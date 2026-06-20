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Alan González: mentor de los líderes del mañana

June 20, 2026

Por Violeta Rocha

Especial par Revista Católica Dallas

DALLAS— Desde que era niño Adan González aprendió el significado de luchar por las oportunidades y de la mano de sus padres originarios de León, Guanajuato, México, recibió la enseñanza de la fe, una enseñanza que se convirtió en luz al llegar a la Iglesia del Santísimo Sacramento en Oak Cliff.

En su parroquia, González encontró “esperanza, guía y sentido de pertenencia” y fue siendo parte de la comunidad donde gestó el sueño de crear un día, oportunidades para los niños y jóvenes. 

“Continuar perteneciendo a la parroquia del Santísimo Sacramento tiene un significado muy profundo para mí”, dijo González. “Poder regresar como adulto, trabajando junto a jóvenes y familias en la misma comunidad que ayudó a formarme, se siente muy especial y lleno de propósito”, agregó. 

Luego de concluir su educación básica en las escuelas públicas de Dallas, González obtuvo una licenciatura en gobierno y educación de la Universidad de Georgetown en Washington y posteriormente obtuvo dos maestrías, una en educación en la Universidad de Harvard y otra en liderazgo educativo en la Universidad de Columbia. 

Todo su conocimiento y preparación tenían como destino final su comunidad. A sus 33 años González funge como el fundador y director ejecutivo de Puede Network, una organización sin fines de lucro que creó hace diez años, para darle oportunidades a los niños y jóvenes.

“Todo lo que hacemos busca formar no solamente buenos estudiantes o atletas, sino buenos seres humanos y futuros líderes para nuestra comunidad”, explicó González.

Puede Network brinda clases, actividades de liderazgo, deportes y servicio comunitario a niños, adolescentes y sus familias en el área de Oak Cliff.

Cerca de 300 participantes pertenecientes a 20 parroquias de la Diócesis de Dallas, se benefician actualmente de las actividades que ofrece la organización. 

“Esto demuestra la presencia de la fe en la vida de nuestras familias”, dijo González.

En abril pasado la Fundación Católica otorgó a Puede Network un subsidio de $50,000, como parte de un total de 1,55 millones de dólares que brindó como ayuda a 37 instituciones religiosas, educativas y caritativas en Dallas.  

González dijo que la organización usará el subsidio para concretar la adecuación de cinco canchas de futbol además de continuar ampliando el alcance a más niños y jóvenes en la comunidad de Oak Cliff. 

González conversó con Revista Católica Dallas, acerca de cómo su fe es el motor que impulsa su servicio por la comunidad y la creación de oportunidades para las generaciones venideras. 

¿Cuál fue el aporte de su herencia hispana en su proyecto comunitario?

Crecer en una familia hispana católica en Oak Cliff me dio identidad, resiliencia y propósito. Mis padres me enseñaron desde pequeño el valor del sacrificio, la fe y el servicio a los demás. No crecimos con muchos recursos, pero sí con mucho amor, comunidad y dignidad. La iglesia no era solamente un lugar para ir los domingos, era un espacio donde uno encontraba esperanza, guía y sentido de pertenencia. En Oak Cliff aprendí lo que significa luchar por oportunidades, pero también entendí el poder de una comunidad que se cuida mutuamente. Esa experiencia formó profundamente quién soy y la manera en que hoy trabajo con jóvenes y familias.

¿Cómo influye la fe en la misión de Puede Network?

Mi fe es el centro de mi vida. Es lo que me da dirección, humildad y fuerza, especialmente en los momentos difíciles. Mi fe me recuerda constantemente que el trabajo verdadero se trata de servir, acompañar y amar al prójimo con dignidad. Mucho de lo que hacemos en Puede Network nace precisamente de esos valores católicos: comunidad, servicio, compasión, disciplina y esperanza.

¿Qué significa saber que la mayoría de los niños que atienden a Puede Network representan a 20 parroquias de la Diócesis de Dallas?

Es algo muy poderoso y muy hermoso. Nos recuerda que el trabajo comunitario no pertenece solamente a una organización, sino a toda una comunidad de fe que cree en nuestros jóvenes. Demuestra que existe una necesidad real, pero también una gran esperanza y unidad entre familias católicas de diferentes partes de Dallas. Para nosotros representa responsabilidad. Queremos honrar la confianza que las familias depositan en nosotros y seguir construyendo espacios donde los jóvenes puedan crecer académicamente, emocionalmente, y explorar sus vocaciones.

¿Por qué fue importante solicitar a la Fundación Católica un subsidio para Puede Network?

Fue importante porque creemos profundamente en construir algo sostenible y transformador para nuestra comunidad. El apoyo de la Fundación Católica representa mucho más que recursos económicos; representa confianza en nuestra misión y en el potencial de nuestros jóvenes.

El subsidio ayudará a continuar desarrollando nuestro proyecto comunitario y deportivo en Oak Cliff, incluyendo espacios seguros para practicar deporte, ofrecer mentorías, liderazgo juvenil y actividades comunitarias para familias.

También permitirá ampliar el acceso para más jóvenes que actualmente están esperando una oportunidad para participar en nuestros programas.

¿Qué frutos quieres ver en tu comunidad?

Más que números queremos ver vidas transformadas. Queremos ver jóvenes que descubran su valor, que crean en sí mismos y que entiendan que tienen propósito. Queremos ver niños creciendo con disciplina, confianza, liderazgo y sentido de comunidad. También esperamos que este proyecto fortalezca la fe y el sentido de pertenencia de muchas familias. Que los jóvenes entiendan que Dios tiene un propósito para sus vidas y que la comunidad puede ser un lugar de esperanza y apoyo. A largo plazo, soñamos con ver a estos jóvenes convertirse en líderes, padres de familia, profesionales y personas comprometidas con servir a los demás. Si logramos eso, entonces verdaderamente estaremos construyendo algo que trascienda generaciones.

Pie de foto: Adan González (centro), director ejecutivo de Puede Network, guía una actividad de STEM con algunos niños que se benefician de los programas de mentoría que esa organización sin fines de lucro promueve en Oak Cliff. (Foto: Cortesía Puede Network)

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