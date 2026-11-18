Conferencia diocesana brindó herramientas para profundizar la relación con Cristo y acompañar a otros en su camino de fe.

Por Constanza Morales

Revista Católica Dallas

Estamos llamados y somos enviados. La consigna fue el eje central de la Conferencia de Liderazgo Parroquial 2026, que congregó en la preparatoria Bishop Lynch el pasado 3 de octubre, a cerca de 900 personas, entre clero, catequistas, líderes de ministerio, servidores y voluntarios de la Diócesis de Dallas.

La jornada ofreció dos sesiones principales en inglés y español y también tuvo disponibles paneles enfocados en temas como la evangelización, la formación en la fe, el culto, la comunicación moderna y el liderazgo parroquial.

Para Peter J. Ductrám, director sénior de ministerios de la Diócesis de Dallas, la conferencia fue una expresión visible de la fe, la comunión y la misión compartida que sustentan la vida parroquial en toda la diócesis.

“La conferencia de este año fue un ejemplo de la vitalidad de la comunidad católica en la diócesis”, señaló Ductrám. “Comenzamos con una hermosa misa de apertura, con el espacio litúrgico lleno y gente que seguía llegando”, agregó.

Un espíritu de fraternidad e intercambio fue palpable en la interacción de los asistentes al encuentro, dijo Dúctram.

“Me llenó de esperanza ver a las personas comiendo juntas, dialogando, manteniendo conversaciones profundas y descubriendo recursos en los espacios de la exposición”, comentó. “Fue verdaderamente, un encuentro bendecido”.

DIOS AMA Y LLAMA

Los oradores principales fueron el padre Rafael Capó, presidente de la Universidad de Santo Tomás en Miami y Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional.

Otros ponentes provenientes de la diócesis así como de diversas partes del país, ofrecieron a los participantes ideas para llevar de regreso a sus parroquias.

“El motor más importante de nuestras vidas, es el encuentro que nos lleva a descubrir que somos hijos e hijas amados de Cristo”, dijo el padre Capó en su intervención.

Compartiendo su historia de vocación, el sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, habló a los líderes congregados de la importancia de responder a la invitación del Papa León XIV.

“Renovar nuestro encuentro personal con Cristo o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él e intentarlo cada día sin descanso”, recalcó.

Las palabras del padre Capó resonaron profundamente entre los asistentes.

“Es importantísimo sentirse amado para poder reflejar ese amor a los demás y aplicarlo en nuestro ministerio”, dijo Sandra Vanegas que sirve en como líder de catequesis en la Iglesia de San Lucas en Irving.

Vanegas, de origen salvadoreño, dijo que había asistido a la conferencia porque en ella vio una oportunidad de renovar y reavivar su fe junto a otros líderes de la diócesis.

“Lo más importante es continuar el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno y nuestra misión como bautizados que reavivamos en comunidad, pues no podemos llegar a Cristo solos”, agregó.

A Liliana Cruz, feligresa de la Iglesia de El Buen Pastor en Garland, las palabras del padre Capó la invitaron a reflexionar en lo que Dios busca incluso en aquellos que ya están sirviéndole.

“No siempre nos ponemos a analizar el hecho de que somos llamados”, dijo. “Pero Dios nos llama y nos prepara para ello. Solo es dejarnos llevar por Él para poder realizar lo que Él quiere que llevemos a los demás”, agregó.

El encuentro también reflejó el trabajo colaborativo de la Oficina de Ministerios de la diócesis, cuyos departamentos unieron esfuerzos para ofrecer una experiencia significativa a los asistentes.

Al regresar a sus parroquias, Ductrám los animó a llevar el espíritu de la conferencia a su ministerio cotidiano.

“Espero que los asistentes sigan fomentando una hospitalidad centrada en Cristo, escuchando con atención la voz del Espíritu de Dios y animando a los demás a compartir la responsabilidad de dar testimonio de Cristo ante el mundo”, señaló.

Pie de foto: Una joven participante de la Conferencia de Liderazgo Parroquial, ora junto a otros participantes, en la preparatoria Bishop Lynch, el 3 de octubre de 2026. (Foto: RC/Michael Gresham).