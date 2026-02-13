Transformando el futuro de los niños con dislexia

Por: Constanza Morales

Revista Católica Dallas

GARLAND—Un equipo de dos maestras en la escuela católica de El Buen Pastor, viene desde hace tres años cambiando el futuro escolar de muchos niños para los que aprender a leer era un reto inalcanzable.

Pauline Stoffels y Vonda McFarling, están certificadas como terapeutas de lenguaje para el ámbito académico (CALT) y brindan intervención intensiva y multisensorial, para hacer de los niños disléxicos, lectores y escritores exitosos.

“A través de instrucción estructurada, basada en la investigación, y con ayuda de especialistas dedicados, nos comprometemos a ayudar a los estudiantes a desarrollar confianza, fortalecer sus habilidades fundamentales y experimentar el éxito académico”, explicó Coral Martínez, directora del plantel, donde más del 60% de estudiantes proviene de hogares de origen hispano.

CERRANDO BRECHAS

Antes de agosto de 2023, los niños identificados con dislexia en esta escuela de Garland, tenían que buscar un terapeuta privado.

De acuerdo con las maestras Stoffels y McFarling, el costo de este apoyo además de las actividades extracurriculares que no dejaban tiempo para ello, hacía que las familias no buscaran la intervención necesaria.

“En nuestra escuela creemos que todo niño es capaz de aprender y superarse”, dijo Martínez. “Cada niño aprende de forma diferente y a un ritmo distinto”, agregó la directora, cuya experiencia en el campo de la educación especial, impulsa el trabajo con los maestros para honrar la individualidad y el crecimiento de cada estudiante.

“Algunos niños requieren apoyo adicional, mientras que otros necesitan mayores desafíos y nuestra responsabilidad es responder a esas necesidades individuales con atención, experiencia y altas expectativas”, agregó.

Por años, la maestra Stoffels, que ha dictado clases en El Buen Pastor durante 39 de sus 44 años como educadora, solía dar apoyo privado a esas familias que solicitaban su ayuda.

Fue gracias a la financiación del programa de asistencia estatal GAPS y a subvenciones privadas, que en el otoño de 2023 se creó el programa de intervención para la dislexia, utilizando el programa de lectura Take Flight desarrollado por Texas Scottish Rite Hospital for Children.

Stoffels y McFarling explicaron que el programa contiene los cinco componentes de una enseñanza eficaz para la lectura: conciencia fonémica, habilidades fonéticas, vocabulario, fluidez y comprensión.

“El objetivo es que la lectura se convierta en un proceso automático, preciso y significativo, lo que en última instancia fomenta la confianza y el aprendizaje independiente”, explicó Stoffels.

Actualmente 14 niños reciben intervención para dislexia en El Buen Pastor y 8 de ellos están programados para dejar de recibir terapia directa en el próximo mes de mayo.

McFarling que coordina los servicios de evaluación con el Distrito Escolar Independiente de Garland (Garland ISD) para identificar a los niños disléxicos o con déficits de habla, dijo que otros cinco estudiantes más están en el proceso de diagnóstico.

“Nuestro objetivo final es reducir las deficiencias en las habilidades, mejorar la ortografía y desarrollar sólidos hábitos de lectura en todos los estudiantes que han sido diagnosticados con dislexia”, dijo McFarling.

El éxito del programa de intervención para la dislexia abarca en este momento a un 13% de los estudiantes de El Buen Pastor.

La escuela proyecta que la cifra seguirá en ascenso y ve la permanencia del programa como una prioridad.

“De cara al futuro nos entusiasma seguir mejorando nuestros servicios para que cada estudiante se sienta valorado, apoyado y motivado a alcanzar su máximo potencial”, dijo Martínez.

Pie de foto: Pauline Stoffels, terapeuta certificada en lenguaje académico y en dislexia, trabaja con dos estudiantes el 15 de enero de 2026, en la escuela de El Buen Pastor en Garland. Foto: Especial para RC/María Olivas