Virgen peregrina: devoción que arropa en unidad a familias migrantes en Dallas

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Como “madre consoladora” que trae alivio a sus hijos, describió el diácono Hugo Salinas, la imagen peregrina de la Virgen de San Juan de Los Lagos que se encuentra en la Diócesis de Dallas desde el pasado 10 de abril y que permanecerá hasta el 19 de este mes, visitando al menos tres parroquias diocesanas.

La imagen inició su recorrido en la Iglesia de Santa Teresita-San Juan de los Lagos, donde el pasado 12 de abril se ofreció una misa y una procesión en la que participaron diversas danzas de matachines.

Entre el lunes 13 y el jueves 16 de abril, la imagen peregrina estaba programada para visitar las parroquias de San Juan Diego en Dallas y la Divina Misericordia en Mesquite.

A la Iglesia de Santa Teresita regresará el 17 de abril. La parroquia tendrá un horario de apertura de 10 a.m. a 9 p.m. y un programa de cierre el domingo 19 de abril que incluye procesión, misa y danzas.

INTERCESORA NUESTRA

El diácono Salinas indicó que una de las motivaciones para traer la imagen peregrina a su parroquia es la de ofrecer consuelo en momentos difíciles.

“En estos tiempos de miedo para muchas personas, la Virgen es una madre consoladora”, dijo el diácono Salinas, administrador parroquial de la Iglesia de Santa Teresita-San Juan de los Lagos.

En esta parroquia del suroeste de Dallas, la devoción a la Virgen de San Juan de Los Lagos tiene un lugar especial, primordialmente entre la comunidad católica inmigrante que conserva con cariño la devoción originada en Jalisco, México.

El origen se remonta al siglo XVI cuando fue llevada por fray Miguel de Bolonia al entonces pueblo indígena en Jalisco. La imagen fue creada en el siglo XVI por artesanos de Michoacán, utilizando pasta de caña de maíz, mide cerca de 33 centímetros y representa a la Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción.

El diácono Salinas destacó la unidad que la devoción propicia entre las familias de su comunidad.

Para Jesús Belmontes, que ha servido 35 años como feligrés de la Iglesia de Santa Teresita-San Juan de los Lagos y coordina la visita de la imagen peregrina, el evento brinda una oportunidad doble a las familias.

Belmontes dijo que por una parte la imagen peregrina invita a los fieles a pedir la intercesión de María Santísima y por otra ayuda a que las personas que atraviesan momentos difíciles, sientan esperanza.

Zuleimy Hernández fue una de las danzantes que el domingo 12 de abril participó en la procesión ofrecida afuera de la parroquia.

La joven de 17 años describió a la Virgen de San Juan como “milagrosa y consoladora”. La joven expresó alegría al danzar en su honor y dijo que cada presentación es una entrega llena de amor y fe.

Pie de foto imagen principal: La comunidad de la Iglesia de Santa Teresita-San Juan de los Lagos en el suroeste de Dallas, acompaña la procesión de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos, el 12 de abril de 2026. (Foto: Especial para RC/Ben Torres)