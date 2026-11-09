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Cristo Moreno: una devoción que une a la comunidad peruana en la Catedral

November 9, 2026

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Seguir la procesión del Señor de los Milagros sobre las calles que rodean la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Dallas, fue para Katti Vásquez, como regresar a su infancia en Lima, junto a sus padres.
La del pasado 18 de octubre fue la tercera vez que esta peruana se unió a la Hermandad de El Señor de los Milagros Dallas Fort Worth-Texas, encargada de coordinar la procesión y misa en honor al patrono del Perú en la Diócesis de Dallas, cada mes de octubre.
La hermandad celebra el denominado ‘mes morado’ desde hace 15 años.
No obstante Vásquez no tendrá que esperar hasta el próximo octubre para venerar la imagen de El Señor de los Milagros, pues en esta celebración se enteró de que fue oficialmente instaurada en la Catedral de Dallas desde el pasado mes de febrero.
El Cristo Moreno está ubicado al lado izquierdo después de pasar las puertas dobles de la entrada principal de la Catedral de Dallas.
“Es una bendición que El Señor de los Milagros haya encontrado ‘su casita’ aquí en Catedral, la madre de toda la Iglesia en la Diócesis de Dallas”, dijo emocionado Francisco Escobedo, mayordomo de la Hermandad de El Señor de los Milagros de Dallas Fort Worth-Texas.
La imagen original fue pintada sobre un muro de adobe en el siglo XVII por el esclavo Benito de Angola, del poblado de Pachacamilla, en el Perú.
Cada hermandad requiere un permiso oficial desde Perú para tener una réplica autorizada y aunque desde los inicios de esta hermandad en el Norte de Texas, han honrado su festividad en Catedral, también llevan la procesión a otras parroquias, como la de San Francisco de Asís en Frisco, San Marcos El Evangelista en Plano y San Juan Diego en Dallas, donde la imagen estuvo instaurada de 2019 hasta el pasado mes de febrero.
HOGAR DE FE
Extender la fe y el amor al Señor de los Milagros es la misión de la Hermandad, que actualmente está integrada por más de 30 miembros, dijo Escobedo.
Agregó que tener la oportunidad de visitar la imagen en la Catedral, es tener la oportunidad de que la devoción llegue a más católicos en Dallas.
“Es una gran alegría para todos los peruanos y católicos poder venir a visitar la imagen cualquier día del año y compartirla con todos porque es una devoción que al contemplar la imagen, solito entra ese amor al Señor de los Milagros”, compartió.
En la misa del 18 de octubre, el padre Oscar Mora, vicario de la Catedral de Dallas, exhortó a la comunidad a acudir con fe y esperanza al Cristo Moreno para que transforme nuestro corazón.
“Contemplemos a Cristo crucificado”, dijo el sacerdote colombiano haciendo alusión a la imagen, “para que la devoción al Señor de los Milagros se manifieste en obras de amor, de perdón, justicia y misericordia”, agregó.
Jenny Herrera y Gustavo Cuadros, feligreses de la Iglesia de la Divina Misericordia en Mesquite, han cultivado la devocionales al Cristo Moreno en sus hijas nacidas en Dallas, de 11 y 20 años.
“Es continuar con la fe y el legado que viene desde nuestro país”, dijo Herrera. “Saber que Perú está representando por el Cristo Morado en la Catedral es algo muy significativo como católica y como peruana, porque en nuestro país la procesión es inmensa y aquí tratamos de compartir sobre esta devoción tan significativa como católicos que somos”, agregó.
Hace ocho meses el matrimonio peruano de Angélica Velázquez y Ángel Gutiérrez llegó a Dallas. Los esposos acudieron el 18 de octubre a la misa del Señor de los Milagros en gratitud por la salud de Gutiérrez que superó el cáncer.
“Esto es lo que nos une en la fe y nos llena de orgullo”, dijo Velázquez. “Ver reunida aquí a tanta comunidad peruana, pero sobretodo que seguimos adorando a Nuestro Señor de los Milagros”, comentó.

Pie de foto: Miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Dallas-Fort Worth posan para fotografías antes del inicio de una procesión especial en honor al Señor de los Milagros, el domingo 17 de octubre de 2026, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas. (Foto:Especial para RC/Ben Torres).

Miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Dallas-Fort Worth portan una imagen del Señor de los Milagros al comienzo de una misa especial dedicada a dicha imagen, el domingo 17 de octubre de 2026, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas. (Foto: Especial para RC/Ben Torres)
El padre Oscar Mora, viario de la Catedral de Dallas, prepara la Eucaristía para la comunión durante una misa especial en honor al Señor de los Milagros, el domingo 17 de octubre de 2026, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas. (Foto: Especial para RC/Ben Torres)

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