Dos hermanas con una misión: Glorificar a Dios en las redes sociales

October 18, 2025

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Desde un pequeño y muy adornado rincón de oración en un apartamento del sur de Dallas, las hermanas Patricia Medrano y Brenda Vasquez, convocan cada noche a miles de católicos a rezar el santo rosario.
El espacio es una iniciativa impulsada por Medrano y conocida como Minuto Católico, que se apoya en las redes sociales de Instagram, Facebook y Tim Tok, además de un canal de WhatsApp, para enlazar a jóvenes adultos que se comunican en español, desde cualquier parte del mundo.
Las hermanas, pertenecientes a la Iglesia del Sagrado Sacramento donde han servido como catequistas y en el grupo de jóvenes adultos Arcoíris, además de participar en el ministerio provida de la Diócesis de Dallas, tienen una actualmente una audiencia que sobrepasa los 180 mil seguidores solo Instagram y Facebook, las dos plataformas en las que llevan más tiempo evangelizando.
“La decisión de nutrirse con mensajes de Dios solo toma un minuto o un clic para compartir con otros jóvenes y logra que ellos le den sentido a su fe”, explicó Medrano.
La idea de combatir la negatividad que abunda en las redes sociales impulsó a Medrano a propagar mensajes para acercarse a Dios desde una visión joven centrada en la fe y la alegría.
“Yo pasaba mucho tiempo en redes y no veía nada que me estuviera hablando personalmente de la fe”, recordó. “Al rezar el rosario cada noche, comparto un poco de mi día a día y he creado esta conexión más intima con mis seguidores y muchos me han dicho que sienten que somos amigos”, agregó.
Gracias al reciente Jubileo de los Jóvenes celebrado en Roma a finales de julio, Medrano tuvo la idea de invitar a su hermana Brenda a documentar parte de la experiencia a través de Minuto Católico. La idea terminó por solidificar el equipo y conectar a Vasquez más de lleno con la producción de Minuto Católico.
Revista Católica Dallas conversó con Medrano y Vasquez acerca de la evolución de este ministerio y los planes de seguir creciendo lazos entre los jóvenes católicos de origen hispano desde Dallas, para el mundo.

RC: ¿Cuál es el enfoque de Minuto Católico?
Patricia Medrano: Más que nada glorificar a Dios en redes sociales. Lo hacemos publicando devocionales, novenas de oración o una noticia actual con el punto de vista católico. Trato de hablar de los temas difíciles en la vida y lo que dice la Iglesia al respecto. El mayor enfoque es que la gente conozca lo bello de la fe católica, el calendario litúrgico o fechas y datos importantes de la Iglesia.

RC:¿Cuál ha sido el mayor reto y el mejor logro?
Patricia Medrano:El mayor reto es poder comunicar el mensaje católico sin crear una división, sino más bien ser un puente entre el mundo y la fe. El logro más importante es no perder quien soy en todo esto y lograr un balance en mi vida al manejar las redes sociales. Recordar que hay una vida afuera y no todo se vive en las redes sociales, pues ellas son solo un medio, no el recurso principal.

RC:¿Está Minuto Católico alcanzando la meta trazada?
Patricia Medrano:Me siento privilegiada por tener esta plataforma que no solamente ha alcanzado a muchos en Latinoamérica, sino porque muchos hispanos siguen Minuto Católico aunque no están participando activamente en la Iglesia. Me siento feliz porque creo que es la meta, que en algún momento así sea por una red social, alguien pueda engancharse con Jesús, porque Dios vino por todos nosotros.

RC:¿Qué impacto tuvo el Jubileo de los Jóvenes en tu vinculación con este ministerio?
Brenda Vasquez: Creo que en el Jubileo de los Jóvenes se encendió el coraje por la fe y floreció el valor por anunciar la Buena Nueva. El fruto que quiero ver en este ministerio es desarrollar mayor contenido, porque evangelizar es mi todo, por lo que vivo y quien soy. Me pongo en manos de Dios para lo que tenga que expresar y me mantengo en oración para que sea Él quien me ilumine en cada publicación y palabra que comparta.

RC:¿Cómo está vivo el legado de Carlo Acutis en los mensajes que transmiten a través de Minuto Católico?
Brenda Vasquez: Ahora nos toca a nosotros por inspiración de San Carlo Acutis “descontaminar las redes sociales”. Si un jovencito hizo tanto impacto con la herramienta del Internet, por qué no podemos seguir con ese legado y que nos sirva de inspiración para hacer algo que sane las redes sociales y las purifique. En Minuto Católico buscamos evangelizar y que con un pequeño mensaje o una palabra, se enamoren tanto de Dios, de la Iglesia, que busquen ser santos en su diario vivir.

Pie de foto: Las hermanas Brenda Vasquez (Izq) y Patricia Medrano, posan el 10 de septiembre de 2025, antes de conectarse con los seguidores de su iniciativa de evangelización conocida como Minuto Católico en Instagram y Facebook. Foto: Especial para RC/María Olivos

