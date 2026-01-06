Tierna obra sobre la Epifanía une en fraternidad a familias en Dallas

Por tercer año consecutivo, la Comunidad Católica de Santa Rita se deleitó con la puesta en escena del nacimiento del Niño Dios.

Por Violeta Rocha

Especial Revista Católica Dallas

DALLAS-Con la ternura del Niño Dios a flor de piel, decenas de ‘pequeños actores’ convocaron a la Comunidad Católica de Santa Rita en el norte de Dallas, el 4 de enero, al término de la Misa de Vigilia, para la representación de la historia de la Epifanía: Manifestación de Dios hombre al mundo.

Los hermanos Gabrie, de padres hondureños, hicieron parte de unos 50 niños que tras semanas de ensayos, representaron la historia del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo.

Según el guión de la obra, Giambattista, quien cursa quinto grado en la escuela primaria de Santa Rita, fue un pastorcito y su hermano Giampaolo, de segundo grado, interpretó a la vaquita del pesebre.

“Mamá yo tengo que estar ahí porque una niña no habla inglés y yo voy a ayudar a traducir”, relató Vannesa Gabrie que le dijo su hijo Giampaolo.

“Es lindo para los niños terminar la época de Adviento y ser parte de esta obra, que es una forma muy bonita de vivir la época de Navidad”, dijo Vanessa, quien junto a su esposo Juan Pablo, han sido feligreses de esta parroquia por 17 años.

UNA HISTORIA REAL

“Fue hermoso ver a los niños destacando la importancia de cada personaje y de cada momento de la Epifanía, desde el “sí” de María, el camino a Belén, los tres reyes magos y el simbolismo de cada regalo que llevaron y entender que es mismo Jesús quién nos iba a dar el regalo más bonito, su sacrificio de salvación”, reflexionó Vanessa sobre el mensaje de la representación.

Joanna Chabot, feligresa desde hace 14 años, no solo coordinó, sino también ayudó a adaptar el guión infantil, “basado directamente de la Biblia, pero contada por los niños”, que la presentaron por tercera vez en Santa Rita.

Ver a los niños representar la Epifanía es “poder mostrar y hacer sentir real la historia del nacimiento de Jesús”, para que la gente pueda no solo escucharla o leerla pero “que la puedan ver en vida real y sentir lo que es: una historia real y verdadera”, contó Chabot. “Los niños son los más cercanos a esa dulzura e inocencia del Niño Jesús”, agregó.

Katty Rojas, llegó a la Iglesia de Santa Rita hace apenas un mes y asegura que sintió mucha emoción al ver a su hija Lisfé de cinco años, participar de esta obra interpretando a una de las ovejas del pesebre del Niño Dios.

“Ella siempre nos insiste para ir a la iglesia. ‘vamos a la casa de Papa Dios, nos dice’ y cuando escuchó que invitaban a los niños a esta representación de inmediato quiso participar”, recordó Rojas.

La familia, oriunda de Venezuela, participa los domingos en la misa dominical bilingüe del medió día.

La invitación a participar en la obra de la Epifanía, estuvo abierta tanto para los niños de la escuela parroquial, como para toda la comunidad en general, sin importar el idioma que hablen, pues destaca Chabot, en esta puesta en escena, “sin importar el idioma, la historia de la vida de Jesús no impide ver el amor de Dios”.

Al termino de la presentación la comunidad compartió con galletas y chocolate caliente.

Pie de foto: Un grupo de niños de la comunidad católica de Santa Rita, posa junto al nacimiento de la parroquia, el 3 de enero de 2026, luego de el ensayo final de la historia de la Epifanía: Manifestación de Dios hombre al mundo. La obra se presentó a la feligresía el 4 de enero de 2026.

Foto: Especial para RC/María Olivas