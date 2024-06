Mujeres que ayudan a construir el reino de Dios

La Sociedad del Altar de Nuestra Señora, une a feligresas en el servicio y la fraternidad.

Por Esmeralda Fernandez

Especial para Revista Católica Dallas

CORSICANA—En la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Corsicana, un ejército de mujeres cuida con esmero cada detalle para garantizar el éxito de una misa, una celebración sacramental o una hora santa.

Se trata de las integrantes de la Sociedad del Altar de Nuestra Señora, un ministerio que nació en 1914 cuando el entonces párroco, el padre italiano Vitus Graffeo, organizó un grupo de 15 mujeres para que le ayudaran en ciertas tareas clericales.

El ministerio se mantiene vivo hoy con más de 100 integrantes, de las cuales unas 70 participan activamente en tareas vitales para el funcionamiento parroquial, entre ellas cuidar el santuario, las fuentes bautismales y la decoración del altar en navidad y semana santa.

UN TESORO PARROQUIAL

La historia del ministerio sigue evolucionado. Por primera vez en tantos años de servicio, la Sociedad del Altar posicionó en mayo pasado a una mexicana como su presidenta.

Se trata de Sugey López, nacida en la Ciudad de México y madre de dos jóvenes de 21 y 23 años. “Desde el día que me eligieron como presidenta me he sentido muy apoyada por todas las hermanas del grupo y estoy haciendo los cursos preparatorios que se requieren para sacar adelante de la mejor manera esta responsabilidad tan importante”, dijo López.

Continúe leyendo en la edición impresa del verano de Revista Católica Dallas, disponible en parroquias suscritas de la Diócesis de Dallas.