Orando por ellas: parroquia promueve misa provida mensual por las mamás

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

GARLAND—-Este día de las madres fue para Mayra Lizbeth García de 40 años, una celebración llena de confianza en Dios por estar muy cerca de recibir a su quinto bebé, que será el primer varón, luego de cuatro hijas.

Para García, cada uno de sus hijos ha sido “un milagro” pues aunque siendo muy joven se convirtió en mamá de gemelas, pasó más de una década antes de quedar embarazada nuevamente debido a que padece del Síndrome de Ovario Poliquístico.

Por esta razón participar en su parroquia, la Iglesia de El Buen Pastor de Garland en la misa pro-vida que se celebra el segundo jueves del mes, la ha ayudado a sentirse espiritualmente “agradecida y renovada”.

Mayra García y sus hijas Abigail Rodriguez, 7 y Mariana Rodriguez 1, posan en Garland, el 26 de abril de 2025.

Foto: Especial para RC/Ben Torres

ORAMOS POR TODAS

“Recibir las oraciones del sacerdote junto a otras mamás como yo, me ha ayudado a tener más fuerzas para seguir adelante, sentir tranquilidad a pesar de los problemas de salud y poder realmente confiar en Dios”, dijo García, originaria de Morelos, México.

Las misas son una iniciativa del ministerio parroquial pro-vida desde hace dos años y la intención de ellas es despertar en la comunidad mayor conciencia en la defensa de la vida, dijo Zulema Estevane, directora de ese ministerio en El Buen Pastor.

“Queremos impulsar primordialmente la oración por aquellas mamitas que estén pensando en abortar, muchas otras que tienen un embarazo delicado o que solo quieren una bendición”, dijo Estavane, detallando que la invitación tanto a las misas mensuales, como al rosario semanal provida son una invitación para que toda la comunidad parroquial pueda “pedir a Dios por la vida”.

“La oración es todo”, agregó Estevane que ha llevado la coordinación del grupo por 13 años.

“Tenemos testimonio de mamitas que se acercan y nos dicen que cuando estaban embarazadas venían a las misas pidiendo por la salud de su bebé y que gracias a Dios sus bebés están bien, entonces para nosotros es un impacto muy bello, porque vemos que gracias a Dios hay frutos de las misas”, agregó.

“Saber que tantas personas están rezando por mi y mi bebé, ver que se alegran que como va creciendo (en su vientre), me llenan de ánimo, a sentir más tranquilidad y poder realmente confiar en Dios”, afirmó. García.

El párroco de la Iglesia de El Buen Pastor, el padre Israel González dijo que la misa provida no solo encomienda a las futuras madres sino también a aquellas que han perdido un hijo.

“Poder orar por ellas es algo que personalmente a mí me mueve mucho”, dijo el sacerdote mexicano. “La intención es seguir abriendo las puertas a todas las mamitas y sus familias”, agregó.

El sacerdote enfatizó que la intención provida de la misa no es sólo para cubrir con oraciones a los no nacidos, sino a los que ya nacieron también.

“Por eso comparto varias oraciones, rezamos por los niños que pasan hambre, por los ancianos, por los que están en peligro de morir pidiendo una muerte digna”, comentó. “Oramos para decir no a la eutanasia y estar a favor de la vida en todos los momentos”, enfatizó.

La parroquia de El Buen Pastor celebra la misa provida el día jueves por ser en la Iglesia universal un día sacerdotal y eucarístico, dijo el sacerdote de la orden Fuego Nuevo, explicando que los otros jueves del mes se ofrece por las vocaciones, por los enfermos y por las familias.

El ministerio provida se prepara para ofrecer el próximo mes de julio su primera Hora Santa con intención provida con la esperanza de que a largo plazo la frecuencia se convierta en mensual.

Pie de foto: Mayra García se hizo feligresa de la Iglesia de El Buen Pastor en Garland hace ocho años y durante sus nueve meses de embarazo ha participado en la misa mensual provida que bendice a las futuras madres. Especial para RC/Ben Torres