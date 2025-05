Padre Rangel: “En lo simple y lo sencillo María siempre nos busca y nos espera”

Por: Padre Marco Rangel

Especial para Revista Católica Dallas

Con la reciente celebración de la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo pasado, reflexioné acerca de la experiencia que el año pasado tuve junto a un grupo de feligreses de mi parroquia, la Iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie, cuando visitamos el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal.

¡Definitivamente fue una experiencia única y llena de gracia! Aunque tuvimos tiempo limitado, pudimos llegar a tiempo a participar en el santo rosario que se reza allí cada noche.

Se comienza en una capilla ubicada en la plaza del santuario, donde tienen la imagen de la santísima Virgen. Terminado el rezo del santo rosario, se comienza una procesión alrededor de la plaza, siguiendo a la Virgen, llevando velas y cantando.

En la oscuridad de la noche, caminando a la luz de las velas, la experiencia es sobrecogedora. En verdad, la fe se siente presente en ese lugar. Terminada la procesión, se recibe una bendición y todos regresan a sus casas.

Al día siguiente tuvimos la oportunidad de caminar por el Santuario y ver las diferentes capillas, museo, monumentos y todo lo que por ya mas de 100 años este lugar ha ido acumulando.

Lo profundamente bello es que, en el centro de este Santuario de gran tamaño, esta una columna que sostiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un bello recordatorio de que al centro de toda devoción mariana está Cristo. La Virgen siempre nos quiere anunciar a su hijo amado y acercarnos más a Él continuamente.

Pie de foto: El reverendo Marco Rangel durante la procesión y rezo del santo rosario como parte de la celebración en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en la parroquia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie el 13 de mayo de 2025. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

Visitamos también la aldea de los tres pastorcitos a los que Nuestra Señora de Fátima se les apareció seis veces: Lucía Dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Todavía la aldea mantiene su simpleza con casas pequeñas de ladrillo o piedra, calles empedradas o de tierra y no mucho tráfico de automóviles. Visitamos las casitas donde vivían los pastorcitos con sus familias y nos dio una idea de sus experiencias.

Dentro de esta aldea también visitamos el lugar donde primeramente se les apareció un ángel precursor de las apariciones de la Virgen que sucedieron después.

Esta experiencia resaltó para mí la simple belleza de esta devoción mariana pues la santísima Virgen se le apareció en un lugar humilde a tres humildes pastorcitos.

Esto recalca la experiencia que ella misma tuvo cuando Dios envió al Ángel Gabriel para que le anunciara su plan y se fijó en ella, su sierva humilde.

Ojalá escuchemos el llamado de la Virgen a rezar por la paz y nos alegremos de que ella nos busca en nuestra simpleza y humildad, para que también colaboremos con el plan de Dios.

No importa quienes seamos, no hay siervo pequeño o grande, todos somos semejantes a los ojos de la Virgen que nos busca y nos llama, porque nos ama.

El reverendo Marco Rangel es el párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie.

Pie de foto imagen principal: La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en la procesión del 13 de mayo de 2025 en a iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas