!”, dijo.

“Las aparentes victorias obtenidas con las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad”, afirmó.

“Dios no quiere la guerra. quiere la paz”, exclamó entre aplausos. Dios da fuerza a quienes trabajan para dejar atrás el ciclo del odio y seguir el camino del diálogo.

Pie de foto: Una persona sostiene una pancarta con la imagen del joven Carlo Acutis, el 7 de septiembre, cuando el Papa León XIV lo declaró santo, junto a Pier Giorgio Frassati, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: OSV News/Matteo Minnella, Reuters