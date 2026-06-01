Jóvenes del Ministerio Arcoiris responden con generosidad a tragedia comunitaria

Buscando llevar alivio a familias impactadas por la explosión en The Clyde, unieron a la comunidad en una masiva campaña de donación.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—En vez de transportar materiales de construcción como lo hace a diario, José Gutiérrez ofreció su remolque para cargar donaciones que los feligreses de la Iglesia del Santísimo Sacramento recolectaron el domingo 31 de mayo, para ayudar a las víctimas que dejó la explosión del vecino edificio The Clyde en esa comunidad del suroeste de Dallas.

Una explosión de gas desató un incendio de cinco alarmas y destruyó el edificio en la tarde del 28 de mayo, causando la muerte de tres personas, entre ellas un niño, provocando que al menos otras cuatro fueran trasladadas al hospital y más de 20 familias perdieran su vivienda.

“Lo que Dios nos ha dado, hay que ponerlo al servicio de los demás”, dijo Gutiérrez que forma parte del Ministerio Arcoiris de jóvenes adultos, en la parroquia del Santísimo Sacramento desde hace siete años.

Unos 20 jóvenes adultos pertenecientes al ministerio acudieron el domingo a prestar ayuda en la organización de las donaciones adentro de uno de los salones parroquiales de la iglesia.

En la mañana del 1 de junio las donaciones se entregaron a la organización Mission Oak Cliff que presta ayuda en esa zona de Dallas desde hace más de 75 años y pertenece a Cliff Temple Baptist Church.

La organización informó que de ahora en adelante sólo recibirá artículos de higiene personal, agua y pañales.

Los jóvenes de Arcoiris continuarán recolectando estos artículos durante el fin de semana del 7 y 8 de junio.

AYUDA MILAGROSA

“El Papa Francisco decía que éramos una Iglesia viva y por eso tenemos que reflejar esa Iglesia siendo misericordiosos con las personas que están pasando estos desastres”, agregó.

La iniciativa de los jóvenes adultos consistió en recolectar, organizar, almacenar, y transportar en el remolque de Gutiérrez, agua embotellada, comida enlatada, cajas de toallitas húmedas, bolsas con ropa, cobijas, almohadas y varios artículos de limpieza personal.

El grupo también recolectó dinero en efectivo y tarjetas de regalo, así como juguetes y un colchón de cuna.

Patricia Medrano, veterana feligresa vinculada a Arcoiris y al Ministerio Provida Hispano en la Diócesis de Dallas, tuvo la iniciativa de convocar la recolección de donaciones a través de una publicación que hizo en su muro de Facebook la mañana siguiente a la explosión del edificio.

“Nací y crecí en Oak Cliff y todavía paso gran parte de mi tiempo allí, es un hogar para mi”, así arrancó Medrano su mensaje.

La generosidad de su comunidad se hizo notar de inmediato.

“Recibimos todo el apoyo de nuestra parroquia, nuestro párroco nos dio luz verde para recolectar las donaciones y nos permitieron almacenar todas las cosas en un salón de la iglesia”, comentó Medrano.

Los artículos recolectados se derivaron de una lista generada por Mission Oak Cliff. “Al final del día, somos el rostro de Cristo”, dijo Medrano. “Dios se mueve en cada corazón, porque hasta personas que no son parte de una parroquia se acercaron a donar. Eso para mi ya es un milagro”.

Ismael Contreras, actual coordinador de Arcoiris se educó en la preparatoria W.H. Adamson, localizada frente al destruido edificio.

“Crecí en esta comunidad”, dijo el joven de 25 años. “Yo cruzaba por esos departamentos y me dolió mucho lo que pasó porque es gente cercana”, agregó conmovido.

La mayoría de las donaciones llegaron el domingo 31 de mayo, cuando el Salón Belén de la parroquia se empezó a llenar de donaciones a partir de las 8 a.m. y hasta las 5:30 p.m.

“Me da mucha alegría y mucha tranquilidad ver que hay seres humanos que se preocupan los unos por otros”, dijo María Vásquez, que llegó al final de la tarde para donar comida enlatada y jugos.

José Francisco Manzo, director de educación religiosa en el Santísimo Sacramento describió como “una gota de agua en una inmensidad de necesidad” las donaciones que los jóvenes de Arcoiris pudieron recolectar. “Esperamos que sea una bendición grande para todas las familias que están en necesidad”, agregó.

La parroquia del Santísimo Sacramento está localizada en 231 N. Marsalis Avenue, Dallas, TX 75203.

Pie de Foto imagen principal: José Gutiérrez (Izq), David Monjaraz e Ismael Contreras miembros del Ministerio Arcoiris de la Iglesia del Santísimo Sacramento en Dallas, trabajan el domingo 31 de mayo de 2026, para cargar donaciones destinadas a las víctimas de la explosión del edificio The Clyde, sucedida el 28 de mayo de 2026 en el suroeste de Dallas. Foto: Especial para RC/Ben Torres