Skip to main content Scroll Top

Tierna obra sobre la Epifanía une en fraternidad a familias en Dallas

January 6, 2026

Por tercer año consecutivo, la Comunidad Católica de Santa Rita se deleitó con la puesta en escena del nacimiento del Niño Dios. 

Por Violeta Rocha

Especial Revista Católica Dallas

DALLAS-Con la ternura del Niño Dios a flor de piel, decenas de ‘pequeños actores’ convocaron a la Comunidad Católica de Santa Rita en el norte de Dallas, el 4 de enero, al término de la Misa de Vigilia, para la representación de la historia de la Epifanía: Manifestación de Dios hombre al mundo. 

Los hermanos Gabrie, de padres hondureños, hicieron parte de unos 50 niños que tras semanas de ensayos, representaron la historia del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo. 

Según el guión de la obra, Giambattista, quien cursa quinto grado en la escuela primaria de Santa Rita, fue un pastorcito y su hermano Giampaolo, de segundo grado,  interpretó a la vaquita del pesebre.

“Mamá yo tengo que estar ahí porque una niña no habla inglés y yo voy a ayudar a traducir”, relató Vannesa Gabrie que le dijo su hijo Giampaolo. 

“Es lindo para los niños terminar la época de Adviento y ser parte de esta obra, que es una forma muy bonita de vivir la época de Navidad”, dijo Vanessa, quien junto a su esposo Juan Pablo, han sido feligreses de esta parroquia por 17 años.

UNA HISTORIA REAL

“Fue hermoso ver a los niños destacando la importancia de cada personaje y de cada momento de la Epifanía, desde el “sí” de María, el camino a Belén, los tres reyes magos y el simbolismo de cada regalo que llevaron y entender que es mismo Jesús quién nos iba a dar el regalo más bonito, su sacrificio de salvación”, reflexionó Vanessa sobre el mensaje de la representación. 

Joanna Chabot, feligresa desde hace 14 años, no solo coordinó, sino también ayudó a adaptar el guión infantil, “basado directamente de la Biblia, pero contada por los niños”, que la presentaron por tercera vez en Santa Rita. 

Ver a los niños representar la Epifanía es “poder mostrar y hacer sentir real la historia del nacimiento de Jesús”, para que la gente pueda no solo escucharla o leerla pero “que la puedan ver en vida real y sentir lo que es: una historia real y verdadera”, contó Chabot. “Los niños son los más cercanos a esa dulzura e inocencia del Niño Jesús”, agregó. 

Katty Rojas, llegó a la Iglesia de Santa Rita hace apenas un mes y asegura que sintió mucha emoción al ver a su hija Lisfé de cinco años, participar de esta obra interpretando a una de las ovejas del pesebre del Niño Dios. 

“Ella siempre nos insiste para ir a la iglesia. ‘vamos a la casa de Papa Dios, nos dice’ y cuando escuchó que invitaban a los niños a esta representación de inmediato quiso participar”, recordó Rojas. 

La familia, oriunda de Venezuela, participa los domingos en la misa dominical bilingüe del medió día.

La invitación a participar en la obra de la Epifanía, estuvo abierta tanto para los niños de la escuela parroquial, como para toda la comunidad en general, sin importar el idioma que hablen, pues destaca Chabot, en esta puesta en escena, “sin importar el idioma, la historia de la vida de Jesús no impide ver el amor de Dios”.

Al termino de la presentación la comunidad compartió con galletas y chocolate caliente. 

Pie de foto: Un grupo de niños de la comunidad católica de Santa Rita, posa junto al nacimiento de la parroquia, el 3 de enero de 2026, luego de el ensayo final de la historia de la Epifanía: Manifestación de Dios hombre al mundo. La obra se presentó a la feligresía el 4 de enero de 2026. 

Foto: Especial para RC/María Olivas

Related Posts

Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025
Reciben la invitación de la Cuaresma con espíritu y voluntad de cambio

Por Violeta Rocha Especial Revista Católica Dallas DALLAS— Levantarse más temprano y dejar obligaciones de lado para “comenzar bien este…

12 Mar 2025
Lecciones de la Cuaresma: un poco de VBS para acercar a la familia

Por Constanza Morales Revista Católica Dallas Cada Cuaresma las diversas parroquias a lo largo y ancho del país, ofrecen oportunidades…

19 Apr 2025
Catequistas construyen una comunidad parroquial más inclusiva y acogedora

Brisia Dávila y Yesenia Vizcarra de la Iglesia del Santísimo Sacramento, fueron honradas recientemente con el Premio al Servicio del…

28 Apr 2025