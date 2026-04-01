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Visitas guiadas conectan arte y fe en el Museo Meadows

April 1, 2026

Dos educadores diocesanos crearon una guía para visitas de arte religioso, dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria.

Por Constanza Morales
Revista Católica Dallas

Imaginar a un niño disfrutando de una visita a un museo de arte ha dejado de ser un sueño para hacerse realidad, gracias al trabajo que docentes del Museo Meadows de la Universidad Metodista del Sur (SMU) en Dallas, llevan realizando con ayuda de la guía que un sacerdote y una educadora de la Diócesis de Dallas, brindaron a la institución.
Hace dos años y como miembros del Consejo Asesor de Docentes en el museo, el padre Gregory Schweers de la Escuela Preparatoria Cisterciense en Irving y la doctora Diana Torres directora de currículo en la escuela de Santa Cecilia en Dallas, crearon un documento pedagógico para capacitar a los docentes en estrategias que les permitan conectar con los estudiantes que visitan el museo.
El Meadows es la colección privada de arte español más grande en Estados Unidos e incluye piezas de artistas como Velázquez, Goya y Picasso. En sus salas, el arte religioso es precioso y abundante.
“Fuimos encomendados con la tarea de crear una herramienta para ayudar a los docentes encargados de brindar las visitas, a saber cómo conectar con el público escolar”, explicó Torres.
El tour orientado a estudiantes de kinder a grado 12, se llama ‘Bodies Terrestrial, Bodies Celestial’ y explora el papel de la religión en el arte, específicamente cómo los artistas han expresado la fe, la espiritualidad y las narrativas religiosas.
Los estudiantes analizan el simbolismo, la narrativa y las técnicas artísticas utilizadas para representar temas sagrados, rituales y figuras.

“El Meadows es una joya en Dallas y contrario a lo que piensa la comunidad, es una joya que está accesible para que familias, grupos parroquiales y escolares amplíen su conocimiento y relacionen su fe con la belleza e historia del arte”, dijo Torres-Rivera.
La entrada es gratuita para los grupos escolares gracias a una subvención de Fichtenbaum Charitable Trust, Bank of America, N.A., Co-Trustee y las visitas están disponibles tanto en inglés como en español de martes a viernes.
GUÍA MAESTRA
Entre el padre Schweers y la doctora Torres, eligieron 17 piezas de arte de la colección permanente para crear lecciones detalladas con vocabulario y temáticas de aprendizaje, que ayudan a los docentes del museo a diferenciar las pláticas de acuerdo a la edad de la audiencia escolar que vayan a guiar.
También brindaron capacitaciones para demostrar técnicas pedagógicas para niños y adolescentes, así como a tratar estos temas de manera atractiva para esas edades.  
“Antes de llevar a mis alumnos de la clase de español les expliqué todo lo relacionado con la Inmaculada Concepción de María y lo hice utilizando la misma imagen que tiene el Museo Meadows en su colección. Definitivamente eso los conectó e hizo más aprovechable la visita para ellos”, comentó Torres-Rivera.
Ann Brockette, feligresa de la Iglesia de Cristo Rey en Dallas, ha brindado alrededor de 40 visitas guiadas desde 2024 cuando se integró al cuerpo de docentes en el Meadows.
“Aprendimos a introducir el tema religioso a estudiantes que no tienen bases en ello, para saber abrir su mente y despertar su curiosidad”, comentó.
En el caso de los estudiantes católicos, Brockette dijo que el éxito de la visita guiada es avivar en ellos el interés por identificar lo que ya saben y conectarlo con la dimensión artística que desconocen.
“Nos dimos cuenta que tenemos muchos estudiantes católicos que se beneficiarían de esto porque tienen el conocimiento y el deseo de conectar su fe con el arte”, agregó.
La directora asistente de educación del museo, Laura Mancini, dijo que los niños se detienen en cada pieza unos 10 minutos y cada visita incluye entre 4 y 5 piezas de arte.
“El documento producido por el padre Greg y la doctora Torres tiene preguntas guía como por ejemplo ¿cómo le explicaría usted la crucifixión de Jesús a un estudiante de preparatoria y cómo lo haría con uno de primaria?”, explicó.
La versatilidad del documento ha permitido que el museo amplíe su alcance inicial, dijo Mancini.
La directora dijo que el Meadows ha realizado cerca de 7,000 visitas guiadas desde agosto de 2025 y aseguró que el tour ya se ofrece también a los adultos.
“La mitad de nuestros docentes habla español y están preparados para guiar las visitas con grupos de adultos también”, comentó.
Para conocer más información visite:
https://meadowsmuseumdallas.org/visit-us/groups-tours/k-12-student-groups/

Pie de foto: El padre Gregory Schweers de la Escuela Preparatoria Cisterciense en Irving, brindó junto a la educadora Diana Torres, charlas de capacitación a docentes del Museo Meadows de SMU, en el marco de la visita titulada Bodies Celestial, Bodies Terrestrial.

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