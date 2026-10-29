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Feria de Ministerios Hispanos invita a descubrir la alegría de servir en comunidad

October 29, 2026

Por: Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—La pequeña, pero muy presente comunidad hispana en la parroquia de Santa Rita, al norte de Dallas, celebró el Mes de la Herencia Hispana dando la bienvenida a nuevos servidores, por medio de la tercera Feria de Ministerios Hispanos realizada el pasado 13 de septiembre.

Fanny Brizuela, coordinadora del Ministerio Hispano en esa parroquia, dijo que este evento anual “invita a unirse en el servicio y la vida parroquial alabando a Dios en comunidad”. “Lo hacemos para celebrar nuestra cultura y que como hermanos nos unamos para servir y seguir creciendo en comunidad”, agregó.

Precisamente servir a su comunidad motivó a Salomé Villafuerte, oriunda del Estado de México y feligresa de Santa Rita desde hace tres años. “Atender a esta invitación fue como un llamado de Dios para tener la oportunidad de servir a los demás”, dijo.

Entre los ministerios participantes estuvieron el de Hospitalidad y Bienvenida, el Coro Bilingüe, el Grupo de Matachines, El Grupo Pescador, el Ministerio de la Cocina, el Ministerio de Enfermos, Ángeles de Esperanza y la Sociedad de San Vicente de Paul.

BIEVENIDOS A SERVIR

Los participantes llevaron sus testimonios y material didáctico para explicar a los asistentes cómo sirve cada ministerio.

Algunos de los integrantes de los ministerios acudieron con trajes típicos de sus países de origen y la cafetería parroquial estuvo decorada con flores de papel de colores.

Héctor y Nidia Coronado, coordinadores del Ministerio de Cocina, dijeron que los fondos derivados de la comida que venden, se destinan a la celebración del 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

Alma Gómez, integrante del grupo de Matachines, vistió su túnica, chaleco y penacho mostrando su fervor Guadalupano e invitando a niños y adultos a tocar el tambor, mientras los esposos Silvia y Juan Gress, explicaban más sobre los elementos esenciales en el atuendo matachín: la jara, el guaje, el penacho y la imagen de la Virgen de Guadalupe a la espalda del chaleco.

Gilberto Salazar, originario de Guatemala y feligrés desde hace más de 30 años, compartió orgulloso el enfoque del Ministerio Pescador. “Desde hace 26 años en nuestro ministerio estudiamos las lecturas de la misa del Domingo, para estar preparados cada semana”, explicó.

Junto a otros seis integrantes del coro bilingüe encargado de la misa dominical de la 1 pm, Lisa Yaguana, repartió volantes y dio información sobre su ministerio al que pertenece desde hace un año. “Me gustaría que más personas se integren a nuestro coro, para que conozcan a más personas en nuestra comunidad,y que puedan hacer algo para Dios”, dijo la joven, originaria del Ecuador.

Para su hermano Emiliano Yaguana de 13 años y también parte del coro, poder cantar en inglés y en español significa “plasmar nuestra alegría, nuestro sentir y poder transmitir nuestra fe a todos”.

Luego de dos décadas como ministro de hospitalidad y bienvenida, Cecilia Rivera, se sigue emocionando al recibir nuevos miembros, pues recuerda los años en que se estableció la misa bilingüe, cuando el ahora obispo de El Paso, el reverendo Mark J. Seitz la comenzó.

“Es una bendición poder servir a nuestros hermanos hispanos y fue una bendición cuando se abrió la misa para nosotros los hispanos de esta parroquia”, dijo Rivera, originaria de la Ciudad de México.

“Para mí es una bendición darle la bienvenida a la gente porque somos la cara de Nuestro Señor dando la bienvenida a nuestros parroquianos”, aseguró Rivera, también parte del Ministerio de Proclamadores de la Palabra y del grupo de Matachines.

Cada domingo, la misa bilingüe en Santa Rita recibe alrededor de 500 feligreses, dijo Rivera y celebró que tras esta feria de ministerios hispanos “cada año al menos dos servidores más se unen al ministerio de hospitalidad, así como a cualquiera de los otro ministerios para obra del Señor”, dijo.

Pie de foto: Alma Gómez, integrante del grupo de Matachines de la Iglesia de Santa Rita, posa durante la Feria de Ministerios Hispanos realizada el 13 de septiembre en esa parroquia del norte de Dallas. Esta fue la tercera vez que Santa Rita ha celebrado este evento, buscando promover la participación de la comunidad hispana en el servicio y la confraternidad parroquial. (Foto: Especial para RC/Violeta Rocha)

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