Skip to main content Scroll Top

El obispo instituye a 40 hombres como acólitos en su camino al diaconado permanente

April 16, 2026

Por Michael Gresham,
The Texas Catholic

El 22 de marzo, el obispo Edward J. Burns instituyó como acólitos a cuarenta hombres que se preparan para el diaconado permanente en la Diócesis de Dallas en la escuela católica Mount St. Michael, lo que supone un paso importante hacia la ordenación.

La Institución de Acólitos es uno de los varios pasos en el proceso de formación de casi seis años para convertirse en diácono permanente, según el diácono David Banowsky, quien se desempeña como director diocesano del ministerio diaconal y la formación.

“Tras dos años y medio de discernimiento y formación, un hombre es admitido formalmente como candidato al sacerdocio” , dijo el diácono Banowsky. “Aproximadamente un año después, será instituido como lector, un ministerio permanente y estable que ejercerá en su parroquia” .

Los acólitos de este año , que se encuentran en la etapa final de formación antes de su ordenación como diáconos permanentes, fueron instituidos como lectores el 29 de marzo de 2025 y serán ordenados diáconos en mayo de 2027.

Los diáconos permanentes asisten a los sacerdotes a nivel parroquial proclamando el Evangelio, predicando homilías, presidiendo servicios funerarios, preparando a las parejas para el matrimonio y siendo testigos de las bodas, entre otras funciones.

El diácono Banowsky dijo que, como acólitos, se espera que los hombres ayuden al sacerdote que preside durante las celebraciones eucarísticas, especialmente los domingos.

” Como acólitos, los hombres son instituidos en un ministerio estable y permanente de servicio en el altar que los prepara para sus funciones litúrgicas una vez ordenados diáconos” , dijo.

Comienza un ministerio

En su homilía del 22 de marzo, el obispo Burns reflexionó sobre la realidad del sufrimiento en el mundo y la misión de la Iglesia de traer vida y reconciliación. Basándose en las Sagradas Escrituras, comparó los desafíos que enfrenta el mundo actual con la tumba de Lázaro.

“Así como Jesús estuvo ante la tumba de Lázaro, a veces nosotros también nos encontramos ante tumbas. Contemplamos la tumba del odio. Contemplamos la tumba de la guerra que se libra en nuestro mundo. Contemplamos las tumbas de la indiferencia”, dijo el obispo Burns, añadiendo que cuando los fieles contemplan las numerosas tumbas de este mundo, “es importante que la Iglesia promueva la vida y la reconciliación”.

Haciendo referencia al relato evangélico de Lázaro, el obispo Burns enfatizó el mandato de Cristo de liberar a los cautivos. Después de que Jesús llama a Lázaro de la tumba, señaló, el Señor instruye a otros a actuar.

“Él da una orden: Desátenlo y déjenlo ir », dijo el obispo Burns. « Amigos míos, hay un momento importante en nuestro ministerio, al servir como Jesucristo, en el que debemos desatar a las personas que están atadas por el pecado o la adicción, que están atadas por cosas que pueden causar su propia muerte espiritual. Debemos desatarlas y dejarlas libres”.

Dirigiéndose a quienes iban siendo instituidos como acólitos, el obispo Burns destacó el comienzo de su ministerio y la responsabilidad que se les confiaba.

“Aquí es donde comienza tu ministerio”, dijo. “El mundo está lleno de personas llamadas por Cristo, pero siguen atadas. Atadas por el pecado; atadas por el miedo; atadas por la desesperación. Atadas por el sufrimiento” .

El obispo Burns les recordó a los hombres que el auténtico ministerio comienza con su propia relación con Cristo.

“Si quieres ayudar a liberar a otros ” , dijo, “entonces tienes que dejar que Jesucristo te libere” .

Les animó a permanecer arraigados en la Eucaristía mientras continuaban su formación.

“Hermanos, manténganse cerca de la Eucaristía; dejen que moldee sus vidas” , dijo el obispo Burns. “Pídanle hoy al Señor que los llene de su espíritu y los convierta en instrumentos de su libertad”.

Los acólitos recién instituidos provienen de parroquias de toda la Diócesis de Dallas y continuarán su preparación para la ordenación como diáconos permanentes.

Entre los hombres instituidos como acólitos se encontraban:

