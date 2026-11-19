Cada lunes en la tarde, estudiantes practican sus habilidades conversacionales, fomentando su confianza y la integración.

Por Amy White

The Texas Catholic

Con frases cálidas en español como ¡Me da gusto verte! y ¿Cómo estás, todo bien?”, fueron recibido feligreses el pasado 21 de septiembre en un salón de la Comunidad Católica de Santa Rita al norte de Dallas.

Acto seguido, la venezolana Luisa Teresa Ravelo-Guedes, se persignó en voz alta dando inicio a la clase conversacional de español.

Casi dos décadas alcanza Ravelo-Guedes liderando estas clases que permiten a estudiantes de cualquier nivel idiomático, practicar sus habilidades en un espacio que les brinda apoyo y confianza.

Este ministerio, dijo Ravelo-Guedes, emergió originalmente de la alianza entre la Diócesis de Dallas y la Diócesis de Trujillo en Honduras, vínculo que promovió en años anteriores, viajes misioneros, entre ellos, una Misión Bíblica a la entonces parroquia hermana de Santa Rita en Honduras.

Entre los 12 misioneros que acompañaron ese viaje, estuvo Ravelo-Guedes y fue a partir de una conversación en el vuelo de regreso a Dallas que las clases conversacionales de español tomaron forma.

“Dijeron, ‘necesitamos practicar más español y una vez al año no es suficiente’”, recordó Ravelo-Guedes sobre lo comentado por otros misioneros en el avión. “Vemos al padre Mark Seitz. Quizá podemos reunirnos una vez al mes en la parroquia y hablar español’”, recordó.

Pero al contrario de lo planeado, el grupo empezó a reunirse una vez a la semana.

“Así fue como todo comenzó”, dijo Ravelo-Guedes.

Pronto el interés en las clases de español se extendió más allá de los misioneros e incluso más allá de la fronteras de Santa Rita.

Personas de comunidades locales que esperaban conectar con otros hispanos de sus iglesias o simplemente interesados en aprender a conversar con sus familiares de habla hispana y amigos, empezaron a participar también.

“Tuvimos sacerdotes y también religiosas”, dijo el venezolano Carlos Guedes, esposo de Luisa y quien ayuda también en las clases.

“Hemos tenido diáconos y también Caballeros de Colón”, agregó.

CONECTANDO LA IGLESIA

Los estudiantes se reúnen a conversar en español cada lunes en la noche durante el año académico, con recesos durante la temporada de fiestas.

“Seguimos sin parar”, dijo Ravelo-Guedes. “Estamos cumpliendo 17 años. No lo puedo creer!”, agregó con una sonrisa.

Después de abrir la sesión con una oración, los estudiantes se dividen en mesas de trabajo que se organizan de acuerdo al nivel idiomático de ellos.

Entre las actividades que realizan están por ejemplo la lectura de un pasaje corto en español usando una lista de palabras de vocabulario o hacer que el grupo responda preguntas acerca de una imagen o un folleto.

El punto de las lecciones no es que los estudiantes dominen cada regla intrincada del español, enfatizó Ravelo-Guedes, sino que ganen confianza al hablar el idioma.

“No hay tareas ni exámenes”, dijo Guedes que solo ha faltado una vez en 17 años. “Es la manera más fácil de tener una clase conversacional en español”, agregó.

En la clase hay voluntarios que ayudan a contestar preguntas y corregir la puntuación, así como liderar conversaciones en las mesas.

“Al principio todo el mundo está un poco tenso y no quieren hablar mucho”, dijo Joe Havlik, voluntaria y feligresa de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Allen. “Pero al final creo que la mayoría se sintió bastante cómoda”, agregó.

Havlik dirige un ministerio de ayuda a víctimas de abuso sexual y dijo que gracias a su confianza al hablar español, puede ayudar a personas que solo hablan ese idioma y buscan la ayuda de su ministerio.

“Gracias a esta clase siento que al menos puedo tratar de hablar con alguien”, dijo.

“Ahora hasta me aventuro a hablar en español con otras personas”, dijo

Sheree Havlik, quien ha asistido a las clases por cinco años. “Antes no sabía nada y no tenía confianza en mi español”, agregó.

Para Ravelo-Guedes, la integración en la iglesia— a través de culturas, generaciones y parroquias— es el objetivo final de este ministerio.

Ella espera que esta clase continúe fomentando un sentido profundo de comunidad en la iglesia y ayude a más católicos a trascender las barreras del idioma. “Mi idea es seguir integrando”, dijo Ravelo-Guedes. “La Iglesia Católica es una. Es universal. Es para todos”, concluyó.

Pie de foto: Sheree Havlik, feligresa de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Allen, sonríe durante una clase conversacional de español, el 21 de septiembre de 2026, en la Comunidad Católica de Santa Rita en Dallas. (Foto: The Texas Catholic/Amy White)