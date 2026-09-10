Septiembre 11 de 2001: Llevando a Dios a su pueblo

Por: Obispo Edward J. Burns

Especial para Revista Católica Dallas

El martes 11 de septiembre de 2001, caminé desde mi auto hacia las oficinas de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en Washington, DC. Mirando hacia la gran cúpula de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, recuerdo haber pensado: ¡Qué día tan hermoso!

En cuestión de minutos, la rutina de aquella hermosa mañana de septiembre cambió sin previo aviso.

Comenzaron a circular noticias de que dos aviones habían impactado contra el World Trade Center en Nueva York. Luego se supo que otro avión se había estrellado contra el Pentágono, seguido del informe de que el vuelo 93 de United Airlines se había estrellado en Pensilvania.

Se programó una misa al mediodía en el santuario nacional. Los obispos y aproximadamente 5,000 personas más se congregaron allí ese día, uniendo sus oraciones a las de innumerables personas en todo el país y alrededor del mundo, por la paz, por las víctimas, por sus familias y por un país repentinamente sacudido por una violencia inimaginable.

A lo largo del día, me enteré de que un sacerdote franciscano, capellán del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, había fallecido en el World Trade Center. Más tarde supe su nombre: Padre Mychal Judge, OFM. Murió mientras ejercía su ministerio en medio de la devastación del lugar.

Su certificado de defunción llevaba el número “0001”, la primera víctima registrada oficialmente de los atentados en la ciudad de Nueva York.

En aquel entonces, llevaba casi 20 años como sacerdote y ejercía como director ejecutivo del Secretariado de Vocaciones y Formación Sacerdotal de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). Naturalmente, las historias sobre sacerdotes captaron mi atención. En los días y semanas siguientes, comencé a recopilar relatos de cómo mis hermanos sacerdotes respondieron a los sucesos del 11 de septiembre.

Sus historias revelaron algo profundo sobre el sacerdocio.

El padre Kevin Smith, capellán del Departamento de Bomberos del Condado de Nassau, se enteró de lo que estaba sucediendo en el World Trade Center, recogió a su hermano Patrick, bombero de la ciudad de Nueva York, y se dirigió al lugar de los hechos.

En medio del caos que siguió al derrumbe de la primera torre, el padre Smith encontró el cuerpo de un hombre al que no reconoció. Comprobó que el hombre había fallecido, bendijo su cuerpo y continuó con su labor pastoral. Más tarde, supo que los rescatistas habían trasladado el cuerpo a un edificio de oficinas cercano. El padre Smith los encontró y reconoció al difunto como el padre Mychal Judge. Solicitó que el cuerpo del padre Judge fuera llevado a la iglesia de San Pedro , donde fue colocado cerca del altar en el santuario.

El padre Smith se dirigió entonces al primer banco y rezó.

El padre Raymond Nobiletti, misionero de Maryknoll y párroco de la parroquia de la Transfiguración en Nueva York, también fue uno de los primeros sacerdotes en llegar al lugar. Un fotógrafo lo captó atendiendo a una mujer que había sufrido quemaduras graves. Momentos después, la torre sur se derrumbó. Otra fotografía muestra al padre Nobiletti aún con su estola, ahora cubierta de hollín y ceniza.

En medio de la destrucción, también comenzaron a surgir señales de esperanza.

Un obrero de la construcción descubrió una enorme viga de acero entre los escombros de la Zona Cero. Para muchos rescatistas y familiares, lo que se conoció como la “Cruz de la Zona Cero” representó un poderoso símbolo de fe en medio de un sufrimiento extraordinario. Posteriormente, fue bendecida en una ceremonia en la que participaron representantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, trabajadores de la construcción y el padre franciscano Brian Jordan, OFM.

Una cruz se alzaba entre los escombros.

Esa mañana, en Washington, dos sacerdotes se encontraban en el Capitolio de los Estados Unidos: el padre Daniel A. Coughlin, capellán de la Cámara de Representantes, y el padre Gerard Creedon, sacerdote de la diócesis de Arlington, quien tenía previsto ofrecer la oración de apertura ante la Cámara.

A medida que se desarrollaba la crisis, la Cámara fue convocada rápidamente a sesión. A las 9:52 de la mañana, el padre Creedon oró:

Dios de paz y vida, envía tu Espíritu para sanar a nuestro país. Brinda consuelo a todos los heridos en la tragedia de hoy en Nueva York y Washington. Protégenos y ayuda a nuestros líderes a guiarnos fuera de este momento de crisis hacia un nuevo día de entendimiento y paz. Amén.

Tras recitar la oración, el presidente interino bajó el mazo y anunció que el Congreso entraría en receso hasta nuevo aviso.

Resulta interesante observar que el único acto del Congreso el 11 de septiembre de 2001 fue la oración de un sacerdote.

No muy lejos de allí, el padre Stephen McGraw, sacerdote de la diócesis de Arlington, se dirigía en coche a un servicio funerario programado en el cementerio nacional de Arlington cuando se encontró atrapado en un atasco cerca del Pentágono.

El vuelo 77 de American Airlines pasó muy cerca del edificio, chocó contra un poste de luz y se estrelló contra el Pentágono.

El padre McGraw metió la mano en la guantera, sacó su estola sacerdotal y los santos óleos, y corrió hacia la zona devastada.

Se identificó como sacerdote. Oraba con la gente. Ungía a los heridos. Ayudaba a cargar a los enfermos y ofrecía todas las palabras de consuelo y aliento que podía.

Entre las personas con las que se encontró había una joven que había sufrido quemaduras graves. Mientras el padre McGraw la atendía, ella lo miró y simplemente dijo: « Dígales a mis padres que los quiero».

El padre McGraw permaneció en el Pentágono oficiando su ministerio durante todo el día. Cuando finalmente regresó a su coche esa misma noche, todavía en el mismo lugar, el FBI lo había identificado como el vehículo de un testigo.

Con el paso de los días, supe de muchos más sacerdotes que desempeñaron un papel fundamental en la respuesta espiritual al 11 de septiembre.

Veinticinco años después, las imágenes del 11 de septiembre permanecen grabadas en nuestra memoria nacional: las torres derrumbándose, el Pentágono en llamas, el campo en Pensilvania, los bomberos subiendo escaleras mientras otros huían para ponerse a salvo, y una nación que luchaba por comprender lo que había sucedido.

Pero también hay otras imágenes que merece la pena recordar: un sacerdote cubierto de cenizas con su estola, otro sacerdote corriendo hacia el Pentágono portando óleos sagrados, un capellán franciscano dando su vida mientras ejercía su ministerio en medio de la devastación, y una cruz de acero emergiendo de entre los escombros.

Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad , Dios no abandona a su pueblo.

Mientras líderes religiosos, pastores y ministros de todo el país reunían a sus feligreses en oración durante esos días difíciles, las palabras de San Juan Pablo II ofrecieron un poderoso mensaje de fe y esperanza: “¡El pecado, el mal, el perro y la muerte no tendrán la última palabra!”.

El obispo Edward J. Burns es el octavo obispo de la Diócesis de Dallas.

Pie de foto: Una mujer hace una pausa para reflexionar durante el servicio religioso “Oración por los Estados Unidos” celebrado en el Yankee Stadium de Nueva York el 23 de septiembre de 2003. Veinticinco años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, que cobraron la vida de casi 3,000 personas, familiares católicos que perdieron a seres queridos ese día, atribuyen a su fe la fortaleza para superar dichas pérdidas. (Foto de OSV News, Shaun Best, Reuters)