Fanny Brizuela: acercando familias a la vida parroquial

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

Dos grandes devociones marianas han acompañado la vida de servicio de la hondureña Fanny Brizuela: la Virgen de Guadalupe por herencia de sus padres y la Virgen de Suyapa a la que aprendió a querer siendo una niña, en las alboradas patronales en su natal Tegucigalpa.

Hace diez años Brizuela, su esposo y su hijo, fueron invitados a la Comunidad Católica de Santa Rita en Dallas. La invitación se tornó en una elección de vida y muy pronto la familia se integró a la vida parroquial de esa Iglesia del norte de Dallas.

Desde aquel momento Brizuela que ama la cocina y la lectura, sintió el llamado a servir y abrazó a esta comunidad multicultural como su parroquia.

Durante años sirvió como catequista de confirmación y bautizos así como Ministra Extraordinaria de la Eucaristía y hoy a sus 50 años, ha recibido el encargo de dirigir el Ministerio Hispano de Santa Rita.

Bajo el lema de ‘reunir, adorar, servir y renovar’, Brizuela tiene claro que su nueva misión es abrir las puertas de la parroquia a las familias que como la suya, lleguen buscando crecer en la fe y entregarse al servicio.

Conversamos con Brizuela acerca de sus metas y expectativas en este nuevo capítulo en su trayectoria de servicio con la Iglesia.

¿Cómo describiría a la comunidad hispana de Santa Rita?

Tenemos un ambiente multicultural. En Santa Rita aprendemos de los demás pero sin dejar de vivir la cultura de cada cual. Yo lo he vivido. Mi esposo por ejemplo, es parte del consejo pastoral de la parroquia y mi hijo sirve como monaguillo. Aquí nos hemos integrado como familia. Lo que buscamos es tener una parroquia multicultural y no estar divididos entre angloamericanos, hispanos y la comunidad africana, que también es grande. Nuestra misión es que siempre estemos unidos.

¿Qué metas tiene previstas para la coordinación del Ministerio Hispano?

Mi prioridad número uno son los sacramentos. Gracias a Dios tenemos muchas familias hispanas y lo que más llena mi corazón de alegría y me siento bendecida, es que las familias que estamos atendiendo son las que están recién llegadas de Venezuela y países centroamericanos.

Estas familias llegan buscando acercamiento con la parroquia y muchas veces sucede a través de sus hijos. También estoy tratando de que se acerquen y vengan a formar parte de uno de nuestros ministerios. Una segunda meta es guiar y apoyar a los líderes ministeriales, especialmente impulsar el crecimiento y educarnos mejor. Y finalmente, preparar nuevos ministerios para la primavera del próximo año. Busco integración profunda y dinámica entre los ministerios.

¿Cómo cree que su herencia hispana enriquece este nuevo rol que esta tomando?

Cuando alguien que no habla inglés llega a mi parroquia y pregunta “¿habla español?” me hace sentir bendecida y emocionada responderles que si. Ver sus caras de alegría al encontrar una persona hispana con la que se pueden comunicar, me llena de satisfacción. Me identifico con cada persona que llega de cada país, porque creo que cada uno de nosotros hemos llegado buscando una parroquia a la cual pertenecer, donde tener una casa, donde ir a buscar a Dios. Entonces con cada una de las personas que llegan, veo los ojos de Cristo en esa persona, para poder servirles.

¿Por qué es importante para una comunidad como Santa Rita, tener un ministerio hispano, activo y coordinado?

Para nosotros es muy importante que cuando una persona llega buscando dónde pertenecer, nosotros podamos proveer ese ministerio y darle toda la información. En Santa Rita tenemos los ministerios hispanos de Pescadores, Nueva Evangelización, La Divina Voluntad, matachines, el ministerio de comida, ademas de los ministerios litúrgicos, lectores y ministros de eucaristía. Nuestro consejo de ministerios hispanos se reúne una vez al mes para compartir y determinar planes a trabajar. Siempre les digo, “tu necesitas a la comunidad y la comunidad necesita de ti”. No se puede servir a Jesús en aislamiento, solo en comunidad.

¿Qué retos ve a futuro en el Ministerio Hispano de Santa Rita?

Que como parroquia multicultural no perdamos la esencia nosotros como hispanos. Que sigamos con nuestras tradiciones, y tengamos planes de trabajo y desarrollo organizacional a corto, mediano y largo plazo. Veo una parroquia multicultural vibrante. El consejo del ministerio hispano lo veo crecer en un futuro y tener representantes de varios organismos y hacer crecer nuestros ministerios. Esa es una de mis metas a futuro, verlos crecer y que cada persona se sienta feliz de ser parte de Santa Rita, porque aquí somos una sola familia.