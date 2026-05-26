Diócesis anuncia nuevos nombramientos del clero

Tras la celebración de una misa el 23 de mayo, en la que el obispo Edward J. Burns ordenó sacerdotes al padre Matthew Biaggi, al padre Jeremy Maness y al padre Nicholas Weiss, la Diócesis de Dallas anunció nuevos nombramientos y asignaciones para el clero. Los siguientes nombramientos y asignaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, a menos que se indique lo contrario.

DECANATO CENTRAL

El Reverendo Miguel Castro III, I.V.E., ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Bernardo de Claraval, en Dallas. El Padre Castro se había desempeñado temporalmente en este mismo cargo.

El Reverendo Bartholomew Nwafor ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Santo Tomás de Aquino, en Dallas. El Padre Nwafor se ha estado desempeñando como Vicario Parroquial de la Parroquia San Francisco de Asís, en Frisco.

*El Reverendo Nicholas Weiss ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Cristo Rey, en Dallas. El Padre Weiss es un sacerdote recién ordenado de la Diócesis.

DECANATO CENTRO-NORTE

El Reverendo Bryce Baumann ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Mónica, en Dallas. El Padre Baumann ha estado realizando estudios adicionales fuera de la Diócesis.

El Reverendo Paul Mallam ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San José, en Richardson. El Padre Mallam se ha estado desempeñando como Vicario Parroquial de la Parroquia San Pío X, en Dallas.

*El Reverendo Jeremy Maness ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, en Irving. El Padre Maness es un sacerdote recién ordenado de la Diócesis.

El Reverendo Joseph Shekari ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Rita, en Dallas. El Padre Shekari se ha estado desempeñando como Vicario Parroquial de la Parroquia Todos los Santos, en Dallas.

El Reverendo Parker Thompson ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Todos los Santos, en Dallas. El Padre Thompson se ha estado desempeñando como Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Mónica, en Dallas.

El Reverendo Luis Sierra ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Ana, en Coppell. El Padre Sierra se ha estado desempeñando como Vicario Parroquial de la Parroquia Inmaculada Concepción, en Grand Prairie.

DECANATO NORTE

El Reverendo Joel Bako ha sido nombrado Sacerdote Residente en la Parroquia San Gabriel Arcángel, en McKinney. El Padre Bako ha estado sirviendo como Sacerdote Residente en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Allen. Continuará sirviendo como Capellán Hospitalario del Condado de Collin.

*El Reverendo Matthew Biaggi ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Marcos Evangelista, en Plano. El Padre Biaggi es un sacerdote de la Diócesis recientemente ordenado.

El Reverendo Alex Fry ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Francisco de Asís, en Frisco. El Padre Fry ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia Cristo Rey, en Dallas.

El Reverendo Michael Likoudis ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Miguel Arcángel, en McKinney, y de la Cuasi-parroquia Sagrada Familia, en Van Alstyne. El Padre Likoudis ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia San Marcos Evangelista, en Plano.

El Reverendo William Mobley ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Gabriel Arcángel, en McKinney. El Padre Mobley ha estado realizando estudios adicionales fuera de la Diócesis.

El Reverendo Desmond Ndikum ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Antonio, en Wylie. El Padre Ndikum ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia San Miguel Arcángel, en McKinney.

El Reverendo Eugene O’Donnell ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Marcos Evangelista, en Plano. El Padre O’Donnell ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, en Irving.

El Reverendo Mathias Peter ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Cuasi-parroquia Sagrada Familia, en Van Alstyne. El Padre Peter continuará sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia San Miguel Arcángel, en McKinney.

DECANATO DEL NORESTE

El Reverendo Aristeo Berrum ha sido nombrado Administrador Pastoral de la Parroquia San Felipe Apóstol, en Dallas. El Padre Berrum ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Ana, en Coppell.

El Reverendo César García ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia San Pío X, en Dallas. El Padre García ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia San José, en Richardson. Continuará sirviendo como Capellán de la Escuela Secundaria Bishop Lynch, en Dallas.

El Reverendo Sebastian Martinez ha concluido el periodo de su asignación como Capellán de la Academia Católica St. Philip & St. Augustine, en Dallas. El padre Martinez continuará sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia St. Augustine, en Dallas.

DECANATO SURESTE

El Reverendo Juan Mendez ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Clara de Asís, en Dallas. El Padre Mendez ha estado sirviendo como Vicario Parroquial de la Parroquia St. Gabriel the Archangel, en McKinney.

DECANATO SUROESTE

El Reverendo Elmer Herrera-Guzman ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Immaculate Conception, en Grand Prairie. El Padre Herrera-Guzman ha estado sirviendo como Párroco de la Parroquia Holy Cross, en Dallas, y de la Parroquia St. Anthony, en Dallas.

El Reverendo Martin Moreno ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Holy Cross, en Dallas, y de la Parroquia St. Anthony, en Dallas. El Padre Moreno ha estado sirviendo como Párroco de la Parroquia St. Philip the Apostle, en Dallas.

El Reverendo Felipe Vives ha sido nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en Grand Prairie. El Padre Vives se ha desempeñado como Vicario Parroquial de la Cuasi-Parroquia de la Sagrada Familia, en Van Alstyne.

JUBILACIONES Y SALIDAS

El Reverendo Richard Alarcón Arreaga regresa a su diócesis de origen, con efecto a partir del 30 de junio de 2026. El Padre Alarcón se ha desempeñado como Vicario Parroquial de la Parroquia de Santa Clara de Asís, en Dallas.

El Reverendo Victor Bartolotta deja la Diócesis de Dallas, con efecto a partir del 15 de junio de 2026. El Padre Bartolotta se ha desempeñado como Sacerdote Residente en la Parroquia de Santo Tomás de Aquino.

El Reverendo Jack Hopka se ha jubilado, con efecto a partir del 1 de julio de 2026. El Padre Hopka se ha desempeñado como Vicario Parroquial de la Parroquia de San Marcos Evangelista, en Plano.

El Reverendo Bemnet Melaku, C.M., ha sido reasignado fuera de la Diócesis, con efecto a partir del 6 de abril de 2026. El Padre Melaku se ha desempeñado como Vicario Parroquial de la Parroquia de la Santísima Trinidad, en Dallas.

El Reverendo Joseph Son Van Nguyen se ha jubilado, con efecto a partir del 1 de julio de 2026. El Padre Nguyen se ha desempeñado como Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en Grand Prairie.

El Reverendo Francisco Orozco López se ha jubilado, con efecto a partir del 1 de julio de 2026. El Padre Orozco López se ha desempeñado como Vicario Parroquial de la Parroquia de San Antonio, en Wylie.

*Indica que es un sacerdote recién ordenado.