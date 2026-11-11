El Papa León a los jóvenes argentinos: Manténganse firmes, conviértanse en santos, ‘¡Vayan y anuncien!’

By Inés San Martín, OSV News

BUENOS AIRES, Argentina (OSV News) — Casi cuatro décadas después de que los jóvenes argentinos llenaran las calles de Buenos Aires para una histórica Jornada Mundial de la Juventud con San Juan Pablo II, más de un millón de personas se reunieron en la misma ciudad el 10 de noviembre para una vigilia de oración al aire libre con el Papa León XIV.

El ambiente evocaba aquel encuentro de 1987: una celebración de fe que atrajo a jóvenes que llegaron con movimientos católicos, parroquias y familias, mientras que otros llegaron solos. Algunos llevaban banderas o camisetas con el mismo diseño que identificaba a sus comunidades, otros trajeron poco más que mochilas, agua y la determinación de conseguir un lugar cerca del punto central de la velada, el Monumento de los Españoles.

La energía de los jóvenes mientras esperaban al Papa León solo podía describirse como electrizante, y una vez que comenzó el recorrido en el Papamóvil, decenas de bebés vieron cumplido el deseo de sus padres: una bendición papal de un hombre que disfrutaba visiblemente de la noche a pesar del maratónico día que había tenido.

Algunos peregrinos comenzaron a llegar alrededor de la medianoche del 9 de noviembre, aunque el acceso a la avenida que rodea el monumento no se abrió hasta el mediodía del día siguiente. A esa hora, el Papa León aún se encontraba a unas 430 millas de distancia, en Córdoba, donde celebró una Misa ante aproximadamente 650.000 personas, según las autoridades locales.

— El Papa León: No pierdan la esperanza —

Antes de pronunciar su reflexión preparada, el Papa León escuchó a dos jóvenes argentinos describir experiencias muy diferentes de caída, búsqueda y nuevo comienzo. Un joven de 25 años, en proceso de recuperación de una adicción, relató cómo el acoso escolar, la soledad y el consumo de cocaína, que comenzó a los 15 años, lo llevaron finalmente a vivir en la calle. Dijo que una comunidad de Hogar de Cristo lo acogió con comida, una cama y un abrazo; tras varias recaídas y una recuperación difícil, ahora acompaña a otros jóvenes que luchan contra la adicción.

Una postulante a la vida religiosa de 31 años describió cómo se resistió a una vocación que había sentido desde la infancia hasta que un director espiritual le preguntó: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. Ella dijo que esa pregunta le devolvió la esperanza y la ayudó a reconocer a “un Dios que sabe esperar”.

El Papa León respondió luego a dos preguntas. Una maestra que ha sido voluntaria en barrios desfavorecidos desde los 16 años preguntó cómo pueden perseverar los cristianos cuando sus esfuerzos por acompañar a las personas que viven al margen de la sociedad parecen insuficientes. Un periodista deportivo, catequista y voluntario preguntó cómo integrar la fe con el trabajo y las responsabilidades cotidianas.

El Papa León los instó a no perder la esperanza cuando sus fuerzas lleguen al límite, y dijo que los cristianos no deben vivir “dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones”. El trabajo, los estudios y las amistades, dijo, pueden convertirse en oración y en “camino de santidad” cuando se vive con amor y se ofrecen a Dios.

— Las multitudes en Buenos Aires —

La vigilia en Buenos Aires se llevó a cabo en el mismo lugar donde, un día antes, el Papa León había celebrado una Misa ante aproximadamente 2,5 millones de personas — la mayor concentración de su pontificado.

Lucía Sánchez, de 22 años, dijo a OSV News que, en un principio, no tenía la intención de asistir a ninguno de los dos eventos.

“En realidad no había planeado venir, ya que las multitudes no son precisamente lo mío”, dijo. “Sin embargo, después de seguir la Misa en línea el lunes, supe que tenía que venir. Llámalo miedo a perderme algo”.

Lucas Baraldi, de 29 años, dijo que su decisión de asistir reflejaba un regreso más personal a la Iglesia.

