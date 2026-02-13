Skip to main content Scroll Top

Transformando el futuro de los niños con dislexia

February 13, 2026

Por: Constanza Morales

Revista Católica Dallas

GARLAND—Un equipo de dos maestras en la escuela católica de El Buen Pastor, viene desde hace tres años cambiando el futuro escolar de muchos niños para los que aprender a leer era un reto inalcanzable. 

Pauline Stoffels y Vonda McFarling, están certificadas como  terapeutas de lenguaje para el ámbito académico (CALT) y brindan intervención intensiva y multisensorial, para hacer de los niños disléxicos, lectores y escritores exitosos. 

“A través de instrucción estructurada, basada en la investigación, y con ayuda de especialistas dedicados, nos comprometemos a ayudar a los estudiantes a desarrollar confianza, fortalecer sus habilidades fundamentales y experimentar el éxito académico”, explicó Coral Martínez, directora del plantel, donde más del 60% de estudiantes proviene de hogares de origen hispano. 

CERRANDO BRECHAS

Antes de agosto de 2023, los niños identificados con dislexia en esta escuela de Garland, tenían que buscar un terapeuta privado. 

De acuerdo con las maestras Stoffels y McFarling, el costo de este apoyo además de las actividades extracurriculares que no dejaban tiempo para ello, hacía que las familias no buscaran la intervención necesaria.

“En nuestra escuela creemos que todo niño es capaz de aprender y superarse”, dijo Martínez. “Cada niño aprende de forma diferente y a un ritmo distinto”, agregó la directora, cuya experiencia en el campo de la educación especial, impulsa el trabajo con los maestros para honrar la individualidad y el crecimiento de cada estudiante.

“Algunos niños requieren apoyo adicional, mientras que otros necesitan mayores desafíos y nuestra responsabilidad es responder a esas necesidades individuales con atención, experiencia y altas expectativas”, agregó. 

Por años, la maestra Stoffels, que ha dictado clases en El Buen Pastor durante 39 de sus 44 años como educadora, solía dar apoyo privado a esas familias que solicitaban su ayuda. 

Fue gracias a la financiación del programa de asistencia estatal GAPS y a subvenciones privadas, que en el otoño de 2023 se creó el programa de intervención para la dislexia, utilizando el programa de lectura Take Flight desarrollado por Texas Scottish Rite Hospital for Children.

Stoffels y McFarling explicaron que el programa contiene los cinco componentes de una enseñanza eficaz para la lectura: conciencia fonémica, habilidades fonéticas, vocabulario, fluidez y comprensión. 

“El objetivo es que la lectura se convierta en un proceso automático, preciso y significativo, lo que en última instancia fomenta la confianza y el aprendizaje independiente”, explicó Stoffels. 

Actualmente 14 niños reciben intervención para dislexia en El Buen Pastor y 8 de ellos están programados para dejar de recibir terapia directa en el próximo mes de mayo. 

McFarling que coordina los servicios de evaluación con el Distrito Escolar Independiente de Garland (Garland ISD) para identificar a los niños disléxicos o con déficits de habla, dijo que otros cinco estudiantes más están en el proceso de diagnóstico. 

“Nuestro objetivo final es reducir las deficiencias en las habilidades, mejorar la ortografía y desarrollar sólidos hábitos de lectura en todos los estudiantes que han sido diagnosticados con dislexia”, dijo McFarling. 

El éxito del programa de intervención para la dislexia abarca en este momento a un 13% de los estudiantes de El Buen Pastor. 

La escuela proyecta que la cifra seguirá en ascenso y ve la permanencia del programa como una prioridad.

“De cara al futuro nos entusiasma seguir mejorando nuestros servicios para que cada estudiante se sienta valorado, apoyado y motivado a alcanzar su máximo potencial”, dijo Martínez. 

Pie de foto: Pauline Stoffels, terapeuta certificada en lenguaje académico y en dislexia, trabaja con dos estudiantes el 15 de enero de 2026, en la escuela de El Buen Pastor en Garland. Foto: Especial para RC/María Olivas

Related Posts

Ashley García: “Dios nos envía oportunidades perfectas”

Ashley García de Dallas y alumna de la preparatoria Cristo Rey, estudiará Administración de Salud en la Universidad de Minnesota, con sus gastos de residencia y matrícula pagos, al ser becaria de la Fundación Evans que apoya a jóvenes caddies

10 Jun 2024
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Llegar a SMC es como estar en familia

Pie de Foto: El director de la escuela Santa María del Carmel, Víctor Argueta, posa junto a su esposa Evelyn (Izq), su madre, María Argueta (Der) y sus hijos Emma y Diego de 7 y 12 años respectivamente. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

09 Aug 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Guitarras que conectan generaciones 

El Club de Guitarra de la Academia San Felipe y San Agustín fortalece las raíces culturales de los estudiantes con herencia hispana.

06 Oct 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Rosa Barrientos: “Enseñar es inspirar a otros a marcar la diferencia”

Por Constanza Morales Revista Católica Dallas En su infancia en México y gracias al apoyo inspirador de su madre, Rosa…

13 Feb 2025