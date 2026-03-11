Reliquias de Santo Toribio traen alivio y esperanza a la comunidad

Por Constanza Morales / Revista Católica Dallas

Cuando emigró de su natal San José del Alto en Jalisco, México, Jesús Belmontes le hizo la promesa a su padre de que encontraría una oportunidad para servir como voluntario. Poco se imaginaría este feligrés de la Iglesia de San Juan de Los Lagos-Sana Teresita, que treinta años después se convertiría en el gestor de una tradición que define buena parte de la identidad de fe de su comunidad en el suroeste de Dallas.

Se trata de la visita de las reliquias de Santo Toribio Romo, sacerdote mexicano y mártir, reconocido como el santo patrón de los migrantes.

Belmontes junto al diácono Hugo Salinas, administrador parroquial de la iglesia, se encargó de gestionar los permisos en 2015 para hacer realidad la visita de las reliquias y la imagen del mártir de la Guerra Cristera, canonizado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II.

“Fue una bonita misión”, recordó de las gestiones Belmontes. “Donde quiera que iba pidiendo ayuda encontraba gente que quería ayudar y que conocía a Santo Toribio”, agregó.

La imagen del santo mide unos seis pies de largo y fue donada hace unos años a la Iglesia de San Juan de los Lagos-Santa Teresita, pero las reliquias han viajado desde México en cuatro oportunidades desde 2015, para ser veneradas en esta parroquia de la Diócesis de Dallas.

TODOS SOMOS MIGRANTES

La visita más reciente sucedió el pasado 17 de febrero y concluyó el 24 incluyendo un programa que contempló la celebración de la santa misa, confesiones, rezo de la coronilla de la misericordia y procesión.

“A mi me gustan todos los eventos. Es algo que trae mucha alegría a nuestra comunidad”, dijo Karla Tellez, feligresa desde 2010 y servidora en la oficina parroquial.

Las reliquias también se desplazaron a la Iglesia de la Divina Misericordia en Mesquite y de Nuestra Señora de Guadalupe en Fort Worth.

Para el diácono Salinas, la visita fue como dar alimento a la fe de su comunidad. “Significó poder dar un aliento a la comunidad migrante, ayudarlos a que sigan adelante en su fe, recordándoles que todos somos migrantes, incluidos Jesucristo, José y María”.

La asistencia este año sumó unas 2,000 personas dijo Belmontes.“He sido testigo de la intercesión de Santo Toribio por familiares y seres queridos”, comentó. “Mucha gente espera que venga para poner en sus manos algo que cambiará sus vidas”.

También participaron danzas de matachines locales y bandas de música. Varios peregrinos viajaron de otras partes del estado.

El diácono Salinas señaló que una de las misas se celebró al aire libre debido a que se congregaron 500 personas.

“Todo inmigrante enfrenta problemas en la vida pero es muy importante que no pierdan el aliento para seguir adelante y que no pierdan el enfoque, que no pierdan la fe, que sepan que hay un mártir que nos representa a todos los inmigrantes”, comentó.

Previo a la visita de las reliquias, el diácono Salinas viajó a Santa Ana de Guadalupe en Jalisco, donde observó la devoción a Santo Toribio Romo y la Virgen de San Juan de los Lagos.

“Eso le da a uno fortaleza en su fe para seguir sirviendo”, comentó. “Ver a tanta gente humilde, en bicicleta, en autobuses, caminando por la orilla de la carretera, solamente para ir a cumplir una promesa a la virgen o a Santo Toribio. Esa es la fe que tiene nuestro pueblo y esa es la fe que debemos tener”, agregó.

Violeta Rocha contribuyó a esta historia.

Feligreses de la Iglesia de San Juan de los Lagos-Santa Teresita, observan la imagen de Santo Toribio arriba de un anda adornada con flores en la procesión del 22 de febrero de 2026. (Foto: Especial para RC/Tacho Dimas).