Baraldi se describió a sí mismo como un “católico no practicante” hasta principios de este año. Cuando se anunció el viaje del Papa León, dijo, inmediatamente pensó en su madre, quien falleció el año pasado y “me habría arrastrado a todos los eventos”.

“En los últimos meses, he vuelto a conectarme con mi fe y durante la Misa de ayer me confesé por primera vez en más de una década”, dijo.

“Crecí como católico, yendo a Misa los domingos porque eso era lo que se hacía”, dijo Baraldi. “Pero hoy en día, no puedo evitar pensar que estoy eligiendo abrazar la fe”.

Las palabras del Papa León durante la Misa del 9 de noviembre sobre los padres que transmiten la fe le trajeron a la mente recuerdos de su madre.

“No pude evitar pensar en mi mamá, que rezaba con nosotros todas las noches”, dijo Baraldi. “Cómo me hubiera gustado valorar más esos momentos”.

— El espíritu de la JMJ de 1987 —

Argentina no había recibido a un Papa desde la visita de San Juan Pablo II en 1987, que culminó con la segunda Jornada Mundial de la Juventud y atrajo a unos 900.000 jóvenes a Buenos Aires. San Juan Pablo II había inaugurado estos encuentros mundiales en Roma en 1986, y el cardenal argentino Eduardo Francisco Pironio desempeñó un papel decisivo en su creación y desarrollo.

El cardenal Pironio, entonces presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, se convirtió en uno de los principales artífices de las Jornadas Mundiales de la Juventud y acompañó a San Juan Pablo II a sus celebraciones internacionales. El Papa León recordó al cardenal –beatificado en 2023– durante su Misa en Córdoba el 10 de noviembre.

Durante la vigilia de oración del martes, decenas de miles de velas repartidas por los organizadores revivieron ese ambiente de 1987, con todas las pantallas apagadas y la Avenida del Libertador, una de las principales arterias de la ciudad, aún iluminada.

— ‘No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida’ —

En la vigilia de Buenos Aires, el Papa León utilizó el relato bíblico de los tres jóvenes arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor para desafiar a los jóvenes a resistirse a las formas contemporáneas de idolatría.

“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, dijo.

El Papa advirtió que buscar la aprobación puede llevar a las personas a “mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, mientras que la pornografía y las sustancias adictivas prometen placer, pero al final esclavizan.

“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, dijo. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”.

— ‘Todos hacia Cristo’ —

Inspirándose en la reiterada invitación del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa –“¡Todos, todos, todos!”–, el Papa León estructuró su mensaje en torno a tres frases: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

Se dirigió a los jóvenes que habían crecido cerca de la Iglesia, a aquellos que apenas comenzaban a buscar a Cristo y a quienes habían dejado de orar, se habían alejado o habían sido heridos por personas que deberían haberlos acompañado.

“A cada uno quisiera decirle: ¡Hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia”, dijo el Papa León. “Esta es también tu casa”.

El Papa instó a quienes pensaban que era demasiado tarde para regresar a que no esperaran hasta haber puesto su vida en orden.

“Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, Jesucristo te ama y quiere que estés cerca de Él”, dijo. “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.

— El Papa León: Sean santos —

El Santo Padre también habló directamente sobre la conversión y el sacramento que Baraldi había redescubierto el día anterior.

“Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye”, dijo el Papa. “No tengan miedo de acercarse al sacramento de la Reconciliación”.

A continuación, lanzó el desafío central de la noche, invitando a los jóvenes “a ser santos”.

Esa santidad, dijo, debe hacerse visible a través del servicio: compartir el pan con los hambrientos, acoger a quienes no tienen hogar, visitar a los enfermos o a los olvidados, y responder a las formas menos visibles del sufrimiento.

“Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, dijo el Papa León.

Antes de bendecir una cruz que recorrerá las comunidades católicas de Argentina, el Papa encomendó a los jóvenes la segunda parte del lema de la visita a Argentina: “¡Vayan y anuncien!”.

“Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia”, dijo. “Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”.

Pie de foto imagen principal: El Papa León XIV llega para una vigilia juvenil al Monumento de los Españoles en Buenos Aires, Argentina, el 10 de noviembre de 2026, durante su viaje apostólico del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto de OSV News/Alessia Maccioni, Reuters)