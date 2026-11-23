Su llamado vocacional creció alimentado por la fe de sus abuelos, que le enseñaron a servir y amar sin diferencias.

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

GRAND PRAIRE — De raíces salvadoreñas, el padre Elmer Herrera Guzmán, actual párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Grand Prairie, ha encontrado en su herencia una manera de acercarse y ministrar mejor a sus fieles.

Ordenado sacerdote para la Diócesis de Dallas en el año 2020, su camino de fe inició en su natal El Salvador desde sus años de infancia y al abrigo de la fe de sus abuelos.

“El aspecto de la vocación comenzó para mí cómo preguntas. Veía a mi sacerdote cuando era pequeño y simplemente lo admiraba mucho”, recordó.

Pese a su tierna admiración, su vocación no estaba definida y el camino se hizo menos claro cuando emigró a los Estados Unidos y vivió un periodo de distanciamiento de su fe.

AMOR SENCILLO

A los 19 años un cambio surgió. El padre Herrera-Guzmán recuerda haber entrado en una etapa que lo llevó a profundizar en la fe y conocer más sobre la Iglesia.

Como resultado el joven salvadoreño comenzó a discernir si el sacerdocio podía ser su vocación.

“Una vez comencé a estudiar la belleza de la Iglesia, me fui enterando de que me iba enamorando poco a poco, tanto de que al fin pude discernir que si tal vez la vocación del sacerdocio podía ser para mí”, explicó.

Su formación también estuvo marcada por las enseñanzas de su familia en El Salvador. Durante su infancia, aprendió de su abuela la importancia de ayudar a las personas necesitadas y reconocer la dignidad de los demás.

“De esta manera, esa semilla fue plantada en mí, donde yo nací, donde yo crecí, para poder mirar al otro no como un objeto, sino como una persona digna”, expresó.

Hoy, esas enseñanzas forman parte de su ministerio y de su compromiso de abrir las puertas de la iglesia a quienes más lo necesitan.

“No es ni siquiera trabajo, es un privilegio que puedo tener como sacerdote”, afirmó sobre su ministerio.

VOLVER A VIVIR

Para los feligreses en la Iglesia de la Inmaculada Concepcion en Grand Prairie, contar con un sacerdote de raíces hispanas también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos con la comunidad.

Marcial Hernández, feligrés desde hace 24 años, considera que la presencia del padre Herrera-Guzmán es una bendición por su conocimiento de la cultura, las tradiciones y la fe.

“Sus misas son muy especiales porque nos transportan a nuestras raíces porque tiene una manera de predicar y dar su testimonio que me hace recordar cuando vivía mi fe en mi natal México”, comentó Hernández.

Sandra Navarrete, feligresa desde el año 2012, resaltó la energía del sacerdote y su interés en acercar a las nuevas generaciones a la iglesia.

“Tiene mucha energía y quiere sembrar esa semilla de fe, quiere que vengan más jóvenes”, comentó Navarrete.

Daniel Díaz, sub coordinador del grupo juvenil y feligrés desde hace tres años, destacó la apertura del padre Herrera-Guzmán para conversar con cualquier persona y su visión para mejorar la comunidad.

“Es un sacerdote muy visionario. Él mira al futuro, lo que está bien para la comunidad”, expresó Díaz.

Aquella semilla de fe que comenzó a crecer en El Salvador continúa dando frutos hoy en el ministerio del padre Herrera-Guzmán, quien acompaña a los fieles de la parroquia de la Inmaculada Concepción desde su propia historia y sus raíces.

Pie de foto: El sacerdote salvadoreño, Elmer Herrera-Guzmán, posa el 29 de octubre de 2026 en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Grand Prairie. (Foto: Especial para RC/Tacho Dimas)