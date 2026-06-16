Una comunidad viva en diversidad cumple medio siglo de vida parroquial

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

RICHARDSON — El sábado 6 de junio se reunieron 400 personas para celebrar el quincuagésimo aniversario de la parroquia San José en Richardson, una comunidad formada por familias multiculturales y una de las más diversas de la Diócesis de Dallas.

La historia de la parroquia comenzó el 2 de junio de 1976, cuando más de 200 personas se reunieron en la escuela primaria Springridge para la primera reunión parroquial al no contar con instalaciones propias. Cuatro días después se celebraron las primeras Misas. En 1978 se inauguró el Centro Parroquial, en 1986 se dedicó el santuario y en 2002 se abrio la escuela parroquial, consolidando su misión educativa.

Hoy, la comunidad cuenta con 7,200 familias, 74 ministerios y más de 2,000 voluntarios. Julie Condy, integrante del comité de archivos parroquiales, dijo que “preservar la historia ayuda a las nuevas generaciones a comprender el legado que reciben”. En 2021, el comité publicó el libro St. Joseph Catholic Church and School: Our Dwelling Place, 1976-2020, que recopila la historia de la parroquia y de las familias que la han formado.

Entre quienes han visto evolucionar la comunidad se encuentra Audrey Pinheino, originaria de India, quien llegó a San José en 1981. Recuerda que en aquel entonces era “la única niña india” dentro de la comunidad. Con el paso de los años, ha sentido un profundo sentido de pertenencia en la parroquia y considera admirable su evolución.

Esa diversidad se refleja cada fin de semana en una comunidad que reúne a fieles hispanos, vietnamitas, etíopes, filipinos y muchos más.

“Cuando estoy en misa no miro personas, miro una comunidad unida por Cristo”, dijo el padre César García, actual vicario. “Nuestra parroquia es una representación de lo universal del ser católico. Es una bendición estar en una parroquia con una diversidad tan amplia, unida por Él y por la Eucaristía”, agregó.

Hiwot Melaku, de origen etíope, quien pertenece a la parroquia desde hace 27 años, ayudó a fundar la comunidad católica etíope de San Francisco de Asís, cuyos miembros mantienen tradiciones culturales y comparten momentos de reflexión. “A pesar de nuestras diferentes culturas y comunidades, todos somos una misma comunidad unida por Cristo en San José ”, compartió.

LA DANZA DE TODOS

En 2016 se celebró la primera misa en español, lo que marcó un paso importante para la comunidad hispana, al mismo tiempo que la Danza Guadalupana inició su apertura como ministerio. Este ministerio de danza, abierto a toda la familia, ha crecido en la última década, pasando de 8 a 30 miembros.

Alberta Vega dirige junto a Aurelio Espinoza este ministerio, cuyo alcance y valor describe como ‘de todos y para todos’.

“Nuestra madre del cielo es para todo el mundo, no importa la cultura. Danzarle a la Virgen puede ser para todos”. dijo Vega y expresó su deseo de que el ministerio continúe creciendo entre las futuras generaciones. “Quisiera que en el futuro siga a través de los niños y las familias, ya que es una forma de venerar y alabar a nuestra Virgen que se debe preservar”.

Dania Sánchez, quien forma parte de la junta parroquial, señaló la importancia de seguir ampliando espacios de formación y encuentro para una comunidad en “constante crecimiento”.

El padre Stephen Ingram, quien ha sido párroco de la parroquia durante los últimos cuatro años, señaló que la comunidad ha trabajado en el fortalecimiento y consolidación de los ministerios, así como en la creación de oportunidades de evangelización y unidad.

“He visto el crecimiento de las personas al hablar de Dios y reflejarlo en los demás. Esta parroquia brilla y abraza muchas culturas. A lo largo de la historia de esta iglesia he visto cómo las personas han crecido para convertirse en una presencia acogedora”, expresó.

“Espero que dentro de 50 años sigamos viviendo la visión que Cristo tiene para nosotros: atraer a más personas al Señor, que respondan a su llamado y que surjan vocaciones desde la parroquia para llevar su amor”.

Pie de foto imagen principal: El padre Stephen Ingram celebra la misa por la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Iglesia de San José en Richardson, el 6 de junio de 2026. (Foto: Especial para RC/Ben Torres)