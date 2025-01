Encuentro anual reúne a decenas de defensores por la vida en Dallas

Por Michael Gresham

Texas Catholic

“Es importante que estemos aquí juntos para una misa provida. Es importante para nosotros como discípulos de Jesucristo promover el evangelio de la vida ” .

Con esas palabras, el obispo Edward J. Burns recordó el 18 de enero a los fieles reunidos en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, el carácter sagrado de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. El obispo se dirigió a los fieles en el marco de la misa anual provida de la Comunidad Católica Pro-Vida y la Manifestación por la Vida del Norte de Texas.

“La vida que se nos da es sagrada, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” , dijo el obispo Burns.

Cientos de personas se reunieron en la Catedral Santuario Nacional para las actividades que comenzaron a las 8:30 am con un encuentro de Jóvenes por la Vida en el Gran Salón. Los estudiantes de secundaria y preparatoria se reunieron y realizaron actividades y recibieron el testimonio personal del padre Mark Garrett, director de vocaciones de la Diócesis de Dallas. El Padre Garrett compartió su trayectoria pro vida, animando a los jóvenes asistentes a abrazar la santidad de la vida y su papel como discípulos de Cristo en la defensa de la vida.

Luego de la concentración de jóvenes, los fieles se trasladaron a la catedral para la misa provida bilingüe, donde el obispo Burns sirvió como celebrante principal, acompañado por el obispo auxiliar Greg Kelly y el padre Jesús Belmontes , rector de la catedral.

Durante su homilía, el obispo Burns enfatizó que en un mundo lleno de confusión, los fieles están llamados a ser claros al proclamar la verdad del Evangelio y el plan divino de Dios: “Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida”.

Al abordar el tema del aborto, el obispo recordó a los fieles que sigan el ejemplo de Jesucristo, quien puso al niño en el centro de sus discípulos y les recordó la sagrada responsabilidad de proteger a los inocentes. Advirtió que causar daño a un niño es un pecado grave, enfatizando la necesidad de priorizar la dignidad y el bienestar de los niños en todo lo que hacemos.

“Es importante que reconozcamos el don de la vida en el vientre de la madre”, dijo el obispo Burns. “Es importante que pongamos al niño en el centro de la conversación” .

El obispo instó a todos los presentes a defender la dignidad de cada persona creada a imagen y semejanza de Dios.

“Siempre debemos proteger no sólo al niño, sino todos los aspectos de la sacralidad de la vida” , dijo el obispo Burns. “La vida es un don de Dios, un don sagrado, y hacemos un llamamiento a todos los creyentes para que conozcan a Dios como el autor de toda vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y para que oren y trabajen por el derecho básico a la vida” .

Manifestación por la vida del Norte de Texas

Al mediodía, la celebración continuó afuera de la catedral en la intersección de las calles Crockett y Flora, donde el obispo Burns dio la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles por “defender la vida”. El obispo dirigió la oración de apertura de la Manifestación por la Vida del Norte de Texas.

“Que siempre sepamos que tu don de la vida es el don preeminente del cual fluye el don de la dignidad humana para cada persona viviente” , oró el obispo Burns. “Padre celestial, te pedimos que bendigas nuestros esfuerzos pro vida aquí en la Diócesis de Dallas, dentro de este gran estado de Texas y más allá. Sostennos y fortalécenos mientras nos mantenemos firmes en la defensa de la vida contra todo lo que la amenaza” .

Patrocinado por la Comunidad Católica Pro-Vida, Texans for Life y la Oficina de Respeto a la Vida de la Diócesis de Fort Worth, la manifestación reunió a un grupo diverso de defensores de la vida.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Patricia Sandoval, presentadora del Informe Provida de EWTN Español y autora de las memorias “Transfigured” . El testimonio de Sandoval destacó el poder sanador de la gracia de Dios y la importancia de defender a los no nacidos. Entre los oradores adicionales se encontraban Threesa Sadler de la Clínica Raffa; Aurora Tinajero, presentadora del programa radial “Celebrando la Vida” ; y Megan Roos de Students for Life of America, cada una ofreciendo perspectivas únicas y aliento a la multitud reunida.

Para agregarle más espíritu al evento, 4HisGlory dirigió a la audiencia en música de alabanza y adoración, creando una atmósfera de alegría y reverencia.

Pie de foto imagen principal: Familias enteras participaron el 18 de enero en la manifestación por la vida del Norte de Texas que tuvo lugar afuera de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas. Foto: Especial para RC/Ben Torres