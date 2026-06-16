Skip to main content Scroll Top

Una comunidad viva en diversidad cumple medio siglo de vida parroquial

June 16, 2026

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

RICHARDSON — El sábado 6 de junio se reunieron 400 personas para celebrar el quincuagésimo aniversario de la parroquia San José en Richardson, una comunidad formada por familias multiculturales y una de las más diversas de la Diócesis de Dallas.

La historia de la parroquia comenzó el 2 de junio de 1976, cuando más de 200 personas se reunieron en la escuela primaria Springridge para la primera reunión parroquial al no contar con instalaciones propias. Cuatro días después se celebraron las primeras Misas. En 1978 se inauguró el Centro Parroquial, en 1986 se dedicó el santuario y en 2002 se abrio la escuela parroquial, consolidando su misión educativa.

Hoy, la comunidad cuenta con 7,200 familias, 74 ministerios y más de 2,000 voluntarios. Julie Condy, integrante del comité de archivos parroquiales, dijo que “preservar la historia ayuda a las nuevas generaciones a comprender el legado que reciben”. En 2021, el comité publicó el libro St. Joseph Catholic Church and School: Our Dwelling Place, 1976-2020, que recopila la historia de la parroquia y de las familias que la han formado.

Entre quienes han visto evolucionar la comunidad se encuentra Audrey Pinheino, originaria de India, quien llegó a San José en 1981. Recuerda que en aquel entonces era “la única niña india” dentro de la comunidad. Con el paso de los años, ha sentido un profundo sentido de pertenencia en la parroquia y considera admirable su evolución.

Esa diversidad se refleja cada fin de semana en una comunidad que reúne a fieles hispanos, vietnamitas, etíopes, filipinos y muchos más.

“Cuando estoy en misa no miro personas, miro una comunidad unida por Cristo”, dijo el padre César García, actual vicario. “Nuestra parroquia es una representación de lo universal del ser católico. Es una bendición estar en una parroquia con una diversidad tan amplia, unida por Él y por la Eucaristía”, agregó.

Hiwot Melaku, de origen etíope, quien pertenece a la parroquia desde hace 27 años, ayudó a fundar la comunidad católica etíope de San Francisco de Asís, cuyos miembros mantienen tradiciones culturales y comparten momentos de reflexión. “A pesar de nuestras diferentes culturas y comunidades, todos somos una misma comunidad unida por Cristo en San José ”, compartió.

LA DANZA DE TODOS

En 2016 se celebró la primera misa en español, lo que marcó un paso importante para la comunidad hispana, al mismo tiempo que la Danza Guadalupana inició su apertura como ministerio. Este ministerio de danza, abierto a toda la familia, ha crecido en la última década, pasando de 8 a 30 miembros.

Alberta Vega dirige junto a Aurelio Espinoza este ministerio, cuyo alcance y valor describe como ‘de todos y para todos’.

“Nuestra madre del cielo es para todo el mundo, no importa la cultura. Danzarle a la Virgen puede ser para todos”. dijo Vega y expresó su deseo de que el ministerio continúe creciendo entre las futuras generaciones. “Quisiera que en el futuro siga a través de los niños y las familias, ya que es una forma de venerar y alabar a nuestra Virgen que se debe preservar”.

Dania Sánchez, quien forma parte de la junta parroquial, señaló la importancia de seguir ampliando espacios de formación y encuentro para una comunidad en “constante crecimiento”.

El padre Stephen Ingram, quien ha sido párroco de la parroquia durante los últimos cuatro años, señaló que la comunidad ha trabajado en el fortalecimiento y consolidación de los ministerios, así como en la creación de oportunidades de evangelización y unidad.

“He visto el crecimiento de las personas al hablar de Dios y reflejarlo en los demás. Esta parroquia brilla y abraza muchas culturas. A lo largo de la historia de esta iglesia he visto cómo las personas han crecido para convertirse en una presencia acogedora”, expresó.

“Espero que dentro de 50 años sigamos viviendo la visión que Cristo tiene para nosotros: atraer a más personas al Señor, que respondan a su llamado y que surjan vocaciones desde la parroquia para llevar su amor”.

Pie de foto imagen principal: El padre Stephen Ingram celebra la misa por la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Iglesia de San José en Richardson, el 6 de junio de 2026. (Foto: Especial para RC/Ben Torres)

Related Posts

Inspired to share her faith through art

One never knows what might spark inspiration. Leftover paint. A worldwide pandemic. A leap of faith. For Allison Hsu, a parishioner at St. Joseph Catholic Church in Richardson, all three of those things played a role in inspiring her to illustrate a recently published children’s book, “The Gospel of Matthew for Little Ones.”

29 Nov 2022
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Hundreds gather for 25th Annual Women’s Retreat

St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church welcomed nearly 300 women into its Parish Hall Feb. 22 for the 25th Annual Women’s Retreat.

07 Mar 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025
Reciben la invitación de la Cuaresma con espíritu y voluntad de cambio

Por Violeta Rocha Especial Revista Católica Dallas DALLAS— Levantarse más temprano y dejar obligaciones de lado para “comenzar bien este…

12 Mar 2025