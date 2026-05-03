Voces que evangelizan: seis coros y una misma misión

Proyecto parroquial busca acompañar distintos momentos de la liturgia e invitar a la oración y a la reflexión.

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

GARLAND —En la parroquia de El Buen Pastor de Garland, varios ministerios de música han unido esfuerzos para llevar a cabo una grabación discográfica que busca fortalecer la vida espiritual de la comunidad.

Este proyecto ha abierto un puente hacia la evangelización, preparando el corazón de los fieles para recibir el mensaje de salvación a través de la música.

La idea de reunir a distintos coros para crear esta grabación surgió hace varios años. Ignacio Reyna, feligrés de hace veinte años y coordinador de todos los coros en la parroquia, recuerda que en un inicio no estaba “completamente convencido”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, más miembros de la comunidad comenzaron a expresar su interés en el proyecto, lo que marcó el comienzo de este camino. Hoy, esa inquietud se ha transformado en una realidad que une a múltiples coros con un mismo propósito: la evangelización.

ARMONÍA QUE UNE

La grabación incluye una variedad de cantos litúrgicos, de misión y de alabanza, todos dentro de un estilo tradicional con influencias latinas.

Estos cantos están pensados para acompañar distintos momentos de la liturgia, como el ofertorio y buscan transmitir la paz de Dios mientras invitan a la oración y a la reflexión.

En total participan seis coros: cinco en español y uno en inglés, reflejando la diversidad de la comunidad parroquial.

Para Reyna, la música tiene un papel fundamental como medio para acercarse a Dios. “No somos artistas o profesionales; lo hacemos para alegrar a Dios”, dijo.

Su dedicación y esfuerzo han sido clave para coordinar este proyecto. Para Reyna cada ensayo y cada grabación representa “una oportunidad para ofrecer un servicio sincero al Señor”.

El padre Israel Gonzalez, quien ha servido en la parroquia durante diez años y como párroco cuatro, ha brindado un apoyo constante a esta iniciativa. “La música complementa el mensaje de Dios”, dijo el padre Gonzalez y subrayó la importancia de la música en la evangelización.

Dijo también que través de la música se puede transmitir el amor a los sacramentos, a la Eucaristía y a la Virgen María, fortaleciendo, así la fe de los fieles.

El sacerdote mexicano ha sido testigo de los frutos espirituales que este proyecto ha generado en la comunidad.

“Hay una verdadera unión a través de la música. La música también es identidad”, dijo resaltando cómo este esfuerzo conjunto ha fortalecido los lazos entre los distintos coros.

“La música no sustituye los sacramentos ni la celebración litúrgica, sino que actúa como un acompañamiento que conduce a Dios”, aseguró.

El proceso de grabación ha requerido tiempo, dedicación y una gran coordinación entre los participantes.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de edición, acercándose cada vez más a su culminación, con el deseo de que la música sea una oración que una los corazones y eleve el espíritu hacia la gracia de Dios.

Pie de foto: Integrantes de varios coros en la Iglesia de El Buen Pastor en Garland, posan durante uno de sus ensayos, el 18 de abril de 2026. El grupo graba actualmente una producción musical enfocada a acompañar los cantos de la liturgia y promover la oración entre los fieles. Foto: Especial para RC/María Olivas