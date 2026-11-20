Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS– Cuando Erick Cárdenas descubrió que sus hijas eran fanáticas de la música de mariachi, decidió utilizar esa preferencia para crear algo que le permitiera estar más presente en la vida de ellas y al mismo tiempo ayudar a otros jóvenes a cultivar su talento musical aprovechando su herencia hispana.

“Me motivó estar con mis hijas, convivir más tiempo con ellas como familia y apoyar a otros jóvenes que querían aprender música mexicana de mariachi”, explicó.

Así nació hace cinco años el Mariachi Juvenil Conquistadores, un grupo que reúne a jóvenes entre los 16 y los 20 años y que a través de la cercanía con la Iglesia de Santa Cecilia en Oak Cliff, se ha convertido en una avenida de formación acerca de la música litúrgica, la tradición y la vida sacramental.

Hace cuatro años y con motivo de la fiesta de Santa Cecilia que se celebra cada 22 de noviembre, Juan Dávila, director del ministerio musical en esa parroquia de Oak Cliff, invitó al Mariachi Juvenil Conquistadores a darle una serenata a la patrona de los músicos.

“Es importante llevar una tradición de mariachi en las misas, porque especialmente recordamos a México”, dijo Dávila con una trayectoria de más de dos décadas en la música litúrgica. “Recordamos nuestras raíces y de dónde son nuestros seres queridos”, agregó.

Alrededor del 60% de la feligresía en la parroquia de Santa Cecilia, es de origen hispano y en la mayoría de estos hogares la herencia mexicana es rica y abundante.

Desde aquella invitación en 2022, Dávila se ha convertido en un formador para los integrantes del Mariachi que hoy por hoy participa constantemente en misas y celebraciones parroquiales.

El director que ha servido en Santa Cecilia desde 1997, considera esta experiencia como un puente que acerca a la juventud hispana a la Iglesia y a vivir la fe a través de sus propias tradiciones.

“Es lo que hace el Mariachi Juvenil Conquistadores al invitar a otros jóvenes a que también vivan su fe de esta manera, a través de la música de mariachi”, comentó.

El grupo tiene en la actualidad nueve integrantes y entre ellos permanecen activas las tres hijas de su fundador: Jacqueline, Ingrid y América Cárdenas.

VIVE LA TRADICIÓN

“Lo que más me gusta de formar parte de este mariachi es ayudar a que esta tradición mexicana continúe”, dijo América Cárdenas de 23 años, cantante y violinista.

Su hermana menor, Jacqueline, ha seguido sus pasos en la voz y en el violín y se siente orgullosa de tocar junto a sus hermanas en el Mariachi Juvenil Conquistadores.

“Siento que es una manera bonita de unir la música de mariachi y la religión católica”, comentó la joven de 16 años.

A Ingrid Cárdenas de 21 años, tocar la trompeta con el Mariachi Juvenil Conquistadores le trae “paz y alegría cuando participa en eventos que forman parte de momentos importantes en la vida de los demás”.

Aunque el grupo mantiene un vínculo cercano con la Iglesia de Santa Cecilia, Erick Cárdenas es feligrés de la parroquia de San Judas en Mansfield, donde ha pertenecido desde hace seis años.

Para Cárdenas ver crecer a sus hijas y a los demás jóvenes en fe y talento musical es una de las mayores recompensas.

“Siento mucho orgullo al ver que estos jóvenes siguen viendo y viviendo la tradición mexicana de la música de mariachi”, comentó.

Pie de foto: Integrantes del Mariachi Juvenil Conquistadores posan en la Iglesia de Santa Cecilia en noviembre de 2024, durante la celebración que la parroquia de Oak Cliff dedicó a su santa patrona.(Foto: Violeta Rocha/ Archivo RC)