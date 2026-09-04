Nueva directora proyecta visión de futuro en histórico plantel

Por Michael Gresham

Texas Catholic

Para Abby Orr, la educación católica ha sido una parte importante de su vida desde la infancia: primero como estudiante, luego como maestra y ahora como directora de escuela.

Orr, la nueva directora de la escuela católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, creció en la escuela católica San Pablo Apóstol en Richardson (ahora Escuela Clásica Católica San Pablo), a la que asistió desde el jardín de infancia hasta el octavo grado. Sus padres, Bill y Chrissie Keffler, han participado activamente en la Diócesis de Dallas desde que se unieron a la parroquia católica San Pablo Apóstol en 1983. Su ejemplo influyó en la visión que Orr tiene de la fe, la familia y la educación.

“Mis padres no solo nos dieron un ejemplo maravilloso a mis hermanos y a mí, sino que también nos hicieron responsables de vivir una vida católica plena”, explicó Orr. “ No estaría aquí hoy si no hubiera sido testigo de su devoción y de su ejemplo consciente de Jesucristo”.

Siguiendo el ejemplo de sus padres, Orr afirmó que ella y su esposo, Shane, están comprometidos a criar a sus tres hijas en una sólida comunidad católica.

“Él y yo tenemos la gran fortuna de estar rodeados de personas que se esfuerzan por brindarles un entorno fiel y afectuoso cada día”, dijo.

Como la mayor de cinco hermanos, Orr comentó que creció con un fuerte sentido de la responsabilidad y el liderazgo. Llevó consigo esas cualidades al aula.

“Siempre supe que iba a ser maestra”, dijo, y agregó que apreciaba mucho a los muchos educadores que la formaron. “ Siempre he deseado ser una maestra a la que mis alumnos recuerden con cariño”.

Tras sus años en St. Paul the Apostle, Orr asistió a las escuelas públicas de Richardson, pero siguió encontrando apoyo en la comunidad católica. Recordaba asistir a las misas de los miércoles por la mañana en la iglesia católica All Saints, seguidas de lo que consideraba una parte importante de la rutina: las rosquillas.

Su vinculación con la educación católica continuó en la Universidad de Arkansas, donde encontró otra comunidad católica rica y devota

Al graduarse de la universidad, Orr comenzó su carrera en el ámbito educativo, incluyendo un año en la escuela católica St. Thomas Aquinas, antes de incorporarse al distrito escolar independiente de Richardson. Valoraba sus años en la educación pública y a los alumnos a los que enseñó allí, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo le faltaba.

“ A mi carrera le faltaba algo”, dijo Orr. “ Lo interpreté como un mensaje del Espíritu Santo”.

Tras el nacimiento de su primera hija, Orr regresó a la educación católica. Pasó seis años enseñando en St. Paul, la escuela donde había sido alumna, y luego seis años en St. Thomas Aquinas, donde, según Orr, ” presenciar el sólido liderazgo católico” de Jennifer Watts y Patrick Magee influyó en su decisión de dedicarse a la administración escolar.

“ Esto me trajo hasta las puertas de OLPH”, dijo.

Magee, expresidente de la escuela católica St. Thomas Aquinas, dijo que Orr aporta a su nuevo cargo las cualidades que todo director católico debería tener: una fe sólida, integridad, liderazgo y vocación de servicio a los demás.

“ Confío en que inspirará a los estudiantes de OLPH a crecer académica, espiritual y personalmente, a la vez que fomentará una cultura escolar acogedora y llena de fe”, dijo Magee. “ OLPH será una mejor escuela gracias a Abby Orr”.

Orr expresó su deseo de aprovechar los 80 años de historia de OLPH, brindando a los estudiantes oportunidades para crecer académicamente y en su fe. Asimismo, manifestó su entusiasmo por colaborar con educadores y líderes parroquiales para continuar con las tradiciones y la formación en la fe de la escuela .

“Espero con interés trabajar junto a educadores y líderes parroquiales que comparten esta filosofía y desean un entorno espiritual y académico próspero para todos los estudiantes”, dijo. “Hace tiempo que conozco la belleza, la fidelidad y la devoción de esta comunidad”.

Orr afirmó que cree que la educación es un derecho humano.

“Todo niño tiene derecho a la oportunidad de aprender, desarrollarse y tener éxito”, explicó.

Para Orr, su regreso a la educación católica fue más que un cambio de carrera. La trajo de vuelta al tipo de comunidad escolar que la formó durante su infancia y que, años después, la impulsó a regresar a las aulas.

Ahora, como directora de OLPH, espera brindar a los estudiantes de la escuela el mismo sentimiento de pertenencia que ella experimentó a lo largo de su propia trayectoria, y asegurarse de que se marchen con una conexión con la escuela que perdure mucho más allá del octavo grado.

“Mi deseo es que los niños de OLPH se sientan orgullosos de formar parte de esto y que, al terminar octavo grado, sepan que son una parte importante de algo muy grande, donde siempre tendrán un hogar al que regresar”, dijo.

Pie de foto: Abby Orr, directora de la escuela católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, espera continuar con la tradición de fe y educación de 80 años del plantel. Foto: RC/Michael Gresham