El obispo instituye a 40 hombres como acólitos en su camino al diaconado permanente

Por Michael Gresham,

The Texas Catholic

El 22 de marzo, el obispo Edward J. Burns instituyó como acólitos a cuarenta hombres que se preparan para el diaconado permanente en la Diócesis de Dallas en la escuela católica Mount St. Michael, lo que supone un paso importante hacia la ordenación.

La Institución de Acólitos es uno de los varios pasos en el proceso de formación de casi seis años para convertirse en diácono permanente, según el diácono David Banowsky, quien se desempeña como director diocesano del ministerio diaconal y la formación.

“Tras dos años y medio de discernimiento y formación, un hombre es admitido formalmente como candidato al sacerdocio” , dijo el diácono Banowsky. “Aproximadamente un año después, será instituido como lector, un ministerio permanente y estable que ejercerá en su parroquia” .

Los acólitos de este año , que se encuentran en la etapa final de formación antes de su ordenación como diáconos permanentes, fueron instituidos como lectores el 29 de marzo de 2025 y serán ordenados diáconos en mayo de 2027.

Los diáconos permanentes asisten a los sacerdotes a nivel parroquial proclamando el Evangelio, predicando homilías, presidiendo servicios funerarios, preparando a las parejas para el matrimonio y siendo testigos de las bodas, entre otras funciones.

El diácono Banowsky dijo que, como acólitos, se espera que los hombres ayuden al sacerdote que preside durante las celebraciones eucarísticas, especialmente los domingos.

” Como acólitos, los hombres son instituidos en un ministerio estable y permanente de servicio en el altar que los prepara para sus funciones litúrgicas una vez ordenados diáconos” , dijo.

Comienza un ministerio

En su homilía del 22 de marzo, el obispo Burns reflexionó sobre la realidad del sufrimiento en el mundo y la misión de la Iglesia de traer vida y reconciliación. Basándose en las Sagradas Escrituras, comparó los desafíos que enfrenta el mundo actual con la tumba de Lázaro.

“Así como Jesús estuvo ante la tumba de Lázaro, a veces nosotros también nos encontramos ante tumbas. Contemplamos la tumba del odio. Contemplamos la tumba de la guerra que se libra en nuestro mundo. Contemplamos las tumbas de la indiferencia”, dijo el obispo Burns, añadiendo que cuando los fieles contemplan las numerosas tumbas de este mundo, “es importante que la Iglesia promueva la vida y la reconciliación”.

Haciendo referencia al relato evangélico de Lázaro, el obispo Burns enfatizó el mandato de Cristo de liberar a los cautivos. Después de que Jesús llama a Lázaro de la tumba, señaló, el Señor instruye a otros a actuar.

“Él da una orden: Desátenlo y déjenlo ir », dijo el obispo Burns. « Amigos míos, hay un momento importante en nuestro ministerio, al servir como Jesucristo, en el que debemos desatar a las personas que están atadas por el pecado o la adicción, que están atadas por cosas que pueden causar su propia muerte espiritual. Debemos desatarlas y dejarlas libres”.

Dirigiéndose a quienes iban siendo instituidos como acólitos, el obispo Burns destacó el comienzo de su ministerio y la responsabilidad que se les confiaba.

“Aquí es donde comienza tu ministerio”, dijo. “El mundo está lleno de personas llamadas por Cristo, pero siguen atadas. Atadas por el pecado; atadas por el miedo; atadas por la desesperación. Atadas por el sufrimiento” .

El obispo Burns les recordó a los hombres que el auténtico ministerio comienza con su propia relación con Cristo.

“Si quieres ayudar a liberar a otros ” , dijo, “entonces tienes que dejar que Jesucristo te libere” .

Les animó a permanecer arraigados en la Eucaristía mientras continuaban su formación.

“Hermanos, manténganse cerca de la Eucaristía; dejen que moldee sus vidas” , dijo el obispo Burns. “Pídanle hoy al Señor que los llene de su espíritu y los convierta en instrumentos de su libertad”.

Los acólitos recién instituidos provienen de parroquias de toda la Diócesis de Dallas y continuarán su preparación para la ordenación como diáconos permanentes.

Entre los hombres instituidos como acólitos se encontraban:

James A. Bailey, Parroquia Católica de San Francisco de Asís, Frisco

James R. Bloss, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney

Anthony V. Cimo, Parroquia Católica San Francisco de Asís, Frisco

Hipólito A. Dancel, Parroquia Católica de la Divina Misericordia de Nuestro Señor, Mesquite

Jorge W. Dávila, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney

Víctor De Hoyos, Parroquia Católica St. Jude, Allen

Douglas L. Doss, Parroquia Católica de San Judas, Allen

Gerardo P. Estrella, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, McKinney

Mark E. Gorman, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney

Scotty L. Hargrave, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Grand Prairie

Mark E. Heinen, Parroquia Católica de San Patricio, Denison

Vinhson T. Hoang, Parroquia Católica del Sagrado Corazón de Jesucristo, Carrollton

Emmanuel U. Ibe, Parroquia Católica Sagrada Familia de Nazaret, Irving

Mark M. Janicki, Parroquia Católica de San Patricio, Dallas

Scott C. Latta, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney

Vinh D. Le, Madre de Parroquia católica del Perpetuo Socorro, Garland

Anthony B. Lenhoff, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen

Thomas W. Marek, Parroquia Católica de Santo Tomás de Aquino, Dallas

Michael F. McDermott, Parroquia Católica de San Antonio, Wylie

Terry D. McNeeley, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney

Darren E. Meyer, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, McKinney

David L. Monroy, Parroquia Católica de San José, Richardson

Leon A. Monzon, Parroquia Católica Sagrada Familia de Nazaret, Irving

Thomas V. Nguyen, Parroquia Católica del Sagrado Corazón de Jesucristo, Carrollton

Agapito D. Oquindo III, Parroquia Católica St. Luke, Irving

Agustín M. Padrón , Parroquia Católica del Sagrado Corazón, Rowlett

Bernardino P. Pedraza, Parroquia Católica de San Felipe Apóstol, Dallas

Kevin W. Pond, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Grand Prairie

Robert R. Reis, Parroquia Católica de Todos los Santos, Dallas

Robert T. Riggs II, Parroquia Católica Nuestra Señora del Lago, Rockwall

Erwin G. Roceles, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen

Oscar L. Rojas, Parroquia Católica de San Agustín, Dallas

Laurentius Ronny Rusli, Parroquia Católica St. Elizabeth Ann Seton, Plano

Globen A. Sabado, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Garland

Raymond P. Simpson, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen

Parroquia católica Zivan D. Snively, Parroquia católica San Francisco de Asís, Frisco

George H. Soriano Jr., Parroquia Católica de Santa Mónica, Dallas

Thanush T. Thamban, Comunidad Católica Príncipe de Paz, Plano

Jay P. Trapp, Parroquia Católica del Espíritu Santo, Duncanville7

Keith A. Wilson, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen

Pie de foto: El obispo Edward J. Burns, (Izq), posa con 40 candidatos al diaconado permanente de la Diócesis de Dallas, quienes fueron instituidos como acólitos durante una misa celebrada el 22 de marzo en la escuela católica Mount St. Michael. También aparecen en la foto el diácono Vince Vaillancourt, en la tercera fila, a la izquierda, y el diácono David Banowsky, en la tercera fila, a la derecha. (Foto: EspecIal para RC/SCOTT WAGNER)