  • James A. Bailey, Parroquia Católica de San Francisco de Asís, Frisco
  • James R. Bloss, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney
  • Anthony V. Cimo, Parroquia Católica San Francisco de Asís, Frisco
  • Hipólito A. Dancel, Parroquia Católica de la Divina Misericordia de Nuestro Señor, Mesquite
  • Jorge W. Dávila, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney
  • Víctor De Hoyos, Parroquia Católica St. Jude, Allen
  • Douglas L. Doss, Parroquia Católica de San Judas, Allen
  • Gerardo P. Estrella, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, McKinney
  • Mark E. Gorman, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney
  • Scotty L. Hargrave, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Grand Prairie
  • Mark E. Heinen, Parroquia Católica de San Patricio, Denison
  • Vinhson T. Hoang, Parroquia Católica del Sagrado Corazón de Jesucristo, Carrollton
  • Emmanuel U. Ibe, Parroquia Católica Sagrada Familia de Nazaret, Irving
  • Mark M. Janicki, Parroquia Católica de San Patricio, Dallas
  • Scott C. Latta, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney
  • Vinh D. Le, Madre de Parroquia católica del Perpetuo Socorro, Garland
  • Anthony B. Lenhoff, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen
  • Thomas W. Marek, Parroquia Católica de Santo Tomás de Aquino, Dallas
  • Michael F. McDermott, Parroquia Católica de San Antonio, Wylie
  • Terry D. McNeeley, Parroquia Católica de San Gabriel Arcángel, McKinney
  • Darren E. Meyer, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, McKinney
  • David L. Monroy, Parroquia Católica de San José, Richardson
  • Leon A. Monzon, Parroquia Católica Sagrada Familia de Nazaret, Irving
  • Thomas V. Nguyen, Parroquia Católica del Sagrado Corazón de Jesucristo, Carrollton
  • Agapito D. Oquindo III, Parroquia Católica St. Luke, Irving
  • Agustín M. Padrón , Parroquia Católica del Sagrado Corazón, Rowlett
  • Bernardino P. Pedraza, Parroquia Católica de San Felipe Apóstol, Dallas
  • Kevin W. Pond, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Grand Prairie
  • Robert R. Reis, Parroquia Católica de Todos los Santos, Dallas
  • Robert T. Riggs II, Parroquia Católica Nuestra Señora del Lago, Rockwall
  • Erwin G. Roceles, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen
  • Oscar L. Rojas, Parroquia Católica de San Agustín, Dallas
  • Laurentius Ronny Rusli, Parroquia Católica St. Elizabeth Ann Seton, Plano
  • Globen A. Sabado, Parroquia Católica de San Miguel Arcángel, Garland
  • Raymond P. Simpson, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen
  • Parroquia católica Zivan D. Snively, Parroquia católica San Francisco de Asís, Frisco
  • George H. Soriano Jr., Parroquia Católica de Santa Mónica, Dallas
  • Thanush T. Thamban, Comunidad Católica Príncipe de Paz, Plano
  • Jay P. Trapp, Parroquia Católica del Espíritu Santo, Duncanville7
  • Keith A. Wilson, Parroquia Católica Nuestra Señora de los Ángeles, Allen

Pie de foto: El obispo Edward J. Burns, (Izq), posa con 40 candidatos al diaconado permanente de la Diócesis de Dallas, quienes fueron instituidos como acólitos durante una misa celebrada el 22 de marzo en la escuela católica Mount St. Michael. También aparecen en la foto el diácono Vince Vaillancourt, en la tercera fila, a la izquierda, y el diácono David Banowsky, en la tercera fila, a la derecha. (Foto: EspecIal para RC/SCOTT WAGNER)

Related Posts

Camila Velásquez, posa el 20 de febrero en uno de los confesionarios de la parroquia de El Buen Pastor de Garland.
Mi primera vez en el confesionario

Catequesis y ejemplo familiar, ayudan a los más pequeños a superar el miedo de confesar sus pecados. Por Violeta Rocha…

02 Mar 2022
Lydia Torrez (izquierda) y Estela Valdez, directora y subdirectora de la escuela de Santa Cecilia en Dallas, caminan el 18 de enero, como parte de su entrenamiento para el Camino de Santiago.
¡En sus marcas, listas, fuera!

Duo de administradoras escolares, hará porción del Camino de Santiago en beneficio de su escuela. Por Michael Gresham TEXAS CATHOLIC…

02 Mar 2022
Sinodalidad en la Iglesia

Por Peter J. Ductram Especial para Revista Católica Dallas Hay una palabra que hemos estado escuchando cada vez más dentro…

02 Mar 2022
Un grupo de feligreses de habla hispana, participan de la sesión catequética del sínodo 2024 en español, realizada el 15 de febrero, en la Iglesia de Farmers Branch.
“Queremos ser parte del cambio”: hispanos en el sínodo diocesano

Fernández Jiménez es catequista en las clases de confirmación de la parroquia de San José en Richardson y motivado por ver más participación juvenil en la Iglesia, fue a la sesión catequética del sínodo diocesano, celebrada el 15 de febrero en la parroquia de María Inmaculada en Farmers Branch.

09 Mar 2022
Obispos ruegan para que vuelva la paz

Por Rhina Guidos, Catholic News Service WASHINGTON— Los obispos de Estados Unidos participaron en la invitación del Papa Francisco para…

31 Mar 2022
El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
La ‘misión’ de forjar en los jóvenes, un nuevo corazón

Una Cuaresma rica en conversión y diversión, vivió la juventud de la parroquia de San Bernardo. Revista Católica Dallas DALLAS—La…

31 Mar 2022
¡Dios santo! que bello Abril…

Tras dos años a la distancia, familias se preparan para compartir en comunidad, la alegría de la Pascua. Revista Católica…

31 Mar 2022
Aunque lejos, mamá siempre está cerca

Ileana y Estela Valdez usan talento y tecnología para crear un mundo mejor, teniendo su fe como guía. Por Violeta…

28 Apr 2022
José Ocaña: un hombre de fe

REVISTA CATÓLICA DALLAS Desde que conoció a su esposa Raquel, el próximo diácono, José Ocaña, sintió arder en su corazón…

28 Apr 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Alma de monaguillo, tesoro de la Iglesia

Josue Zamarripa, Valeria Gonzalez y Emiliano Reyes son los servidores de altar del año. Este es su secreto. REVISTA CATÓLICA…

13 Jun 2022
Cinco formas de crecer espiritualmente en el verano

Por P. Ignacio Olvera Especial para Revista Católica Dallas ¿Qué planes tienen para el verano? La pregunta es quizá una…

13 Jun 2022
Sacerdote regresa a la cuna de su vocación

El padre Jose M. Contreras, regresó a Dallas en acción de gracias, por haber escuchado aquí el llamado de Dios….

03 Sep 2022
Nuestro Salvador es refugio y aliento a la distancia

Por: P. Elmer Herrera-Guzmán Especial para Revista Católica Dallas Hoy quiero contarles acerca de la fiesta del Divino Salvador del…

03 Sep 2022