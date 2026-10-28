Médicos dan visto bueno al Papa León XIV para visitar Latinoamérica

Por Paulina Guzik

OSV News

Dos semanas después de la cirugía a la que se sometió el Papa León XIV por cáncer de pulmón, su médico confirmó que puede volar a Sudamérica según el itinerario dado a conocer previamente, con paradas previstas en Uruguay, Argentina y Perú durante su viaje del 6 al 17 de noviembre, el más largo de su pontificado hasta la fecha.

“Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, afirmó el Dr. Luigi Carbone, médico papal, en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 26 de octubre.

El Papa “sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, se lee en el comunicado, en el que se confirma que el viaje apostólico a Sudamérica “se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”.

“El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje”, agregó, destacando que el viaje –al continente donde el Papa León sirvió como misionero y donde fue obispo– ofrecerá “oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú”.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, dijo el Papa León, según el comunicado. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador de la visita del Papa León XIV a Perú, confirmó al canal de televisión peruano TVPE Noticias que la noticia sobre la cirugía del Papa León nunca interrumpió los preparativos para el viaje y que la tercera visita del equipo preparatorio del Vaticano llegó a Perú el 26 de octubre.

Los medios de comunicación especularon con la posibilidad de que se modificaran algunos tramos del itinerario, especialmente el viaje a Cusco, que se encuentra a 11.150 pies sobre el nivel del mar, y se recomienda que incluso una persona sana se aclimate antes de planificar actividades intensas.

Sin embargo, monseñor confirmó que Cusco –que figura en el itinerario papal para el 15 de noviembre– no fue excluido de la visita papal a Perú.

“Nada está descartado. Todo se mantiene tal como lo pensó el santo padre. Él siempre quiso llegar a Cusco porque allí hay un momento importante: el encuentro con la fe popular y la religiosidad de la región”, declaró al canal de televisión peruano. “Él quiere estar allí. Por eso, creo que Cusco siempre estará”, afirmó.

Sin embargo, los organizadores peruanos siguen siendo extremadamente cautelosos con respecto al viaje, y para su visita al país del 11 al 16 de noviembre, “contará con una ambulancia especializada, como corresponde a un jefe de Estado, que acompañará a la comitiva en todo momento”, dijo monseñor Inca Pereda.

“En el caso de Santa Cruz, se evalúa disponer de un helicóptero ambulancia ante cualquier eventualidad. Además de su propio médico, habrá un médico peruano preparado para atender cualquier circunstancia”,dijo el sacerdote refiriéndose a otra localidad de gran altitud en la cordillera de los Andes, que el Papa planea visitar el 14 de noviembre.

El equipo médico del Papa confirmó en el comunicado del 26 de octubre que “la recuperación del Santo Padre continúa” y que, desde su regreso al Vaticano el 17 de octubre, “el Santo Padre ha retomado gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación, mientras continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio”.

El médico del Papa señaló que el Papa “ha mantenido importantes compromisos y actividades públicas, atendiendo a las necesidades de cada jornada y reservando los períodos de descanso adecuados”.

“El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”, se lee en el comunicado.

“El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica”.

El Papa León recorrerá más de 19.000 millas en 14 vuelos durante el viaje de noviembre a Perú, Argentina y Uruguay, según el itinerario completo que el Vaticano dio a conocer el 21 de septiembre, y el comunicado del 26 de octubre no indicó ningún cambio al itinerario.

El viaje, del 6 al 17 de noviembre, será la primera visita papal a América Latina del pontificado del Papa León. Durante 12 días, celebrará nueve misas públicas, visitará siete catedrales y presidirá dos vigilias de oración en estadios. El viaje culminará con un regreso a Chiclayo, Perú, donde se desempeñó como obispo de 2015 a 2023.

El viaje comienza el 6 de noviembre con un vuelo de más de 14 horas y 6.900 millas desde Roma a Montevideo, Uruguay. El vuelo de regreso desde Lima, Perú, a Roma recorre 6.700 millas. Entre tanto, el Papa viajará a un nuevo destino casi todos los días, incluyendo un vuelo de 2.200 millas de Buenos Aires a Lima y un traslado en helicóptero militar hacia la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en Perú, el 14 de noviembre.

A modo de comparación, el Papa León recorrió 11.000 millas en 11 días durante su viaje a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial a principios de este año.

Pie de Foto: Gente camina frente a un mural dedicado al Papa León XIV en Chiclayo, Perú, el 2 de septiembre de 2026. el Dr. Luigi Carbone, médico papal, expresó en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 26 de octubre, que el Papa León puede realizar el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre próximos. (Foto OSV News/Angela Ponce, Reuters)