Tony Meléndez trajo música e inspiración a SMC

El cantautor nicaragüense visitó la escuela como parte de la Serie de Oradores Especiales.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—El miércoles 30 de abril fue un día muy especial para Lourdes Rodríguez que cursa el tercer grado en la escuela católica de Santa María del Carmel (SMC en inglés). Ese día, el cantautor nicaragüense Tony Meléndez estuvo en el plantel tocando su guitarra con los pies e inspirando a todos con su testimonio de esperanza y fe.

“Me inspiró para saber que puedo hacer todas las cosas que quiero hacer y no importa que alguien se burle de mí”, dijo la pequeña de 9 años. “Lo único que importa es que uno quiera hacerlo y saber que la gracia de Dios es muy grande”, agregó.

Meléndez que nació sin brazos debido a un medicamento administrado a su madre durante el embarazo, tiene una trayectoria exitosa de cerca de 40 años en el campo musical, sin embargo en los inicios de su carrera tuvo que luchar con el miedo a ser rechazado.

La escuela SMC lo tuvo como invitado de la Serie de Oradores Especiales, un esfuerzo de recolección de fondos para ayudar a otorgar becas que permitan a estudiantes pagar parte de la colegiatura en ese plantel diocesano.

EL PLAN DE DIOS

“No quería que la gente me viera tocar la guitarra”, recordó Meléndez de 63 años, en su charla con los estudiantes de SMC.

El cantautor compartió con los alumnos un rato de música y charla en el gimnasio escolar y en la noche se presentó en el Terry Center de la Preparatoria Jesuita de Dallas.

El miedo que sintió inicialmente se derrumbó cuando tuvo la oportunidad de tocar para el entonces papa Juan Pablo II durante su visita a Los Ángeles el 15 de septiembre de 1987.

“El Papa me dio un beso y un abrazo”, dijo Meléndez y recordó que el santo padre le pidió que continuara llevando esperanza con su música.

“Con esas palabras del Papa, Dios me mando al mundo”, dijo Meléndez que ha visitado 46 países y participado en 12 Jornadas Juveniles para dar conciertos y en los últimos años como parte de una peregrinación que ha reunido a más de 100 jóvenes de Estados Unidos.

Mathew Barrera de séptimo grado estuvo en el grupo de cinco estudiantes que ofrecieron su ayuda para guiar el equipo audio visual de Meléndez.

El jovencito se sintió inspirado por las palabras que el músico compartió.

“Nos mostró a muchos de nosotros que debemos tener confianza en nosotros mismos y lograr lo que queremos hacer”, compartió.

Pie de foto: Estudiantes de la escuela Santa María del Carmel cantan con alegría durante la presentación musical de Tony Meléndez, en su visita al plantel el 30 de abril de 2025. RC/Michael Gresham

Al escuchar las palabras de Meléndez, Nazareth Yanez, dejó la timidez y se unió para cantar la canción Your Grace is Enough junto a Meléndez.

“Al principio me dieron muchos nervios, pero pensé que sería bueno intentar algo nuevo y fue muy lindo”, compartió.

Además de los estudiantes, algunos de los padres de familia estuvieron presentes escuchando a Meléndez en SMC.

Verónica Vega, madre de la pequeña Lourdes dijo que no había dormido de la emoción la noche anterior a la presentación del nicaragüense en la escuela de su hija.

“Cuando Tony conoció al papa San Juan Pablo II nos demostró que si podemos hacer muchas cosas, más aún siendo inmigrantes nos inspira mucho a seguir adelante”, dijo Vega, originaria de Acámbaro, Guanajuato, México.

El mensaje inspirador de Meléndez es doblemente impactante para los estudiantes de SMC, por su origen latino, dijo el director del plantel, el salvadoreño Víctor Argueta.

“Alguien como Tony unifica a la comunidad escolar y más que todo porque es un latino que tiene un mensaje muy inspirador en nuestra fe católica y eso la hace a ser más real”, comentó y destacó la importancia de que “los niños sepan que tienen esa conexión con alguien que se mira como ellos”.

Entre alabanzas y cantos jocosos que hicieron a los estudiantes abrazarse y festejar, Tony Meléndez los invitó a creer en ellos mismos, luchar por sus objetivos y nunca rendirse.“Sientan a Dios, vean que Dios es de verdad y que Él está ahí para ustedes”, concluyó.

Pie de foto imagen principal: El cantautor nicaragüense Tony Meléndez, canta junto a los estudiantes Andrew Rocha, (Izq), Emma y Diego Argueta, en el Terry Center de la Preparatoria Jesuita de Dallas, el miércoles 30 de abril de 2025. Especial para RC/Ben Torres

Pie de foto: Tony Meléndez toca la guitarra con los pies desde los 16 años de edad. El nicaragüense nació sin brazos a consecuencia de un medicamento administrado a su madre durante el embarazo. RC/Michael Gresham