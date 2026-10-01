Siguiendo a San Francisco abrazan la riqueza del Evangelio

Orden seglar busca difundir la belleza y expandir el alcance de la fraternidad franciscana.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Desde niño César Rodarte observó la “humildad y el servicio” de la espiritualidad franciscana, gracias al ejemplo de su abuelita, quien desde los 26 años de edad fue miembro de la tercer orden seglar franciscana, misma a la que desde hace más de tres años Rodarte ha pertenecido, logrando “seguir a Cristo, con el ejemplo de San Francisco de Asís”.

“Mi abuelita perteneció a la tercer orden, entonces yo crecí con esa educación franciscana y he visto como a pesar de que nuestra orden lleva tantos años en la Diócesis de Dallas, todavía hay muchas personas que no saben que existe”, señaló.

Con esa idea en mente se planeó la “Plática sobre Francisco de Asís” proyectada para el 7 de octubre en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Dallas, luego de la misa de 7 p.m.

La Fraternidad Franciscana Seglar de tercer orden “San Damiano”, es la orden seglar en español que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, aunque varios de sus miembros acuden a otras parroquias diocesanas.

El Fraile Juan Miguel Subiza es el director espiritual de la orden seglar que actualmente tiene unos 30 miembros.

LA VERDADERA RIQUEZA

En la charla se hablará sobre la vida de San Francisco antes y después de su conversión, así como su legado y ejemplo de entrega a Jesús.

Cuatro expositores de la orden franciscana San Damiano estarán a cargo de la plática, entre ellos Fray Ángel Ríos, ministro sacramental en la quasi-parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos/Santa Teresita en Dallas.

“Este mes de octubre va a ser algo muy grande para nosotros”, dijo Rodarte.“Se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco y queremos que mucha gente conozca más de él, además que sepan que existe una tercer orden de los franciscanos”, agregó.

Rodarte explicó que la primera orden es el sacerdocio, la segunda orden son las Hermanas Clarisas y la tercer orden es seglar.

Detalló además que además de la fraternidad seglar franciscana “San Damiano”, existen tres más en nuestra diócesis: dos en inglés y una más de la comunidad filipina.

Dijo que “lo que más ha influido de San Francisco dentro de nuestra fraternidad es como renunció a sus riquezas y a su posición social para seguir completamente a Cristo”.

“Su ejemplo nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las cosas materiales, sino en vivir el Evangelio, servir a los demás y confiar plenamente en Dios”, aseguró.

El proceso para pertenecer a la orden seglar, puede durar hasta cinco años, dijo quien este mes de octubre recibe su orden permanente.

Entre las principales actividades de los miembros de la orden seglar están asistir a los pobres, visitar enfermos y casas de adultos de la tercera edad.

“Nos reunimos dos veces al mes, el primer domingo para formación y el cuarto domingo convivimos en fraternidad, pero además, una de nuestras reglas como franciscanos seglares es ser miembros muy activos de la iglesia”, señalo Rodarte que sirve como catequista y lector en su parroquia, la Iglesia de San Bernardo de Claraval en Garland.

Este 3 de octubre los miembros de la orden seglar celebrarán el ‘Tránsito de San Francisco’ con una procesión desde el convento de los sacerdotes capuchinos hacia la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.

Pie de foto: Raquel y José Ocaña (Izq), Cesar Rodarte, Fray Ángel Ríos, Alicia Contreras e Igor Almario, integrantes de la Orden Franciscana Seglar en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, el 1 de septiembre de 2026. (Foto: Especial para RC/Tacho Dimas)